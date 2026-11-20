Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Die Nintendo Wii feiert in den USA ihr 20. Jubiläum. Aus diesem Anlass wurde eine Liste mit den 20 meistverkauften Spielen der Konsole ebenda veröffentlicht. Angeführt wird die Rangliste überraschenderweise von Wii Play, Mario Kart Wii und New Super Mario Bros. Wii müssen sich dahinter einreihen. Doch auch darüber hinaus hält die Liste einige Überraschungen bereit.

Warum hatte sich Wii Play so oft verkauft?

Das Marktforschungsunternehmen Circana hat anlässlich des 20. Jubiläums der Nintendo Wii entsprechende Verkaufsdaten veröffentlicht. Darin belegt Wii Play den ersten Platz der Rangliste. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass der Titel häufig zusammen mit einer zusätzlichen Wii Remote verkauft wurde.

Auch Fitness-Titel ganz vorne dabei!

Auf den weiteren Plätzen folgen Mario Kart Wii und New Super Mario Bros. Wii. Danach reihen sich Wii Fit und Wii Fit Plus ein. Das zeigt einmal mehr, dass Nintendo sowohl klassische Videospiele als auch Fitness- und Bewegungstitel („Exergames„) gleichermaßen erfolgreich vermarkten konnte. Auch mehrere Spiele der Just Dance Reihe haben es in die Rangliste geschafft. Die Verkaufszahlen unterstreichen damit, wie vielfältig das Spieleangebot der Wii damals war.

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Wie sieht es mit den Zelda-Titeln aus?

Doch nicht nur Super Mario und andere Nintendo Marken sorgen für interessante Platzierungen. Auch Zelda Fans dürften überrascht sein: Link’s Crossbow Training landet auf dem elften Platz. Dabei handelte es sich ursprünglich eher um ein ergänzendes Spiel rund um das Wii Zubehör. Trotzdem konnte sich der Titel vor The Legend of Zelda: Twilight Princess platzieren. Das Zelda Abenteuer landet lediglich auf Rang 13.

Hier die vollständigen Top 20 der meistverkauften Wii Spiele in den USA:

Wii Play Mario Kart Wii New Super Mario Bros. Wii Wii Fit Wii Fit Plus Wii Sports Resort Super Smash Bros. Brawl Super Mario Galaxy Just Dance 2 Just Dance 3 Link’s Crossbow Training Mario Party 8 The Legend of Zelda: Twilight Princess Donkey Kong Country Returns LEGO Star Wars: The Complete Saga Just Dance 4 Super Mario Galaxy 2 Just Dance Guitar Hero III: Legends of Rock Carnival Games

Wo steckt Wii Sports?

Eine Frage dürfte sich beim Blick auf die Rangliste allerdings stellen: wo ist eigentlich Wii Sports? Immerhin gehört der Titel zu den bekanntesten und erfolgreichsten Spielen der gesamten Konsolengeneration. Die Erklärung dafür ist recht einfach: Wii Sports wurde in dieser Rangliste nicht berücksichtigt, da das Spiel standardmäßig zusammen mit der Wii Konsole ausgeliefert wurde. Es wurde daher nicht wie ein regulär verkauftes Einzelspiel behandelt.

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Die Rangliste zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig das Spieleangebot der Nintendo Wii war. Neben den großen Nintendo Marken konnten vor allem Fitness-, Tanz- und Partyspiele gigantische Verkaufszahlen erreichen. Die Wii war damit eine ganz besondere Ära in der Videospielgeschichte, die bis heute vielen Spielern in Erinnerung geblieben ist.

Quelle: bsky.app via matpiscatella.bsky.social