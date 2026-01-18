Star Wars Jedi 3 soll schneller kommen als gedacht – neuer Bericht überrascht alle

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Plausibel! - Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Seit Monaten herrscht Funkstille rund um Star Wars Jedi 3. Fans wissen offiziell nur eines: Das Spiel existiert. EA und Respawn Entertainment haben bestätigt, dass die Fortsetzung von Star Wars Jedi: Fallen Order und Star Wars Jedi: Survivor in Entwicklung ist. Mehr aber auch nicht. Keine Enthüllung, kein Trailer, kein Release-Zeitraum. Genau diese Stille macht die Community nervös und jedes noch so kleine Gerücht umso explosiver. Jetzt sorgt ein neuer Bericht für frischen Gesprächsstoff. Und der klingt für viele fast zu gut, um wahr zu sein.

Die neuen Informationen stammen von Tim Gettys von Kinda Funny (YouTube). Er gilt nicht als klassischer Leaker, hat aber nachweislich gute Kontakte in die Spielebranche. In einem aktuellen Podcast ließ Gettys beiläufig eine Aussage fallen, die sofort durch Reddit, ResetEra und X.com (via Star Wars Holocron) wanderte.

Laut ihm soll Star Wars Jedi 3 nicht nur noch dieses Jahr angekündigt werden, sondern auch im selben Jahr erscheinen. Für viele Fans klingt das zunächst unrealistisch, schließlich werden große AAA-Spiele heute oft Jahre im Voraus angekündigt. Doch wer die Geschichte der Reihe kennt, weiß: Ganz so abwegig ist diese Einschätzung nicht.

Warum ein schneller Release durchaus möglich wäre

Sowohl Fallen Order als auch Jedi: Survivor wurden im selben Jahr angekündigt, in dem sie auch veröffentlicht wurden. Respawn Entertainment (Titanfall, Apex Legends) hat also bereits bewiesen, dass sie diese Strategie bevorzugen. Kurze Marketingphasen, klare Kommunikation, kein jahrelanges Warten.

Genau darauf verweisen auch viele Fans in den Kommentaren. Respawn hat das schon zweimal gemacht, warum nicht ein drittes Mal? Gettys nennt keinen konkreten Enthüllungstermin. Allerdings spekuliert die Community sofort weiter. Der Mai 2025 gilt als besonders wahrscheinlich, denn rund um den Star Wars Day am 04. Mai werden traditionell neue Spiele, Trailer oder Ankündigungen enthüllt. Das Muster passt, zumindest auf dem Papier.

Vorsicht: Alles ist inoffiziell

So viel Hoffnung die Aussagen auch machen, sie kommen mit einem klaren Warnhinweis. Es handelt sich um inoffizielle Informationen. Weder EA noch Respawn Entertainment haben den Bericht kommentiert oder bestätigt. Gettys selbst stellt nicht dar, dass es sich um gesicherte Fakten handelt, sondern um Informationen aus seinem Umfeld. Kinda Funny liegt mit solchen Aussagen nicht oft daneben, veröffentlicht aber auch selten exklusive News. Genau deshalb reagieren viele Fans vorsichtig optimistisch. Die Stimmung lässt sich gut zusammenfassen mit: Ich glaube es erst, wenn ich Cal Kestis wieder sehe.

Star Wars Jedi 3 bleibt offiziell ein großes Fragezeichen. Doch der neue Bericht bringt Bewegung in eine lange Phase der Unsicherheit. Die Idee, dass das Spiel noch dieses Jahr angekündigt und veröffentlicht wird, passt zur bisherigen Strategie der Reihe und zum Wunsch vieler Fans. Ob sich diese Hoffnung erfüllt, wird sich vermutlich schon in den nächsten Monaten zeigen. Bis dahin gilt: genießen, spekulieren, aber nicht fest damit rechnen. Die Macht ist stark, aber Gerüchte sind es manchmal auch.

