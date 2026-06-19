Ring Fit Adventure ist gut für die psychische Gesundheit!

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Zahlreiche Forschungen stellen immer wieder fest, dass Exergames nicht nur gut für den Körper, sondern auch für den Geist sind. Eine neue Studie hat festgestellt, dass der Nintendo Switch Titel Ring Fit Adventure zur psychischen Gesundheit beitragen. Genauer gesagt mit subklinischen Depressionssymptomen. Dabei handelt es sich noch nicht um eine klinische Depression, aber um Risikofaktoren, welche für spätere psychische Erkrankungen verantwortlich sind.

Was sind Exergames?

Exergames sind Videospiele, welche körperliche Bewegung in das Gameplay integrieren. Solche interaktive Fitnessspiele wie Ring Fit Adventure sorgen nicht nur für körperliche Fitness, sondern tragen auch positiv zur psychischen Gesundheit bei, wie eine aktuelle Studie gerade festgestellt hat.

Ring Fit Adventure

Der Nachfolger von Wii Fit kam in Form eines Rollenspiels mit einem Fitnessring, dem Ring-Con und einem Beingurt daher. Sobald man die Joy-Cons darin platziert hat, wird sehr viel Fleiß und Schweiß von uns abverlangt. Die Joy-Cons erfassen die Bewegungen des Spielers durch Bewegungssensoren, während der Ring-Con über einen Dehnungssensor Biegungen erkennt. Spielerisch erfahren wir im Ring Fit Adventure selber dann eine Mischung aus Muskel- und Ausdauertraining mit 30 (!) Schwierigkeitsstufen. In einem rundenbasierten Rollenspiel, müssen reale Übungen gemacht werden, damit mandie Gegnerhorden auspowert. Mit über 15 Millionen verkaufter Einheiten gehört der Titel zu den beliebtesten Nintendo Switch Titeln. Auch Wii Fit hat sich sogar über 22 Millionen und Wii Fit Plus über 21 Millionen Mal verkauft.

Wie wurde die Studie durchgeführt?

Für die Untersuchung wurden 84 erwachsene Probanden in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine war die Interventionsgruppe, die andere die Kontrollgruppe. Erstere hat in einem Zeitraum von 8 Wochen 2 bis 3 Mal pro Woche eine knappe Stunde Ring Fit Adventure gespielt. Die Kontrollgruppe hat den Alltag ohne irgendwelche Maßnahmen verbracht.

Was war das Ergebnis?

Am Ende hat man feststellen können, dass die Ring Fit Adventure spielende Gruppe über signifikant starke Rückgänge depressiver Symptome aufwies, als die Kontrollgruppe. Darüber hinaus war bei der Exergames-Gruppe sogar eine Reduktion von Angstsymptomen und Schlafqualität zu messen.

Was ist der Unterschied zu sonstigen Sportprogrammen?

Die Teilnehmer wurden zu ihren Tätigkeiten interviewt. Viele gaben an, dass sie die spielerischen Elemente, Fortschrittssysteme und Belohnungen im Videospiel stärker motivierten als sonstige Sportprogramme. Damit fiel es ihnen viel einfacher regelmäßig aktiv zu bleiben und dabei sogar eine Routine aufzubauen. Damit stellten die Forscher fest, dass dies einen wichtigen Vorteil gegenüber traditionellen Bewegungsangeboten darstellt.

Was sind die Ergebnisse von ähnlichen Forschungen?

Es gibt bereits mehrere Forschungen in diesem Feld. In diesem Jahr hat die Fachzeitschrift npj Digital Medicine 58 Studien mit über 3600 Teilnehmern in eine Meta-Analyse zusammengefasst. Auch dort kam man zum Schluss, dass Exergaming depressive Symptome zwar nicht dramatisch reduzieren, aber durch die interaktiven Videospiele eine spürbare Besserung aufgetreten ist. Wichtig war allerdings, dass die Trainingsfrequenz über 3 Einheiten pro Woche betrug.

Was sind die positiven Effekte von Exergames?

Die positiven Effekte sind die verbesserte Stimmung, Motivation und psychischen Wohlbefinden. Die Kombination aus körperliche Aktivität und spielerischer Motivation sorgen für positive Emotionen und können depressive Verstimmungen kurzfristig abschwächen.

Keine Therapie!

Es ist zu betonen. Dass diese Exergames natürlich keine professionelle Therapie ersetzen können. Sie können aber für eine unterstützende Prävention von Depressionssymptomen sein. Besonders für Menschen denen klassische Sportprogramme schwerfallen können Exergames eine willkommene Lösung sein.

Quelle: videogameschronicle.com