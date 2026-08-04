Battlefield 6 Update 1.4.1.5 ist da: Dieser PC-Absturz soll endlich verschwinden

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Das nächste Update für Battlefield 6 ist da. Electronic Arts und die Battlefield Studios haben heute den Patch 1.4.1.5 für PS5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht. Neue Karten oder Waffen gibt es diesmal nicht. Stattdessen räumen die Entwickler eine Reihe kleinerer, aber teilweise ziemlich lästiger Probleme aus dem Weg.

Der Patch wurde um 10:00 Uhr unserer Zeit ausgerollt. Laut den offiziellen Patch Notes von Electronic Arts liegt der Schwerpunkt auf Zuverlässigkeit, Darstellung und dem direkten Spielgefühl in Battlefield 6 und dem kostenlosen Battle-Royale-Ableger REDSEC.

Besonders auffällig ist eine Änderung direkt nach dem Spawn. Soldatenmodelle, HUD-Elemente und Teile der Benutzeroberfläche sollen nun schneller angezeigt werden. Wer bisher nach dem Einstieg für einen kurzen Moment ohne vollständige Anzeige dastand, sollte den Unterschied unmittelbar bemerken.

Scharfschützengewehre reagieren flüssiger

Auch das Zielen mit Scharfschützengewehren wurde überarbeitet. Spielt man außerhalb der Aufklärer-Klasse und steht gleichzeitig unter Unterdrückungsfeuer, soll der Übergang ins Visier nun deutlich flüssiger ablaufen.

Weitere Korrekturen betreffen doppelt eingeblendete Fadenkreuze und eine fehlerhafte Animation nach einem kurzen Sturz ins Wasser. Auf der Karte Iberian Offensive konnten Spieler außerdem an einer Steinmauer hängen bleiben oder sogar durch das Objekt gelangen. Auch diese Stelle wurde repariert.

Panzer, Fahrzeugnebel und Aufsätze werden korrigiert

Fahrzeuge erhalten ebenfalls mehrere Reparaturen. Der thermische Nebelwerfer verursacht nun auch dann korrekt Schaden bei nahen Gegnern, wenn das Fahrzeug auf einem Hang oder einer anderen schrägen Fläche steht. Bei Kampfpanzern verwandelte sich die Kartätschenmunition unter bestimmten Umständen fälschlicherweise in zielgelenkte Munition. Der Fehler trat beim Wechsel zwischen Haupt- und Sekundärwaffe während des Nachladens auf und soll mit Update 1.4.1.5 nicht mehr vorkommen.

Bei den Waffen konzentriert sich der Patch auf Visiere und Unterlaufaufsätze. Das variable 1P86-Visier kann nicht länger verwendet werden, während ein Unterlaufgranatwerfer bedient wird. Beim M123K werden die Modelle der montierten Unterlaufaufsätze nach einem Wechsel nun korrekt aktualisiert.

PP-19-Herausforderung zählt wieder richtig

Wer noch an einer Herausforderung aus Season 3 arbeitet, sollte ebenfalls genauer hinsehen. Die Aufhol-Hardware-Herausforderung für die PP-19 erfasst Unterdrückungsassists mit Maschinenpistolen wieder ordnungsgemäß. Zuvor konnten Spieler die geforderte Aktion ausführen, ohne dass der Fortschritt zuverlässig angerechnet wurde.

Nach der Installation des Updates sollten neue Assists wieder im Challenge-Fortschritt erscheinen. Bereits fehlende Fortschritte werden in den Patch Notes allerdings nicht ausdrücklich erwähnt.

Tsuru Reef bekommt mehrere Reparaturen

Auf Tsuru Reef erscheinen Spieler während der PAX-Einstiegssequenz im Durchbruch-Modus nun an der vorgesehenen Position. Außerdem wurde ein Grafikfehler in der Nähe von Ziel C behoben, der starkes Flackern verursachen konnte.

Auf Cairo Bazaar legte die Zerstörung eines Gebäudes neben dem Palast bislang unfertige oder nicht vorgesehene Geometrie frei. Diese Stelle wurde geschlossen. Piloten profitieren zudem von besser sichtbaren Strommasten auf Railway to Golmud, die nun auch aus mittlerer Entfernung dargestellt werden.

Konsolenspieler erhalten zusätzlich eine kleine Portal-Verbesserung: Selbst erstellte beziehungsweise veröffentlichte Portal-Erlebnisse können jetzt auch auf PS5 und Xbox Series bewertet werden. Im Battle-Royale-Portal bleiben Versorgungskisten nach einem Absturz und dem anschließenden Wiedereinstieg eines Spielers außerdem korrekt synchronisiert.

NVIDIA-Abstürze auf dem PC sollen behoben sein

Die vermutlich wichtigste technische Änderung betrifft bestimmte NVIDIA-Grafikkarten. Auf dem PC konnte der Grafiktreiber unter mehreren Bedingungen abstürzen: beim Wechsel von Aufsätzen an der SOR-300SC, bei der Verwendung der benutzerdefinierten Suche oder auf Karten mit großen Wasserflächen.

Update 1.4.1.5 soll genau dieses Problem beheben. Wer zuletzt vor allem auf Tsuru Reef oder beim Anpassen seiner Waffe Abstürze erlebt hat, sollte den Patch daher unbedingt installieren und überprüfen, ob im Hauptmenü die aktuelle Versionsnummer angezeigt wird.

Auch REDSEC erhält zwei wichtige Korrekturen

Im kostenlosen Battle-Royale-Modus REDSEC konnten Panzer dauerhaft betäubt bleiben, wenn ein Spieler unmittelbar nach dem Ende einer Sabotage einstieg. Fahrzeuge sollten sich nach dem Update wieder normal verhalten.

Darüber hinaus wurde ein Audiofehler behoben, durch den sich der Sound beim Beitritt zur Lobby während des Starts einer Battle-Royale-Partie ständig wiederholte. Mehr über Klassen, Fahrzeuge und Fortschritt findest du in unserem großen Battlefield-REDSEC-Guide.

Update 1.4.1.5 ist kein großer Content-Patch. Es ist klassische Reparaturarbeit. Schnellere Anzeigen nach dem Spawn, funktionierende Herausforderungen, weniger Kartenfehler und ein behobener NVIDIA-Absturz dürften den Spielalltag trotzdem merklich verbessern. Manchmal braucht Battlefield keine neue Explosion. Es reicht schon, wenn das Spiel dabei nicht abstürzt.