EA Sports FC 27: EA will Gameplay nach Release nicht wieder komplett verändern

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Bei EA Sports FC 27 möchte EA offenbar eine Sache anders machen als in den vergangenen Jahren. Das Gameplay soll nach dem Release nicht wieder ständig durch große Updates verändert werden. Für viele Spieler dürfte das eine ziemlich gute Nachricht sein.

Denn genau das war zuletzt ein häufiger Kritikpunkt der Community. Zum Start fühlt sich EA Sports FC oft noch anders an als einige Monate später. Große Gameplay-Patches verändern Geschwindigkeit, Pässe, Verteidigung oder das Verhalten der Spieler. Wer sich gerade an das neue Spiel gewöhnt hat, muss sich dadurch plötzlich wieder umstellen.

EA will vorsichtiger werden

Für FC 27 soll dieses Hin und Her offenbar reduziert werden. EA möchte bei Änderungen am Gameplay deutlich vorsichtiger vorgehen und nicht nach dem Release ständig größere Anpassungen vornehmen.

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Das bedeutet allerdings nicht, dass es überhaupt keine Gameplay-Updates geben wird. Fehler müssen weiterhin behoben werden und auch Balance-Probleme können Anpassungen notwendig machen.

Der Unterschied liegt vielmehr darin, wie stark solche Änderungen ausfallen. EA möchte offenbar vermeiden, dass sich das grundlegende Spielgefühl innerhalb einer Saison mehrfach komplett verändert.

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Das dürfte vor allem für die Community wichtig sein

Gerade im kompetitiven Bereich sind solche Änderungen für Spieler ziemlich nervig. Wer viele Stunden in Ultimate Team, Clubs oder anderen Online-Modi verbringt, baut sich schließlich eine bestimmte Spielweise auf. Wenn EA anschließend mit einem großen Patch plötzlich das Passverhalten oder die Defensive verändert, kann sich das Spiel von einem Tag auf den anderen völlig anders anfühlen.

Für EA Sports FC 27 wäre eine stabilere Gameplay-Basis deshalb durchaus sinnvoll. Spieler könnten sich länger auf das Spielgefühl verlassen, ohne ständig neue Mechaniken lernen zu müssen.

Ganz ohne Updates wird es trotzdem nicht gehen

EA dürfte auch bei FC 27 nicht auf regelmäßige Patches verzichten. Ein neues Fußballspiel wird nach dem Release immer Probleme haben, die erst durch das Feedback der Community auffallen. Entscheidend wird deshalb sein, ob EA tatsächlich zwischen notwendigen Korrekturen und großen Gameplay-Veränderungen unterscheidet.

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In diesem Artikel erfährst du was es mit der neuen Altersfreigabe des Spiels auf sich hat.

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