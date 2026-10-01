Gears of War: E-Day – Zum Release müssen sich Entwickler um ihre Jobs und Boni fürchten?

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Gears of War: E-Day erreicht gerade die Gaming-Community, doch bei Entwickler The Coalition herrscht offenbar alles andere als Feierlaune. Mehrere Mitarbeiter berichten gegenüber „Eurogamer“, dass sie nach den jüngsten Xbox-Kürzungen weitere Entlassungen befürchten. Besonders bitter: Wer das Studio nach dem Release verlassen muss, könnte unter Umständen zusätzlich einen „Metacritic-Bonus“ verlieren.

Die Stimmung habe sich vor allem nach der überraschenden Entlassung von Story Director Juan Vaca verändert. E-Day war zu diesem Zeitpunkt bereits fertiggestellt und hatte den Gold-Status erreicht. Vaca war offenbar nicht der einzige Mitarbeiter, der The Coalition kurz vor dem Launch verlassen musste. Die bisherigen Kürzungen beim Studio sollen zwar klein ausgefallen sein, haben bei den verbliebenen Entwicklern aber für erhebliche Unsicherheit gesorgt.

Eine Quelle beschreibt die Situation gegenüber Eurogamer.net ziemlich deutlich. Im Team habe man ursprünglich damit gerechnet, dass mögliche Entlassungen erst nach dem Release kommen könnten. Inzwischen erwarte man schlicht die nächste Welle oder sogar eine „spätere Eingliederung von The Coalition unter Activision“. Das ist derzeit allerdings nur eine Befürchtung innerhalb des Studios. Microsoft hat eine solche Umstrukturierung (noch) nicht angekündigt.

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Der Metacritic-Bonus macht den Zeitpunkt besonders brisant

Zusätzlich geht es für die Entwickler möglicherweise um viel Geld. Eurogamer konnte eine interne E-Mail verifizieren, die einen Bonus abhängig von der Metacritic-Wertung von Gears of War: E-Day bestätigt. Die Auszahlung soll gegen Ende Oktober erfolgen. Voraussetzung ist laut dem Bericht, zu diesem Zeitpunkt als Vollzeitmitarbeiter beschäftigt zu sein.

Damit entsteht eine unangenehme Situation. Wird ein Entwickler nach dem Release, aber noch vor der Auszahlung entlassen, ist momentan unklar, ob der Bonus trotzdem gezahlt wird. Laut Eurogamer können solche Zahlungen je nach Position „Zehntausende US-Dollar“ erreichen.

Für die bereits entlassenen Mitarbeiter gibt es zumindest etwas Entwarnung. Eurogamer geht davon aus, dass Juan Vaca und andere kürzlich Betroffene ihren Bonus erhalten sollen, falls E-Day die erforderliche Metacritic-Wertung erreicht. Was bei möglichen weiteren Entlassungen nach dem Launch passiert, konnte dagegen bisher nicht geklärt werden.

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Der Xbox-Umbau ist noch nicht abgeschlossen

Die Sorgen kommen nicht aus dem Nichts. Microsoft hat seine Gaming-Sparte in diesem Jahr massiv verkleinert. Bereits im Juli wurden rund 3.200 Stellen für den gesamten Umbau angekündigt. Im September folgten weitere Einschnitte. Halo wechselte zu Activision, Rare und World’s Edge wurden ebenfalls dort eingeordnet und andere Studios bekamen neue Strukturen.

Microsoft erklärte zuletzt selbst, dass diese Umstrukturierung noch nicht vollständig abgeschlossen sei. Genau das sorgt bei The Coalition offenbar für Nervosität. Bislang gehörte das Studio zu den Xbox-Teams, die vergleichsweise wenig von den großen Kürzungen abbekommen hatten.

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Gears of War: E-Day erscheint in wenigen Tagen, genauer am 06. Oktober 2026 für Xbox Series X/S und PC. Besitzer der Premium Edition können bereits seit heute spielen.