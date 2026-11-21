Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Serafini Productions wird das von Yamaitachi entwickelte Third-Person-Survival-Horrorspiel Ugly Within veröffentlichen. In Ugly Within erwartet euch eine Geschichte voller übernatürlicher Schrecken, düsterer Geheimnisse und einer Familiengeschichte, deren Ursprünge weit in die Vergangenheit zurückreichen. Schauplatz ist ein traditionelles japanisches Anwesen, in dem sich die Spuren eines unheilvollen Glaubens und einer lange verehrten Wesenheit finden lassen.

Zwei Protagonisten mit unterschiedlichen Fähigkeiten

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen Shu Onodera und Reiko Miyama. Die beiden Hauptfiguren verfügen über grundverschiedene Fähigkeiten, die auch das Gameplay maßgeblich beeinflussen.

Shu ist ein Junge, der die Vergangenheit sehen kann. Seine besondere Gabe ermöglicht es ihm, Erinnerungen wahrzunehmen, die an bestimmten Orten und Gegenständen haften geblieben sind. Diese Fähigkeit hilft ihm dabei, Hinweise zu sammeln und die Geheimnisse der Gegenwart zu entschlüsseln. Allerdings kann Shu das Schicksal der Menschen, deren Vergangenheit er erlebt, nicht verändern.

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Seine Abschnitte setzen deshalb vor allem auf vorsichtiges Vorgehen. Spieler müssen sich möglichst unauffällig bewegen, ihre Umgebung erkunden und Rätsel lösen. Das Entdecken vergangener Ereignisse wird dabei zu einem wichtigen Bestandteil der Geschichte.

Reiko Miyama verfolgt dagegen einen deutlich offensiveren Ansatz. Als Exorzistin ist sie darauf spezialisiert, übernatürliche Wesenheiten zu bannen. Wo Shu auf Heimlichkeit und Erkundung angewiesen ist, stellt sich Reiko den übernatürlichen Bedrohungen direkt entgegen.

Durch die unterschiedlichen Perspektiven und Fähigkeiten der beiden Charaktere soll sich ein abwechslungsreiches Spielerlebnis ergeben. Gleichzeitig nähern sich die beiden Figuren auf ihre eigene Weise den Geheimnissen der Kamata-Familie.

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Ein japanisches Anwesen voller übernatürlicher Schrecken

Die Handlung führt in ein abgelegenes japanisches Anwesen, das zahlreiche Geheimnisse verbirgt. Dunkle Korridore, stille Tatami-Zimmer und verborgene unterirdische Bereiche bilden die Kulisse für die Erkundung.

Dabei geht es nicht ausschließlich darum, den nächsten Weg durch das Gebäude zu finden. Überall lassen sich Aufzeichnungen und Spuren früherer Bewohner entdecken, die weitere Hinweise auf die Vergangenheit der Familie liefern.

Besonders die Geschichte der Kamata-Familie bildet den erzählerischen Kern von Ugly Within. Über Generationen hinweg wurde eine geheimnisvolle Wesenheit verehrt. Was genau hinter diesem Glauben steckt und welche Rolle die Familie dabei spielt, gehört zu den zentralen Fragen des Spiels.

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Mit zunehmender Erkundung sollen die Grenzen zwischen Mensch und Monster immer weiter verschwimmen. Auch die Themen Schönheit und Hässlichkeit spielen eine wichtige Rolle. Die Geschichte beschäftigt sich mit Glauben, Liebe und Hass sowie den Konsequenzen, die aus einer über Generationen weitergegebenen Vergangenheit entstehen können.

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Survival Horror mit Ressourcenmanagement und Rätseln

Auch spielerisch orientiert sich Ugly Within an klassischen Survival-Horror-Elementen. Die verfügbaren Ressourcen sind begrenzt und müssen entsprechend verwaltet werden. Spieler müssen ihre Umgebung aufmerksam durchsuchen, wichtige Hinweise finden und mit den vorhandenen Möglichkeiten auskommen.

Gerade die unterschiedlichen Fähigkeiten der beiden Protagonisten sollen dabei für Abwechslung sorgen. Während Shu möglichst unentdeckt bleiben und seine Umgebung untersuchen muss, liegt Reikos Schwerpunkt auf der Konfrontation mit übernatürlichen Wesen.

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Das Zusammenspiel aus Erkundung, Rätseln und Exorzismus bildet damit die Grundlage des Gameplays. Die beiden Charaktere begegnen denselben dunklen Geheimnissen aus unterschiedlichen Perspektiven und bringen jeweils andere Möglichkeiten mit, um den Gefahren zu begegnen.

Ugly Within erscheint für PS5, Xbox, Switch 2 und PC

Serafini Productions übernimmt die Veröffentlichung von Ugly Within, während Yamaitachi für die Entwicklung verantwortlich ist. Das Third-Person-Survival-Horrorspiel erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC.

Auf dem PC wird der Titel über Steam und den Epic Games Store angeboten. Ein konkretes Erscheinungsdatum wurde bislang nicht bekannt gegeben.

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Mit seinem japanischen Schauplatz, zwei unterschiedlichen Hauptfiguren und einer Geschichte über familiäre Geheimnisse und übernatürliche Wesenheiten setzt Ugly Within auf eine Mischung aus Erkundung, Rätseln und Survival Horror. Im Zentrum steht dabei nicht nur das Überleben, sondern auch die Frage, was Menschen als schön oder hässlich betrachten, wenn sie mit den dunkelsten Seiten ihrer eigenen Geschichte konfrontiert werden.