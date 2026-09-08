EA Sports FC 27: FUT Web App und Companion App starten bald

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Für viele EA Sports FC 27-Spieler beginnt die neue Ultimate-Team-Saison bereits, bevor das eigentliche Spiel überhaupt im Laufwerk liegt. EA bringt auch für den neuesten Teil wieder eine Web App und eine Companion App an den Start. Damit können FUT-Fans ihr Team bereits vorbereiten und verschiedene Aufgaben erledigen.

Gerade für Spieler, die möglichst gut in die neue Saison starten wollen, sind die beiden Apps ziemlich wichtig.

Was kann die FUT Web App?

Über die FUT Web App lässt sich Ultimate Team direkt über den Browser verwalten. Spieler können unter anderem ihren Kader bearbeiten, den Transfermarkt nutzen und verschiedene Aufgaben erledigen.

Das ist besonders praktisch, wenn man gerade nicht an der Konsole oder am PC sitzt. Auch der Einstieg in die neue FUT-Saison wird dadurch etwas einfacher. Wer früh mit dem Aufbau seines Teams beginnt, kann sich außerdem bereits mit dem neuen Transfermarkt und den Änderungen in Ultimate Team vertraut machen.

Companion App für unterwegs

Die EA Sports FC Companion App übernimmt im Grunde dieselben Aufgaben auf Smartphones. Spieler können damit auch unterwegs auf ihr Ultimate Team zugreifen. Gerade für den Transfermarkt ist die App interessant. Wer beispielsweise gerade ein günstiges Angebot entdeckt, muss nicht erst zur Konsole zurückkehren, sondern kann direkt reagieren. Auch SBCs und andere FUT-Aufgaben lassen sich über die Companion App verwalten.

Wann kommen die Apps?

EA veröffentlicht die Web App und die Companion App traditionell vor dem eigentlichen Release von EA Sports FC. Dadurch können Spieler bereits vor dem vollständigen Spielstart mit dem Aufbau ihres Teams beginnen.

Für FUT-Fans ist das jedes Jahr ein kleiner Wettlauf. Wer früh einsteigt, kann sich schneller einen Überblick über den Markt verschaffen und seine ersten Aufgaben erledigen. Die genauen Startzeiten und Voraussetzungen sollten Spieler dabei im Auge behalten, da EA den Zugang abhängig vom bisherigen FUT-Status und weiteren Faktoren regeln kann.

Der Release von FC 27 rückt näher

Mit den beiden Apps beginnt damit praktisch die neue Ultimate-Team-Saison. Während Gelegenheitsspieler wahrscheinlich einfach auf den vollständigen Release warten, dürften Hardcore-FUT-Spieler schon deutlich früher loslegen.

In diesem Artikel erfährst du was es mit der neuen Altersfreigabe des Spiels auf sich hat.

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