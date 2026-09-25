GTA 6 verkauft sich viel stärker auf PS5? Xbox widerspricht und spricht von Rekorden

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie groß ist der Unterschied zwischen PS5 und Xbox bei GTA 6 wirklich? Seit Monaten gibt es Hinweise darauf, dass deutlich mehr Spieler zur PlayStation-Version greifen. Ein neuer Bericht ging nun noch einen Schritt weiter und sprach davon, dass die Verteilung der Vorbestellungen bei Microsoft intern für Alarm sorgen soll. Xbox widerspricht dieser Darstellung allerdings ungewöhnlich deutlich.

Matthew Ball, Chief Strategy Officer bei Xbox, erklärt, dass Microsoft mit den bisherigen GTA 6-Vorbestellungen sogar sehr zufrieden sei. Das Spiel breche bereits Rekorde auf Xbox und weitere Bestmarken sollen im Herbst folgen. Gleichzeitig nennt Ball ein interessantes Detail: Der Anteil von Xbox an den Vorbestellungen entspreche laut interner Analyse ungefähr dem eigenen Anteil am Konsolenmarkt.

Xbox „widerspricht“ Bericht über GTA 6

Ausgangspunkt der neuen Diskussion ist ein Bericht von Tom Warren von The Verge. Demnach seien die bisherigen Vorbestellungen von GTA 6 stark in Richtung PS5 verschoben. Im Zusammenhang mit den derzeitigen Veränderungen bei Microsoft und Xbox wurde diese Entwicklung als weiteres Warnsignal für die Plattform eingeordnet.

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Ball widersprach daraufhin öffentlich. Gegenüber Warren erklärte der Xbox-Manager, Microsoft sei mit den Vorbestellungen von GTA 6 „sehr zufrieden“. Außerdem breche der Rockstar-Titel bereits Rekorde auf Xbox. Noch wichtiger ist allerdings der zweite Teil seiner Aussage: Nach Microsofts interner Analyse entspreche der Xbox-Anteil an den GTA 6-Vorbestellungen ungefähr dem Anteil, den Xbox insgesamt am Konsolenmarkt besitzt. Konkrete Verkaufszahlen veröffentlichte Ball nicht.

Damit bestreitet Microsoft nicht zwangsläufig, dass wesentlich mehr PS5-Versionen von GTA 6 vorbestellt werden. Xbox widerspricht vielmehr der Schlussfolgerung, dass die eigene Version gemessen an der Größe der Plattform ungewöhnlich schlecht abschneidet.

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PS5 wird trotzdem deutlich vor Xbox liegen

Genau diese Unterscheidung ist wichtig. Eine größere Zahl an PS5-Vorbestellungen und neue Rekorde auf Xbox schließen sich nicht gegenseitig aus. Die installierte Basis der PlayStation 5 ist größer. Verkauft Rockstar auf Xbox mehr Exemplare als bei jedem bisherigen vergleichbaren Vorverkauf, kann GTA 6 dort einen Rekord aufstellen und gleichzeitig auf PS5 wesentlich häufiger vorbestellt werden.

Eine externe Einschätzung liefert Sensor Tower. Das Marktforschungsunternehmen schätzte Anfang September weltweit rund 5,28 Millionen Vorbestellungen von GTA 6. Davon sollen etwa 4,06 Millionen beziehungsweise 77 Prozent auf PS5 entfallen. Für Xbox Series X/S wurden ungefähr 1,21 Millionen Vorbestellungen beziehungsweise 23 Prozent geschätzt.

Diese Zahlen solltest du allerdings nicht mit offiziellen Verkaufsdaten verwechseln. Rockstar Games und Take-Two haben bislang keine Aufteilung der GTA 6-Vorbestellungen nach Plattform veröffentlicht. Sensor Tower arbeitet mit eigenen Marktmodellen. Die Zahlen liefern deshalb einen Anhaltspunkt für die Verteilung, sind aber keine bestätigten Verkaufszahlen.

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77 zu 23 wäre für GTA 6 gar nicht so ungewöhnlich

Interessant wird die Geschichte im Vergleich mit dem restlichen Konsolenmarkt. Dass ungefähr drei von vier verkauften Exemplaren eines großen AAA-Spiels auf PlayStation entfallen, wäre derzeit nicht außergewöhnlich. Branchenanalyst Christopher Dring erklärte bereits im Zusammenhang mit GTA 6, dass bei großen neuen AAA-Singleplayer-Spielen auf Konsolen zum Launch häufig etwa 75 bis 80 Prozent der Verkäufe auf PlayStation entfallen.

Sollten die Schätzungen von Sensor Tower ungefähr stimmen, würde GTA 6 mit 77 Prozent PS5 und 23 Prozent Xbox ziemlich genau in dieses Muster fallen. Und genau das passt wiederum zu Balls Aussage. Der PS5-Vorsprung könnte enorm aussehen, ohne dass GTA 6 auf Xbox deshalb schlecht läuft. Für Microsoft ist entscheidend, ob die Xbox-Version innerhalb der eigenen, kleineren Hardwarebasis die Erwartungen erfüllt. Laut Ball tut sie das offenbar mehr als deutlich.