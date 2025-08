EA plant geheime Disney- und Marvel-Spiele, neben Star Wars Jedi 3

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Was hat EA da noch in der Pipeline? Ein Interview mit EA-Entertainment-Präsidentin Laura Miele sorgt für Aufsehen: Neben Star Wars Jedi 3 (bereits seit 2023 bestätigt) sind offenbar mehrere unangekündigte Projekte in Arbeit. Diese basieren auf Disney- und Marvel-Marken.

Bestätigt sind das bereits besagte Star Wars Jedi 3 von Respawn Entertainment, das Mobile-Game Galaxy of Heroes, das MMO The Old Republic sowie das kommende Iron Man-Spiel. Doch Miele sprach auch von „ein paar anderen“, über die noch nichts bekannt ist.

Laut Miele will EA ein starkes Gleichgewicht im Portfolio halten, zwischen hauseigenen Marken wie The Sims, Apex Legends, Battlefield und Skate sowie Partnerschaften mit großen Lizenzen wie Star Wars. Besonders die Arbeit an „massiven Online-Communities“ sei dabei ein wichtiger Schwerpunkt.

Die Priorität liege auf langfristigen Investitionen, stabilen Spieler-Communities und der richtigen Ressourcenverteilung. Auch die Action-Rollenspiel-Kategorie, in der Star Wars beheimatet ist, sieht EA weiterhin als besonders stark an.

Miele verriet im Interview mit Variety auch, dass EA „ziemlich motiviert“ sei, Marken wie Apex Legends in anderen Medien umzusetzen. Die Figuren und Welten hätten reichlich Potenzial für Serien oder Filme. Sie ist der Meinung, dass wir „nicht die ganze Hintergrundgeschichte und Geschichte kennen, sondern dass es mit diesen Charakteren und Legenden einfach reichhaltige Welten und eine reichhaltige Geschichte gibt, die durch lineare Medien und Partnerschaften zum Leben erweckt werden können.“

EA setzt künftig noch stärker auf eine Mischung aus eigenen Marken und Top-Lizenzen wie Star Wars und Marvel. Die geheimen Projekte könnten 2025 und 2026 für einige Überraschungen sorgen, vor allem, wenn sie die Stärken großer Online-Communities mit bekannten Welten kombinieren. Wir werden sehen, wohin die Reise gehen wird. Mehr als eine vage Aussage gibt es derzeit nämlich nicht.