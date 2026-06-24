Nach langer Funkstille: Gears of War: E-Day zeigt endlich erstes richtiges Gameplay

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Als Microsoft Gears of War: E-Day erstmals ankündigte, war die Freude vieler Xbox-Fans groß. Die Reihe gehört seit Jahren zu den wichtigsten Marken des Unternehmens und prägte gemeinsam mit Halo eine ganze Konsolengeneration. Seit der Ankündigung blieb es jedoch lange vergleichsweise ruhig. Umso größer war die Aufmerksamkeit, als Xbox nun erstmals ausführliches Gameplay präsentierte.

Bereits nach wenigen Minuten wird deutlich, dass The Coalition nicht einfach nur einen weiteren Teil der Serie entwickeln möchte. Stattdessen führt E-Day die Spieler zurück an den Anfang des Albtraums. Genauer gesagt zum sogenannten Emergence Day, dem Tag, an dem die Locust-Horde erstmals aus der Tiefe hervorbrach und die Welt von Sera ins Chaos stürzte. Die Geschichte spielt 14 Jahre vor dem ersten Gears of War und rückt erneut Marcus Fenix und Dominic Santiago in den Mittelpunkt.

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Zurück zu den Wurzeln der Serie

Wer die letzten Teile gespielt hat, wird schnell erkennen, dass E-Day wieder stärker auf die klassischen Tugenden der Reihe setzt. Statt weitläufiger Gebiete und größerer Experimente konzentriert sich The Coalition auf eine dichtere, intensivere Spielerfahrung.

Die gezeigten Szenen erinnern bewusst an die Atmosphäre der ursprünglichen Trilogie. Zerstörte Straßen, verzweifelte Soldaten und der ständige Kampf ums Überleben stehen klar im Vordergrund. Gleichzeitig profitiert das Spiel von moderner Technik und wurde vollständig mit Unreal Engine 5 entwickelt.

Gerade langjährige Fans dürften sich darüber freuen. Viele wünschen sich seit Jahren eine Rückkehr zu den Stärken der klassischen Gears-Spiele. Nach dem ersten Gameplay wirkt es so, als würde The Coalition genau diesen Wunsch ernst nehmen.

Auch optisch hinterlässt E-Day einen starken Eindruck. Die Entwickler setzen auf deutlich detailliertere Umgebungen, realistischere Beleuchtung und eine düstere Stimmung, die perfekt zur Geschichte passt. Das sorgt dafür, dass die Bedrohung durch die Locust größer und bedrohlicher wirkt als in vielen früheren Teilen.

Marcus Fenix wirkt so wichtig wie lange nicht mehr

Ein weiterer Grund für die große Aufmerksamkeit ist die Rückkehr von Marcus Fenix. Für viele Spieler ist er noch immer das Gesicht der gesamten Reihe.

E-Day zeigt einen jüngeren Marcus, lange bevor die Ereignisse der ursprünglichen Trilogie beginnen. Gemeinsam mit Dominic Santiago erlebt er den ersten Angriff der Locust und damit einen der dunkelsten Tage der Menschheitsgeschichte auf Sera.

Dadurch erhält die Geschichte automatisch mehr Gewicht. Fans kennen bereits die späteren Ereignisse und wissen, welche Auswirkungen dieser Tag auf die gesamte Welt haben wird. Genau deshalb wirkt das Prequel schon jetzt deutlich spannender als eine gewöhnliche Vorgeschichte.

Gleichzeitig bietet die frühe Zeitlinie den Entwicklern die Möglichkeit, bekannte Figuren aus einem neuen Blickwinkel zu zeigen. Viele Charaktere stehen noch am Anfang ihrer Entwicklung, wodurch die Handlung zusätzliche Freiheiten erhält.

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Gameplay wird moderner

Trotz der Rückkehr zu den Wurzeln ruht sich The Coalition nicht auf alten Erfolgen aus. Mehrere Berichte beschreiben überarbeitete Bewegungsabläufe, neue Möglichkeiten beim Deckungssystem und größere Freiheit während der Gefechte. Auch die Umgebungen sollen vertikaler und dynamischer gestaltet sein als in früheren Teilen.

Zusätzlich wird erstmals seit mehr als zehn Jahren wieder eine Kampagne für bis zu vier Spieler unterstützt. Das erforderte laut den Entwicklern erhebliche technische Anpassungen und soll dafür sorgen, dass sich die Missionen deutlich größer anfühlen.

Gerade dieser Punkt könnte für viele Fans ein starkes Argument sein. Koop gehörte schon immer zu den größten Stärken der Serie. Viele verbinden ihre schönsten Erinnerungen an Gears of War mit gemeinsamen Abenden vor dem Bildschirm oder Online-Matches mit Freunden.

Eines der wichtigsten Xbox-Spiele des Jahres

Für Microsoft ist Gears of War: E-Day weit mehr als nur ein weiterer Exklusivtitel. Das Spiel gehört zu den zentralen Veröffentlichungen des Xbox-Jubiläumsjahres und soll zeigen, dass die Marke weiterhin zu den wichtigsten Franchises der Branche zählt.

Hinzu kommt, dass Microsoft derzeit besonders stark auf seine traditionsreichen Marken setzt. Während Halo zuletzt mit gemischten Reaktionen zu kämpfen hatte und neue Marken erst aufgebaut werden müssen, gehört Gears of War weiterhin zu den bekanntesten Namen im Xbox-Portfolio. Ein erfolgreicher Neustart könnte deshalb nicht nur für die Serie selbst wichtig sein, sondern auch für Microsofts langfristige Strategie rund um exklusive Spiele und den Game Pass.

Gerade deshalb dürfte E-Day innerhalb des Unternehmens eine deutlich größere Bedeutung besitzen als ein gewöhnlicher Serienableger.

Der erste Gameplay-Eindruck macht jedenfalls Hoffnung. E-Day wirkt düsterer, emotionaler und näher an den Wurzeln der Reihe als viele Fans erwartet hatten. Gleichzeitig sorgen moderne Technik und neue Gameplay-Ideen dafür, dass das Spiel nicht wie eine bloße Nostalgie-Reise erscheint.

Noch bleibt abzuwarten, ob The Coalition die hohen Erwartungen erfüllen kann. Nach dem gezeigten Gameplay dürfte jedoch klar sein, warum viele Xbox-Fans diesem Spiel bereits jetzt entgegenfiebern. Gears of War: E-Day könnte genau das Comeback werden, auf das die Serie seit Jahren gewartet hat!