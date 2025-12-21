Gears of War: E-Day soll alles übertreffen – The Coalition spricht von Rückkehr zu den Wurzeln

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Gears of War: E-Day meldet sich zurück. Etwas leise, aber mit großen Worten. Obwohl der Titel zuletzt weder bei den Game Awards noch bei anderen großen Shows zu sehen war, arbeitet The Coalition weiter konsequent auf den geplanten Release 2026 hin. In einem aktuellen „Danke“-Beitrag auf Xbox Wire bezeichnet das Studio das nächste Spiel als ihr bislang ambitioniertestes Projekt.

Das ist eine Ansage. Und sie kommt nicht zufällig: 2026 feiert die Gears-Reihe ihr 20-jähriges Jubiläum. Genau in diesem Jahr soll E-Day erscheinen. Als Prequel, als Neuanfang und als bewusste Rückbesinnung auf das, was Gears of War einst ausgezeichnet hat.

Werbung

Komplett neu gebaut und trotzdem vertraut

Wie die Entwickler von The Coalition betonen, wird Gears of War: E-Day vollständig neu entwickelt. Kein technisches Fundament früherer Teile, kein schrittweiser Übergang. Das Spiel entsteht komplett von Grund auf in Unreal Engine 5. Ziel ist es, sich wie klassisches Gears anzufühlen, sich aber gleichzeitig moderner und frischer zu spielen.

Das Studio spricht von einem Spiel, das „wie Gears, das jeder kennt und liebt“ wirkt, sich aber „wie neu“ spielt. Genau dieser Spagat ist heikel. Zu viel Veränderung könnte Fans verschrecken, zu wenig Innovation würde das Projekt belanglos machen. Dass The Coalition trotzdem so offensiv von Ambition spricht, zeigt, wie viel Vertrauen intern im nächsten Titel steckt.

Marcus und Dom: Alles zurück an den Anfang

Inhaltlich geht E-Day ganz an den Ursprung der Serie. Die Geschichte spielt rund um den sogenannten Emergence Day, jenen Moment, als die Locust-Horde erstmals aus dem Untergrund von Sera auftauchte und die Menschheit völlig unvorbereitet traf.

Werbung

Du erlebst die Charaktere Marcus Fenix und Dominic Santiago zum ersten Mal im direkten Kampf gegen die Locust. Für Serienkenner ist das ein emotionaler Moment, für Neueinsteiger ein idealer Einstiegspunkt. The Coalition selbst nennt E-Day „den besten Ort, um in das Gears-Universum einzusteigen“.

Besonders spannend: E-Day soll sich atmosphärisch stärker am frühen Gears of War orientieren. Statt Dauer-Action setzt das Spiel auf eine dichtere, teils horror-lastige Stimmung. Enge Umgebungen, Unsicherheit und das Gefühl, einer überlegenen Bedrohung gegenüberzustehen, sollen wieder stärker in den Fokus rücken. Die Kampagne wird dabei bewusst linear gehalten. Kein Open-World-Experiment, kein aufgeblähtes Design. Stattdessen will The Coalition die narrative Wucht des Emergence Day voll ausspielen. In einer Zeit, in der die Menschheit nicht durch jahrelangen Krieg abgehärtet war, sondern überrascht und überfordert wird. Das könnte für dich das nächste „Halo: Reach“ werden. Zumindest hört es sich so an bzw. das Quellmaterial würde das liefern.

Wann sehen wir endlich Gameplay?

Konkrete Details bleiben bisher rar. Doch Hoffnung gibt es bereits: Der Xbox Developer_Direct im Januar 2026 steht vor der Tür. Offiziell bestätigt ist bisher nur Playground Games, vermutlich mit Forza Horizon 6 und Fable. Ob Gears of War: E-Day dort auftaucht, ist noch offen, aber der Zeitpunkt wäre kaum besser gewählt.

Bis dahin bleibt E-Day ein Versprechen. Eines, das viel vorhat: die Rückkehr zu den Wurzeln, eine moderne Technikbasis und eine Geschichte, die den Mythos Gears neu auflädt. Wenn The Coalition hält, was es jetzt ankündigt, könnte E-Day mehr sein als nur ein Prequel. Wir sind auf jeden Fall gespannt.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!