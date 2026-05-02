Battlefield 6 verkauft jetzt sogar Battle-Pässe im Voraus

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Battlefield 6 geht beim Live-Service-Monetarisieren einen Schritt (noch) weiter, als du dir vorstellen kannst. Bereits jetzt kannst du dir den Premium-Battle-Pass für die nächste Season schon vorab kaufen, noch bevor Season 3 überhaupt gestartet ist. Auf der offiziellen EA-Support-Seite heißt es ausdrücklich, dass das Vorbestellen des nächsten Season-Battle-Passes für begrenzte Zeit möglich ist

Der normale Premium-Pass kostet 1.100 Battlefield Coins. Daneben gibt es wieder Battlefield Pro, die größere Variante, die wie der vorherige Battle-Pass Pro 24,99 kosten wird. Also keine Battlefield Coins, sondern echtes Geld.

EA koppelt den „frühen Kauf“ natürlich an kleine Extras. Wer den kommenden Battle Pass vorab kauft, bekommt sofort Zugriff auf das „Verdant“ L110 Weapon Package sowie zum Season-Start zwei kostenlose Tier-Skips. Wer gleich Battlefield Pro vorbestellt, soll zusätzlich ein weiteres Waffenpaket für die P18-Pistole, noch mehr Tier-Skips und die üblichen Pro-Boni erhalten, zu denen laut EA generell 25 Tier-Skips, exklusive Cosmetics und XP-Token gehören.

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EA selbst beschreibt auf der Support-Seite recht nüchtern, wie das System funktioniert: Den Premium-Battle-Pass kann man nur im Spiel vorbestellen, während Battlefield Pro zusätzlich auch über den offiziellen Store und teilnehmende Händler angeboten werden kann. Außerdem wird der Großteil der Inhalte erst mit dem Start der nächsten Season freigeschaltet. War klar…

Battlefield 6: Season 3 startet bald und EA will offenbar früh kassieren

Die Vorbestellaktion kommt nicht zufällig jetzt. Laut EAs offizieller 2026-Roadmap beginnt die nächste große Phase im Mai. Genauer am 12. Mai. Die „Vorbestellung“ ist aktuell nur beschrieben, allerdings noch nicht verfügbar. Noch nicht.

Doch, muss das sein? Einen Battle Pass vorbestellen? Immerhin handelt es sich dabei um ein Produkt, wofür man als Spieler zahlt, um danach weitere Inhalte freizuspielen. Ihn nun auch noch vor seinem eigentlichen Start zu verkaufen, verschiebt das Modell noch ein Stück weiter in Richtung maximaler Vorab-Monetarisierung. Und wer hat’s erfunden? Richtig: EA.

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Electronic Arts verkauft also nicht nur Inhalte, sondern verkauft Spielern jetzt auch die Chance, beim nächsten Inhaltszyklus von Anfang an dabei zu sein, gegen Sofortbonus. Für manche ist das harmloser Live-Service-Alltag. Für mich eher der Beleg, wie aggressiv Premium-Shooter in puncto Monetarisierung mittlerweile geworden sind.

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