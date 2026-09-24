EA FC 27 Ultimate Team: Diese Stürmer machen vor dem Tor wirklich den Unterschied

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wer in EA SPORTS FC 27 Ultimate Team einen neuen Stürmer sucht, landet schnell bei Kylian Mbappé, Erling Haaland oder Harry Kane. Rein nach der Gesamtwertung wäre die Sache damit beinahe erledigt. Auf dem Platz sieht es anders aus. Ein Mittelstürmer mit 94 Schuss bringt dir wenig, wenn er überhaupt nicht zu der Art passt, wie du deine Angriffe spielst.

Deshalb geht es in dieser Liste nicht einfach um die höchsten Ratings. Entscheidend sind für mich vor allem Tempo, Abschluss, Dribbling, Physis und die Rolle, die ein Spieler tatsächlich in deinem Angriff übernehmen kann. Icons und Spezialkarten lasse ich in der Hauptliste bewusst außen vor. Sonst würden zum Start von FC 27 extrem teure Karten wie Ronaldo, Mia Hamm oder Pelé den Vergleich dominieren, obwohl sie für den Großteil der Spieler keine realistische Kaufoption sind.

Die Werte stammen aus der offiziellen FC-27-Datenbank von EA. Für die Einschätzung der Karten berücksichtige ich zusätzlich Positionen, Rollen und die aktuellen Ultimate-Team-Daten. Die Liste wird angepasst, wenn neue Promo-Karten oder größere Gameplay-Änderungen das Bild verändern.

Die besten normalen Stürmer in EA FC 27 Ultimate Team

Spieler GES TEM SCH DRI PHY Besonders stark für Kylian Mbappé 91 96 91 92 76 Kompletter schneller Stürmer Ousmane Dembélé 90 90 89 93 70 Dribbling und Kombinationen Erling Haaland 91 87 92 80 89 Physis und direkter Abschluss Ewa Pajor 89 93 91 89 72 Schnelles Spiel in die Tiefe Harry Kane 90 62 94 82 83 Abschluss im Strafraum Khadija Shaw 90 79 90 81 88 Körperbetontes Angriffsspiel Alessia Russo 88 84 88 87 82 Ausgewogene Sturmspitze Barbra Banda 88 93 86 87 86 Tempo und Physis Tabitha Chawinga 87 94 86 86 84 Konter und Tiefenläufe Loïs Openda 80 94 80 79 75 Günstiger schneller Stürmer

Basis-Spielerkarten. Werte nach EAs FC-27-Datenbank. Spezialkarten können deutlich stärkere Werte besitzen.

Kylian Mbappé ist der Stürmer ohne echte Schwäche

Kylian Mbappé ist die offensichtlichste Antwort, aber diesmal aus gutem Grund. 96 Tempo sind der höchste Wert im gesamten Spiel. Dazu kommen 91 Schuss und 92 Dribbling. Vor allem diese Kombination macht ihn so schwierig zu verteidigen. Du kannst ihn hinter die letzte Linie schicken, mit ihm selbst auf einen Verteidiger zulaufen oder ihn im Strafraum anspielen. Er hängt nicht von einem einzigen Angriffsmuster ab.

Interessant wird es bei den Detailwerten. Mbappé kommt auf 95 Abschluss, 96 Sprintgeschwindigkeit und 93 Ballkontrolle. Damit ist er nicht nur schnell. Er kann das Tempo auch mit Ball nutzen und einen Angriff selbst zu Ende bringen. Wer genügend Coins besitzt und einen Stürmer sucht, um den der restliche Angriff aufgebaut werden kann, findet bei den normalen Karten kaum eine komplettiere Lösung.

Ousmane Dembélé ist die spannendere Wahl für Dribbler

Ousmane Dembélé würde ich nicht einfach hinter Haaland einordnen, nur weil sein Gesamtwert einen Punkt niedriger ausfällt. Sein Profil ist für Ultimate Team extrem interessant: 90 Tempo, 89 Schuss und vor allem 93 Dribbling. Damit besitzt er sogar den höheren Dribbling-Wert als Mbappé.

Der Unterschied wird wichtig, wenn du deine Stürmer häufig entgegenkommen lässt oder durch enge Räume kombinierst. Dembélé eignet sich nicht nur für den letzten Lauf hinter die Abwehr. Er kann selbst Chancen vorbereiten und lässt sich neben ST auch auf mehreren offensiven Positionen einsetzen. In einer False-9-Rolle gehört er laut den aktuellen Positionsdaten ebenfalls zu den stärksten regulären Karten.

Haaland spielt sich komplett anders und genau das ist seine Stärke

Erling Haaland hat 87 Tempo und ist damit keineswegs langsam. Gegen Mbappé oder Pajor wirkt sein Profil trotzdem weniger explosiv. Dafür bringt er etwas mit, das den beiden fehlt: 89 Physis in Verbindung mit 92 Schuss.

Haaland ist deshalb besonders interessant, wenn du deinen Mittelstürmer direkt suchst. Er kann Innenverteidiger beschäftigen, Bälle behaupten und anschließend selbst abschließen. Du musst mit ihm nicht versuchen, jeden Gegner auf engstem Raum auszudribbeln. Wenn dein Spiel eher über direkte Zuspiele, Flanken oder schnelle Abschlüsse nach wenigen Kontakten funktioniert, passt sein Profil wesentlich besser.

Ewa Pajor ist viel näher an Mbappé, als ihr Rating vermuten lässt

Ewa Pajor ist für mich eine der interessantesten regulären Sturmoptionen. Ihre 89 Gesamtwertung erzählt nur einen Teil der Geschichte. Sie kombiniert 93 Tempo mit 91 Schuss und 89 Dribbling. Dazu kommen 94 Abschluss und 93 Sprintgeschwindigkeit.

Damit hat sie genau jene Werte, die du bei einem schnellen Mittelstürmer sofort spürst. Sie ist körperlich nicht so dominant wie Haaland oder Shaw, braucht das aber auch nicht. Wenn du viel mit Steilpässen arbeitest, schnelle Richtungswechsel magst und deine Sturmspitze ständig hinter die Abwehr schicken möchtest, gehört Pajor zu den stärksten Alternativen zu den ganz teuren Karten.

Harry Kane ist kein schlechter FUT-Stürmer, nur weil er langsam ist

Bei Harry Kane springen sofort die 62 Tempo ins Auge. In vielen Ultimate-Team-Teams wird ihn das automatisch ausschließen. Gleichzeitig besitzt er mit 94 Schuss den höchsten Schusswert aller Basis-Spieler in EA FC 27. EA führt ihn damit noch vor Haaland, Mbappé und Pajor.

Du musst ihn entsprechend einsetzen. Kane ist nicht die Karte, die du ständig hinter einer hoch stehenden Abwehr auf die Reise schicken solltest. Wenn du kontrollierter aufbaust, häufig im und rund um den Strafraum kombinierst und einen Spieler für den letzten Kontakt brauchst, wird sein Profil plötzlich deutlich interessanter. 94 Abschluss, starke Positionierungswerte und 83 Passen machen ihn zudem brauchbarer im Zusammenspiel, als die Tempozahl vermuten lässt.

Banda und Chawinga sind die Karten, die ich beim kleineren Budget beobachten würde

Nicht jeder hat zum Start genügend Coins für Mbappé oder Haaland. Genau deshalb sind Barbra Banda und Tabitha Chawinga interessant. Banda verbindet hohes Tempo mit starker Physis und Abschlusswerten. Chawinga bringt sogar 94 Tempo mit und kann neben ST auch auf mehreren offensiven Positionen eingesetzt werden.

Gerade solche Karten können in Ultimate Team wertvoller sein als ein berühmter Name mit höherem Gesamtwert. Du bekommst ein klares spielerisches Profil und kannst deine Coins für Innenverteidigung, Mittelfeld oder Flügel behalten.

Loïs Openda geht noch einen Schritt weiter. Seine 80 Gesamtwertung sieht unscheinbar aus, 94 Tempo jedoch nicht. Er wird deshalb kaum der Stürmer für die gesamte FC-27-Saison sein. Für ein günstiges Team zum Einstieg erfüllt er aber genau die Aufgabe, für die man ihn kauft: Läufe hinter die Abwehr und Geschwindigkeit im Umschaltspiel.

Welcher Stürmer passt zu deinem Spiel?

Wenn Coins keine Rolle spielen, ist Mbappé für mich die kompletteste normale Sturmkarte. Er verbindet Tempo, Abschluss und Dribbling auf einem Niveau, bei dem du deinen Spielstil nicht um die Karte herum verändern musst.

Das bedeutet aber nicht, dass er für jeden die interessanteste Lösung ist. Dembélé ist im engen Kombinationsspiel reizvoller, Haaland bietet deutlich mehr Physis, Pajor ist eine hervorragende schnelle Alternative und Kane funktioniert für Spieler, die ihren Mittelstürmer nicht ausschließlich über Geschwindigkeit definieren.

Genau deshalb würde ich in Ultimate Team nie nur nach Gesamtwertung kaufen. Überlege zuerst, wie deine Tore normalerweise entstehen. Spielst du ständig in die Tiefe, brauchst du andere Werte als bei einem kontrollierten Aufbau. Suchst du einen Zielspieler, bringt dir wiederum ein kleiner, extrem beweglicher Angreifer nicht automatisch mehr. Der beste Stürmer ist derjenige, dessen Stärken du in deinem System tatsächlich nutzt.

Auch Icons verändern die Rangliste komplett

Wer wirklich nach den stärksten Karten im gesamten Ultimate Team fragt, muss Icons und Spezialkarten einbeziehen. Dann sieht die Rangliste bereits anders aus. In den aktuellen Positionsdaten von FUT.GG liegt Ronaldo bei den Stürmern ganz vorne, gefolgt von Mia Hamm und Mbappé. Auch Pelé, Thierry Henry, Eusébio und weitere Icons tauchen weit oben auf.

Für einen normalen Kaufberater hilft das zum Saisonstart allerdings nur begrenzt. Solche Karten kosten ein Vielfaches einer guten Goldkarte und sind für viele Spieler schlicht keine realistische Option. Deshalb aktualisieren wir diese Übersicht im Laufe der Saison lieber mit Karten, die tatsächlich relevant werden, statt die Tabelle mit unerreichbaren Icons zu füllen.

Es gibt nicht nur einen besten Stürmer in FC 27

Kylian Mbappé ist aktuell die beste komplette Basis-Karte für den Sturm. Du bekommst maximales Tempo, starken Abschluss und hervorragendes Dribbling in einem Paket. Haaland ist die bessere Wahl für Physis, Pajor für schnelle Tiefenläufe und Dembélé für Spieler, die ihren Angreifer stärker ins Kombinationsspiel einbinden.

Wenn dein Coin-Konto noch klein ist, würde ich dagegen nicht versuchen, sofort einen Superstar zu finanzieren. Banda, Chawinga oder Openda können eine konkrete Aufgabe im Sturm übernehmen und lassen genügend Budget übrig, um den Rest deiner Mannschaft zu verbessern.

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