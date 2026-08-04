EA FC 27 bestätigt Mikrotransaktionen im „Open World“-Modus, doch EA verspricht eine klare Grenze

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Der neue Open-World-Modus von EA Sports FC 27 wird Mikrotransaktionen enthalten. Das hat EA-Produzent Karthik Venkateshan nun offen bestätigt. Spieler sollen sich damit allerdings keinen dauerhaften Vorsprung gegenüber der Community kaufen können.

Stattdessen seien die kostenpflichtigen Angebote vor allem als Aufholhilfe gedacht. Wer längere Zeit pausiert hat und mehrere Fortschrittsstufen zurückliegt, soll gegen Bezahlung schneller wieder Anschluss finden. Klingt vernünftig. Entscheidend wird aber sein, wie langsam der kostenlose Weg gestaltet ist.

Bereits Anfang des Jahres hatten wir über erste Hinweise auf den Open-World-Modus The Grounds in EA Sports FC 27 berichtet. Damals waren lediglich ein Name, ein Logo und Gerüchte über eine frei begehbare Fußballwelt bekannt. Inzwischen ist klar: The Grounds wird das größte neue Feature des diesjährigen Ablegers.

EA bestätigt Mikrotransaktionen in The Grounds

Ausgaben und Mikrotransaktionen dürften keine Voraussetzung sein, um in The Grounds voranzukommen:

„Unser Ziel war es ganz bewusst, den Spielern Belohnungen zu bieten, die darauf basieren, wie viel Zeit sie investieren und wie viel Macht sie erlangen, und das alles, ohne dass man sich Gedanken über Ausgaben oder Mikrotransaktionen machen muss“, so Venkateshan gegenüber Dexerto.

Möglichkeiten zum Geldausgeben werde es allerdings „zu 100 Prozent“ geben. Diese seien laut dem Produzenten hauptsächlich für Spieler vorgesehen, die nach mehreren Wochen oder Monaten zurückkehren und ihren Rückstand schneller aufholen möchten. Die wichtige Formulierung lautet hier: „aufholen“. EA verspricht nicht, dass Echtgeld innerhalb von The Grounds überhaupt keinen spielerischen Effekt haben wird. Es soll lediglich nicht möglich sein, sich damit dauerhaft vor aktive Spieler zu setzen.

Ob daraus wirklich ein faires System wird, lässt sich vor dem Release kaum beurteilen. Ein „Aufholpaket“ kann hilfreich sein. Es kann aber auch bedeuten, dass der reguläre Fortschritt absichtlich länger dauert, damit die Abkürzung attraktiver wirkt.

The Grounds ist keine klassische Open World

Wer jetzt an eine riesige Stadt im Stil von Grand Theft Auto in der Fußballwelt denkt, sollte seine Erwartungen etwas herunterschrauben. The Grounds ist vor allem ein sozialer Treffpunkt und eine umfassende Erweiterung des bisherigen Clubs-Modus. Spielerinnen und Spieler erstellen einen eigenen Avatar, bewegen sich durch mehrere frei zugängliche Bereiche und treffen dort andere Nutzer. Der gleiche Charakter kann anschließend auch für den eigenen Clubs-Verein eingesetzt werden. Wer weiterhin nur klassische Clubs-Partien spielen möchte, soll sich außerdem direkt im Clubhouse aufhalten können, ohne ständig die offene Welt durchqueren zu müssen.

Die Instanz soll übrigens bis zu 100 Spieler beinhalten. Eine Schnellreise soll verhindern, dass man für jedes Match oder jede Aufgabe minutenlang über die Karte laufen muss. Niemand braucht einen Fußballsimulator mit realen Arbeitsweg.

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Drei Fußballviertel und ungewöhnliche Minispiele

Die Spielwelt ist in drei Bezirke unterteilt, die sich an der Fußballkultur von Großbritannien, Frankreich und Argentinien orientieren. Architektur, Plätze und Umgebung sollen die jeweilige Region widerspiegeln.

Neben klassischen Clubs-Partien mit elf gegen elf Spielern stehen kleinere Straßenfußball-Matches, Duelle und Minispiele zur Auswahl. In einem davon versuchen vier Spieler beispielsweise, einen Gegner mit besonders harten Schüssen zu treffen. Power-ups beschleunigen den Ball oder schicken zusätzliche Hindernisse auf das Feld.

Das hat nur noch am Rand mit einer realistischen Fußballsimulation zu tun. Als lockere Abwechslung mit Freunden könnte es aber funktionieren. The Grounds soll offenbar nicht einfach Ultimate Team auf eine begehbare Karte setzen, sondern auch Spielern etwas bieten, die bisher hauptsächlich Clubs oder Volta gespielt haben.

Mehrere bekannte Fußballer treten außerdem als Mentoren auf. Bestätigt sind Kylian Mbappé, Paulo Dybala und Chloe Kelly. Auch der fiktive Alex Hunter, der Protagonist des früheren FIFA-Story-Modus The Journey, kehrt zurück. Durch ihre Aufgaben verdienen Spieler Erfahrungspunkte und entwickeln den eigenen Avatar weiter.

Der eigene Spieler entwickelt sich über Archetypen

Jeder Avatar erhält einen Archetyp, der die grundlegende Spielweise bestimmt. Dazu kommen freischaltbare Spiel-Stile und weitere Verbesserungen. Der Archetyp kann später gewechselt werden, wodurch Spieler nicht dauerhaft auf eine Position oder Rolle festgelegt bleiben. Nahezu jede Aktivität innerhalb von The Grounds soll Erfahrungspunkte liefern. Dazu zählen Matches, Minispiele, Mentor-Aufgaben und saisonale Herausforderungen. EA plant außerdem regelmäßige Veränderungen der Spielwelt, etwa zu Halloween oder während großer Fußballturniere.

Genau hier entstehen allerdings zahlreiche Möglichkeiten zur Monetarisierung. Kleidung, Animationen, kosmetische Gegenstände, saisonale Pässe und Fortschrittsbeschleuniger würden sich problemlos in einen solchen Social Hub integrieren lassen. EA betont zwar, dass The Grounds nicht ausschließlich als Verkaufsfläche entwickelt wurde. Dass der Modus langfristig Geld verdienen soll, wird offensichtlich nicht verheimlicht.

Teure Edition beschleunigt bereits den Fortschritt

Ein Blick auf die Vorbestellerboni zeigt, dass kostenpflichtige Fortschrittsvorteile bereits fest eingeplant sind. Die Ultimate Edition und die neue Ultimate Plus Edition enthalten unter anderem einen von Mbappé inspirierten Tier-3-AMP sowie doppelte Avatar-Erfahrung für zehn Partien.

Die umstrittene 150 Euro teure Ultimate Plus Edition bietet zusätzlich Premium-Pässe für die ersten fünf Seasons und 10.000 FC Points. Damit verkauft EA schon zum Start eine zumindest zeitlich begrenzte Beschleunigung.

EA Sports FC 27 erhält in Europa aufgrund der bezahlten Zufallsbelohnungen in Ultimate Team erstmals eine PEGI-16-Einstufung. Der Fußball-Titel erscheint am 25. September 2026. Käufer der Ultimate Edition und Ultimate Plus Edition können bis zu sieben Tage früher beginnen. The Grounds steht ausschließlich auf PS5, Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch 2 zur Verfügung. Die Versionen für PS4, Xbox One und die erste Nintendo Switch erhalten den Modus nicht.