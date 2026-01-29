EA Sports FC 27: Open-World-Modus durchgesickert – so könnte The Grounds das Spiel verändern

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wenn du dachtest, EA Sports FC 27 sei „nur“ wieder ein Update mit frischen Teams und Gameplay-Feinschliff, dann könnte dich das hier überraschen. Es tauchen Hinweise auf einen möglichen Open-World-Modus auf, der weit über klassische Matches hinausgeht. Der Name und ein Logo-Eintrag dazu sind kürzlich geleakt worden. Offenbar unter dem Titel „FC The Grounds“.

Das Ganze stammt aus einer Markenanmeldung, die Electronic Arts (oder ein zugehöriger Publisher) kürzlich eingereicht hat. Solche Einträge werden oft gemacht, bevor ein neues Feature offiziell vorgestellt wird, und geben der Community einen echten Grund zur Spekulation. Auch wenn EA bislang keine offizielle Bestätigung abgegeben hat.

Werbung

In diesem Artikel geht es um die Rückkehr der Classic XI-Teams in EA Sports FC 26.

Was FC The Grounds sein könnte

Der Begriff „Open-World-Modus“ klingt in einer Fußballsimulation erst einmal ungewöhnlich. Aber das bedeutet nicht, dass es absurd ist. In der Gaming-Community wird schon seit einiger Zeit darüber diskutiert, wie ein freier Modus aussehen könnte.

Bei diesem Leak geht es vermutlich weniger um ein klassisches Match-Erlebnis. Mehr um eine offene Umgebung, die du frei erkunden kannst. Ähnlich wie bei Stadt-Hubs in NBA 2K. Dort bewegen sich Spieler mit ihren Avataren durch soziale Bereiche, nehmen an Mini-Spielchen teil, treffen andere Spieler und gestalten ihren Fußball-Alltag.

Werbung

Der Eintrag selbst beschreibt ein Logo mit dem Namen „FC The Grounds“, begleitet von stilisierten „FC“-Buchstaben und dem Zusatz „The Grounds“, was klar darauf hindeutet, dass EA das Label für etwas Größeres reserviert hat und nicht nur für ein kleines Menü-Feature.

Noch kein offizielles Gameplay

Diese Informationen basieren nicht auf einer offiziellen EA-Ankündigung, sondern auf einem Markt- und Trademark-Leak, der in der Vergangenheit schon öfter ein erstes Lebenszeichen von kommenden Features war.

Fans haben schon länger Gerüchte über eine Art „Freestyle-Fußballwelt“ in der Reihe gehört, in der man mit einem eigenen Avatar durch Viertel oder „Districts“ zieht, Mini-Events startet oder mit anderen Spielern interagiert. Etwas, das man eher aus Sport-Games mit offenen Bereichen kennt, nicht aus klassischen Fußball-Simulationen.

Hier geht es zu unserer Game Review zu EA Sports FC 26.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!