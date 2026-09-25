Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Neue Gerüchte zu AMDs kommender Radeon RX 10800 XT sorgen für Aufmerksamkeit. Laut einem Bericht von gamegpu.com könnte die neue High-End-Grafikkarte mit bis zu 200 Compute Units und bis zu 48 GB GDDR7-Speicher ausgestattet werden. Auch bei der Leistung werden große Erwartungen geweckt. Projektionen zufolge könnte die GPU im klassischen 4K-Rastering zwischen 15 und 25 Prozent vor Nvidias GeForce RTX 5090 liegen.

Allerdings handelt es sich bei sämtlichen Angaben weiterhin um unbestätigte Informationen. AMD hat weder die genannten technischen Daten noch die prognostizierte Leistung der Radeon RX 10800 XT offiziell bestätigt.

Bis zu 200 Compute Units und 48 GB GDDR7

Die Angaben sollen laut gamegpu.com von den Insidern Moore’s Law is Dead und Kepler_L2 stammen, die bereits zuvor mit Hardware-Leaks in Erscheinung getreten sind. Dem Bericht zufolge basiert die Radeon RX 10800 XT auf AMDs RDNA-5-Architektur und soll im 3nm-Verfahren gefertigt werden.

Als weitere technische Eckdaten werden ein 512-bit-Speicherinterface und Taktraten zwischen 3,1 und 3,4 GHz genannt. Besonders auffällig ist die mögliche Speicherausstattung. Bis zu 48 GB GDDR7 sollen der kommenden Radeon-Grafikkarte zur Verfügung stehen.

Sollten sich diese Angaben bestätigen, würde AMD bei seiner kommenden High-End-GPU auf eine Kombination aus einem breiten Speicherinterface, hoher Speicherkapazität und hohen Taktraten setzen. Ob die endgültige Radeon RX 10800 XT tatsächlich mit diesen Spezifikationen erscheint, bleibt derzeit jedoch offen.

Radeon RX 10800 XT soll RTX 5090 im 4K-Raster schlagen

Noch interessanter als die kolportierten technischen Daten sind die ersten Performance-Projektionen. Als Vergleich dient Nvidias GeForce RTX 5090 mit 170 Streaming-Multiprozessoren und 21.760 FP32-Cores.

Im klassischen 4K-Rastering soll die Radeon RX 10800 XT laut den genannten Projektionen zwischen 15 und 25 Prozent schneller als die RTX 5090 sein. Sollte AMD diese Werte tatsächlich erreichen, könnte das Unternehmen bei der reinen Rasterisierungsleistung wieder deutlich stärker mit Nvidias High-End-Modellen konkurrieren.

Von unabhängigen Benchmarks kann derzeit allerdings keine Rede sein. Die genannten Leistungswerte stammen ebenso wie die technischen Spezifikationen aus inoffiziellen Quellen und sollten entsprechend vorsichtig betrachtet werden.

RTX 6090 soll noch einmal deutlich schneller werden

Während AMD mit der Radeon RX 10800 XT die aktuelle RTX 5090 überholen könnte, soll Nvidia bereits mit der nächsten Generation einen weiteren Leistungssprung vorbereiten. Laut demselben Bericht könnte die kommende GeForce RTX 6090 auf Basis der Rubin-Architektur mit 192 Streaming-Multiprozessoren ausgestattet werden.

Die RTX 6090 soll die Radeon RX 10800 XT demnach um weitere 15 bis 20 Prozent übertreffen. Beim Path Tracing könnte der Unterschied sogar noch größer ausfallen.

Ein Bericht von ssbcrack.com vom 20. September 2026 nennt für die RTX 6090 insgesamt 192 Streaming-Multiprozessoren und 24.576 CUDA-Cores. Beim Path Tracing soll die kommende Nvidia-GPU zwischen 35 und 50 Prozent vor der Radeon RX 10800 XT liegen.

Sollten sich diese Angaben bewahrheiten, könnte sich damit ein bekanntes Bild fortsetzen. AMD würde vor allem bei der klassischen Rasterisierungsleistung Boden gutmachen, während Nvidia bei besonders rechenintensiven Beleuchtungsverfahren wie Path Tracing weiterhin einen deutlichen Leistungsvorsprung besitzen könnte.

Release der Radeon RX 10800 XT weiterhin unbekannt

Wann AMD die Radeon RX 10800 XT tatsächlich auf den Markt bringen könnte, ist derzeit nicht bekannt. Ein Bericht von el-balad.com vom 20. September 2026 weist darauf hin, dass bislang kein bestätigter Veröffentlichungstermin vorliegt.

Auch zu einem möglichen Preis gibt es derzeit keine offiziellen Informationen. Wer auf AMDs nächste High-End-Generation wartet, muss sich deshalb weiterhin gedulden, bis der Hersteller konkrete Details zu Spezifikationen, Verfügbarkeit und Preisgestaltung bekannt gibt.

Bis dahin bleiben sowohl die technischen Daten als auch die genannten Performance-Unterschiede gegenüber RTX 5090 und RTX 6090 Gerüchte. Erst offizielle Informationen von AMD sowie unabhängige Benchmarks können zeigen, wie leistungsfähig die Radeon RX 10800 XT tatsächlich sein wird.

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