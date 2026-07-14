Battlefield 6: „Season 4“-Trailer zeigt Seekrieg und bringt Wake Island zurück

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Battlefield 6 bekommt endlich seinen großen Seekrieg. Mit dem neuen Gameplay-Trailer zu Season 4 zeigt EA erstmals, wie die kommenden Seeschlachten aussehen sollen. Der Startschuss fällt am 21. Juli 2026. Dann geht es nicht mehr nur über Straßen, Dächer und Schlachtfelder am Boden, sondern raus aufs Wasser.

Im Mittelpunkt der neuen Season steht das Tsuru-Riff. Laut Electronic Arts handelt es sich dabei um das bisher größte Schlachtfeld in Battlefield 6. Und genau das klingt nach dem Battlefield, das viele Fans sehen wollen: weitläufige Inseln, dynamische Wellen, Boote, Jets, Helikopter und Bodenfahrzeuge treffen in gewaltigen Gefechten aufeinander.

Das ist wichtig, denn Battlefield lebt von solchen Momenten. Nicht von kleinen Korridoren, sondern von Chaos, Fahrzeugen und Situationen, in denen plötzlich alles gleichzeitig passiert. Ein Boot rast durch die Brandung, ein Jet zieht darüber hinweg, während am Strand Panzer und Infanterie um die Kontrolle kämpfen. Genau diese Art von Spektakel soll Season 4 wieder stärker liefern, dass sich Fans schon länger gewünscht haben.

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Tsuru-Riff wird das neue große Schlachtfeld

Mit dem Seekrieg will Battlefield 6 seine Gefechte sichtbar erweitern. Auf dem Tsuru-Riff sollen Spieler nicht nur von Insel zu Insel kämpfen, sondern die Küstenlinie aktiv beherrschen. Dafür kommen zwei neue Boote ins Spiel: das RCB-90 und das 7,7 m NSW RHIB.

Das RCB-90 klingt nach dem schwereren Werkzeug für kontrollierte Küstenangriffe. Wer lieber schnell durch die Brandung rast, dürfte mit dem RHIB besser bedient sein. Gerade diese Mischung könnte spannend werden, weil Seefahrzeuge in Battlefield oft dann am besten funktionieren, wenn sie nicht nur Transportmittel sind, sondern echte taktische Optionen bieten.

Dazu kommt ein erweitertes Arsenal. Season 4 bringt vier neue Waffen, darunter ein neues Scharfschützengewehr. Konkrete Details zu den einzelnen Waffen wurden in der Pressemitteilung noch nicht genannt, aber allein ein neues Sniper-Gewehr dürfte für viele Spieler interessant sein. Auf weitläufigen Inselkarten kann das schnell zum Problem werden. Oder zur Lieblingswaffe.

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Battle Royale bekommt eine neue Ranglisten-Season

Auch der Battle-Royale-Bereich wird mit der neuen Season weitergeführt. In Battle Royale – Rangliste können Spieler wieder neue Ränge erklimmen und frische Belohnungen freischalten. Damit bleibt Battlefield 6 nicht nur beim klassischen Multiplayer, sondern versucht auch REDSEC und die kompetitive Battle-Royale-Schiene weiter am Leben zu halten.

Spannend wird, wie stark sich der Seekrieg auch dort bemerkbar macht. Wenn Wasser, Boote und dynamische Küstenbereiche eine größere Rolle spielen, könnte das den Rhythmus der Matches verändern. Gerade im Battle Royale zählt Bewegung. Wenn neue Fahrzeuge andere Routen ermöglichen, kann das eine ganze Meta verschieben.

Noch größer dürfte aber eine andere Rückkehr werden.

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Wake Island kehrt später in der Season zurück

Später in Season 4 kommt Wake Island zurück. Für Battlefield-Fans ist das kein normaler Kartenname, sondern fast schon ein Stück Seriengeschichte. Wake Island gehört zu den bekanntesten Maps der Reihe und war immer dann stark, wenn Battlefield seine ganze Fahrzeug- und Sandbox-DNA ausgespielt hat.

Dass Wake Island ausgerechnet in einer Seekrieg-Season zurückkehrt, passt perfekt. Die Karte steht wie kaum eine andere für Inselkämpfe, Landungen, Fahrzeuge und diese typischen Battlefield-Momente, die man nicht planen kann. Wenn die Battlefield Studios die Map gut modernisieren, könnte sie einer der großen Fan-Favoriten der Season werden.

Season 4 wirkt damit nicht wie ein kleines Zwischenupdate, sondern wie ein ziemlich klarer Versuch, Battlefield 6 wieder stärker in Richtung großer Kriegsschauplätze zu schieben. Mehr Wasser, mehr Fahrzeuge, mehr Chaos, mehr Klassiker. Genau das dürfte viele Spieler ansprechen, die Battlefield vor allem wegen seiner offenen Schlachten lieben.

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Battlefield 6 und REDSEC sind für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC über Steam, EA App und Epic Games Store verfügbar.