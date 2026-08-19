Battlefield 6: Shooter kann bis zum 25. August gratis gespielt werden

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wer Battlefield 6 bisher nicht gekauft hat, bekommt gerade einen ziemlich guten Grund, den Shooter doch einmal auszuprobieren. Das komplette Multiplayer-Spiel ist für eine begrenzte Zeit kostenlos spielbar. Die Aktion läuft vom 18. bis zum 25. August 2026 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Und der Zeitpunkt ist durchaus interessant. Denn ausgerechnet an diesem Wochenende startet auch die erste Beta von Call of Duty: Modern Warfare 4. Battlefield und Call of Duty treten damit einmal mehr direkt gegeneinander an.

Was bekommt ihr kostenlos?

Die Testwoche ist nicht auf ein paar wenige Inhalte beschränkt. Ihr könnt mehrere Multiplayer-Modi und insgesamt vier Maps ausprobieren. Mit dabei sind unter anderem Wake Island, Tsuru Reef, Cairo Bazaar und Hagental Base. Auch der neue Modus Carrier Strike gehört zur Aktion.

Gerade Wake Island dürfte für langjährige Battlefield-Fans interessant sein. Die beliebte Map kehrt mit dem aktuellen Update zurück. Noch wichtiger: Die kostenlose Woche fällt mit dem Start des neuen Top-Gun-Crossovers zusammen.

Battlefield trifft auf Top Gun

Das aktuelle Update bringt mehrere Inhalte aus dem bekannten Film-Franchise ins Spiel. Dazu gehören unter anderem die F-14 Tomcat und die F/A-18 Super Hornet.

Auch drei Charaktere aus den Filmen sind dabei: Rooster, Bob und Warlock. Ihre Stimmen stammen von den jeweiligen Filmschauspielern Miles Teller, Lewis Pullman und Charles Parnell. Mit Carrier Strike kommt außerdem ein Modus hinzu, der Land-, Luft- und Seeschlachten miteinander verbindet.

Eure Fortschritte bleiben erhalten

Wer während der kostenlosen Woche Gefallen an Battlefield 6 findet und anschließend die Vollversion kauft, muss nicht wieder von vorne anfangen. Die während des Tests erzielten Fortschritte werden übernommen. Das macht die Aktion besonders interessant für Spieler, die bisher unsicher waren, ob sich der Kauf lohnt.

Viel Zeit bleibt allerdings nicht: Am 25. August endet die kostenlose Testphase. Wer Battlefield 6 schon immer einmal ausprobieren wollte, hat damit genau eine Woche Zeit – und kann gleichzeitig selbst herausfinden, ob der Shooter tatsächlich die bessere Alternative zur diesjährigen Call-of-Duty-Beta ist.

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