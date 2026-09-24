EA FC 27 Ultimate Team: Die besten günstigen Spieler für dein Team
Diese günstigen Spieler liefern in EA FC 27 Ultimate Team besonders viel für deine Coins. Mit aktuellen Preisen und Empfehlungen.
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Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.
Du musst zum Start von EA SPORTS FC 27 Ultimate Team keine hunderttausenden Coins ausgeben, um ein gutes Team zusammenzustellen. Der Transfermarkt steckt bereits voller Karten, die wegen ihrer Werte überraschend günstig sind.
Dabei gilt allerdings eine wichtige Regel: Ein günstiger 87er ist nicht automatisch besser als ein passender 82er. Für dein tatsächliches Team zählen Tempo, Spielstile, Position, Rollen und Chemie mindestens genauso stark wie die Gesamtwertung.
Die folgenden Karten bieten aktuell besonders viel für vergleichsweise wenige Coins. Die Preise schwanken ständig und dienen deshalb nur als Orientierung zum Release des Spiels.
EA SPORTS FC 27: Diese günstigen Spieler solltest du kennen
|Spieler
|Position
|GES
|Preis ca.
|Warum interessant?
|Kingsley Coman
|RM
|83
|650 Coins
|87 Tempo, 87 Dribbling
|Kim Min-jae
|IV
|83
|650 Coins
|Sehr günstiger Innenverteidiger
|Federico Dimarco
|LV
|86
|3.800 Coins
|Starker Allrounder links
|Martin Ødegaard
|ZM
|86
|3.800 Coins
|Spielaufbau und Technik
|Bruno Guimarães
|ZM
|86
|3.900 Coins
|Ausgewogenes Zentrum
|Marie Katoto
|ST
|86
|3.900 Coins
|Günstige Torjägerin
|Nicolò Barella
|ZM
|87
|5.900 Coins
|Starker Box-to-Box-Spieler
|Lauren Hemp
|LM
|87
|6.200 Coins
|92 Tempo und 87 Dribbling
|Ona Batlle
|RV
|87
|6.200 Coins
|88 Tempo, vielseitige Außenverteidigerin
|Bukayo Saka
|RF
|87
|6.300 Coins
|Starker Flügelspieler
Coman zeigt, warum du nicht nur auf die Gesamtwertung schauen solltest
Kingsley Coman ist ein perfektes Beispiel. Eine 83er-Karte sieht neben den großen Stars zunächst unspektakulär aus. Mit 87 Tempo und 87 Dribbling bringt er aber genau jene Eigenschaften mit, die du auf dem Flügel sofort bemerkst.
Solche Karten sind zum Start häufig wertvoller als langsame Spieler mit einer höheren Gesamtwertung.
Im Mittelfeld bekommst du besonders viel für deine Coins
Ødegaard, Bruno Guimarães und Barella kosten derzeit nur einen kleinen Teil dessen, was die absoluten Meta-Stars verschlingen. Trotzdem bekommst du mit ihnen Spieler, die nicht nur für ein paar Einführungsspiele reichen.
Barella für rund 5.900 Coins ist besonders interessant, weil du einen 87er-Mittelfeldspieler bekommst, der sich nicht ausschließlich über seine Gesamtwertung definiert. Er kann im Zentrum mehrere Aufgaben übernehmen und ist deshalb leichter in ein später verbessertes Team zu integrieren.
Lauren Hemp fällt aus der Liste heraus
Bei Lauren Hemp wird es noch interessanter. Ihre 87er-Karte bringt 92 Tempo und 87 Dribbling mit. Für rund 6.200 Coins bekommst du deshalb keinen typischen günstigen SBC-Spieler, sondern eine Karte, die tatsächlich auf dem Platz funktionieren kann.
Genau nach solchen Karten solltest du suchen. Ein niedriger Marktpreis ist nur dann ein Schnäppchen, wenn der Spieler auch in deinem Team einen Zweck erfüllt.
Vorsicht mit dem Transfermarkt
Alle genannten Preise können sich innerhalb weniger Stunden verändern. Promo-Karten, SBCs und neue Aufgaben beeinflussen den Markt teilweise massiv. Kontrolliere deshalb vor jedem Kauf den aktuellen Preis und kaufe nicht blind aufgrund einer Preisangabe aus einem Guide. Besonders am ersten Wochenende einer neuen FC-Saison können Spieler schnell steigen oder fallen.
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Du brauchst in FC 27 kein riesiges Budget für eine konkurrenzfähige Mannschaft. Gerade zwischen 650 und 6.500 Coins gibt es aktuell erstaunlich viele Karten mit starken Werten. Mein wichtigster Tipp: Kaufe nicht die höchste Gesamtwertung, sondern den Spieler, dessen Werte und Rollen tatsächlich zu deiner Position passen.
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