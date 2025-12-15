Nach dem Game-Awards-Debakel: Muss Xbox jetzt endlich liefern? – Kommt jetzt Fable?

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nach den The Game Awards dürfte bei vielen Xbox-Fans Ernüchterung geherrscht haben. Während PlayStation und PC mit großen Trailern, Weltpremieren und klaren Zukunftsplänen glänzten, war Xbox dort erschreckend unterrepräsentiert. Kaum große First-Party-Auftritte, keine echten Highlights, kein Moment, der hängen blieb und für den „Oha“-Effekt sorgte. Genau deshalb wirkt die Ankündigung des nächsten Xbox Developer Direct jetzt wie ein dringend nötiges Lebenszeichen. Ja, Xbox lebt noch.

Microsoft hat offiziell bestätigt (via Variety), dass der nächste Developer Direct im Januar 2026 stattfinden wird. Die Erwartungshaltung? Grenzenlos. Es gilt verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Um zu zeigen, dass die Marke noch eine klare Identität hat. Dabei steht wahrscheinlich ein Spiel im Rampenlicht: Fable. Es soll ja bekanntlich 2026 endlich erscheinen.

Fable: Ein Hoffnungsträger oder ein ewiges Sorgenkind?

Der „Fable-Reboot“ gilt mittlerweile als eines der größten Fragezeichen im Xbox-Portfolio. 2020 angekündigt, seitdem kaum greifbar. Abgesehen von einem CGI-Trailer hat Microsoft bis heute kein echtes Gameplay gezeigt. Ein Umstand, der mit jedem Jahr schwerer zu rechtfertigen ist. Dass Fable bei den Game Awards komplett fehlte, hat die Skepsis weiter verstärkt.

Gerade deshalb wäre der kommende Developer Direct der perfekte Moment für ein echtes Comeback. Wenn Fable tatsächlich 2026 erscheinen soll, braucht es JETZT Gameplay, klare Visionen und vor allem das Gefühl: Dieses Spiel existiert wirklich. Viele rechnen zwar mit einer weiteren Verschiebung, aber selbst dann wäre Transparenz in dieser Sache ein riesiger Schritt nach vorne.

Xbox steht unter Druck und das weiß Microsoft

Der Zeitpunkt für den Xbox Developer Direct ist kein Zufall. Nach einem Jahr voller Diskussionen über Plattformstrategie, PC-Fusion, ausbleibende Exklusivtitel und einer auffällig schwachen Präsenz bei großen Events, steht Xbox unter Zugzwang. Die Show könnte zeigen, dass Microsoft seine Games nicht länger versteckt, sondern wieder offensiv präsentiert.

Neben Fable werden auch Halo: Campaign Evolved, Forza Horizon 6 und das Gears-Prequel Gears of War: E-Day (das weiterhin für 2026 geplant ist, laut den Entwicklern) als mögliche Highlights gehandelt. Besonders Halo hat nach ersten positiven Eindrücken enormes Potenzial, ein echtes Zugpferd zu werden. Natürlich vorausgesetzt, Xbox traut sich, mehr zu zeigen.

Nach den Game Awards ist klar: Xbox kann es sich nicht leisten, erneut leise zu bleiben. Der Developer Direct im Januar 2026 ist mehr als nur eine Showcase-Show. Er ist eine Bewährungsprobe. Einen genauen Termin für die Show gibt es übrigens noch nicht.

