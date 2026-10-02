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Halo vor dem Neustart? Neues Spiel könnte die Herkunft des Master Chief erzählen

i Halo vor dem Neustart? Neues Spiel könnte die Herkunft des Master Chief erzählen
Artikel von Markus Bauer +
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Halo könnte einen deutlich größeren Neustart bekommen als bislang gedacht. Laut RebsGaming erwägt Activision für das neue Projekt eine Origin-Story rund um den Master Chief. Zuvor soll Sledgehammer Games bereits Konzepte für Kampagne und Multiplayer getestet haben. Noch ist allerdings nichts endgültig: Das Spiel befindet sich offenbar in einer frühen Entwicklungsphase. Bereits im August berichteten wir über einen Halo-Prototyp von Sledgehammer Games, der nach wenigen Wochen wieder gestoppt wurde.

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