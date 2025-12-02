DailyGame
Fußballgeschichte zum Mitfeiern

EA SPORTS FC 26 bringt zehn Classic XI-Teams zurück, mit Fußballlegenden aus mehreren Jahrzehnten

Von Beckenbauer bis Hazard: FC 26 lässt Kultspieler ihrer Vereine und Ligen in Bestform zurück auf den Platz, inklusive kostenloser FC 26 Showcase-Version.

EA SPORTS bringt pünktlich zur Weihnachtszeit echte Fußballgeschichte zurück ins Spiel. Mit FC 26 erscheinen zehn neue Classic XI-Mannschaften, die einige der größten Ikonen der Fußballwelt in Bestform präsentieren. Ob legendäre Vereinshelden, Champions-League-Sieger oder Weltstars ganzer Ligen – die Classic XI machen es möglich, ihre größten Momente erneut zu erleben.

Spielerinnen und Spieler können die neuen Teams im Modus Anstoß oder Anstoß Rush auswählen. Zur Auswahl stehen Classic XI-Varianten von Chelsea, Juventus, Bayern München, Liverpool, Real Madrid, sowie Classic XI-Teams der Premier League, Bundesliga, LaLiga, Serie A und Ligue 1.

Jeff Sharma, Vice President of Brand bei EA SPORTS FC, betont den Community-Fokus (via Pressemitteilung) hinter dem Feature: „Alles beginnt mit unserer Community und ihrer leidenschaftlichen Verbundenheit mit der Welt des Fußballs. Wir freuen uns sehr, diese legendären Teams in FC 26 zum Leben zu erwecken – sowohl für diejenigen, die diese Spieler selbst erlebt haben, als auch für eine neue Generation.“

Bundesliga Classic XI (FC 26)

Position Spieler
Tor Oliver Kahn
Abwehr Philipp Lahm, Franz Beckenbauer, Jürgen Kohler, Bixente Lizarazu
Mittelfeld Lothar Matthäus, Tomáš Rosický, Toni Kroos
Angriff Jay-Jay Okocha, Gerd Müller, Zé Roberto

FC Bayern Classic XI (FC 26)

Position Spieler
Tor Manuel Neuer
Abwehr Philipp Lahm, Franz Beckenbauer, Lúcio, Bixente Lizarazu
Mittelfeld Jamal Musiala, Lothar Matthäus, Bastian Schweinsteiger
Angriff Michael Olise, Gerd Müller, Franck Ribéry

FC 26 Showcase bringt kostenlose Testversion

Zusätzlich kündigt EA SPORTS die Rückkehr des FC 26 Showcase an, einer kostenlosen Vorschauversion des Spiels. Sie erscheint für:

  • PlayStation 5 (erfordert PS Plus)
  • PlayStation 4 (erfordert PS Plus)
  • Xbox Series
  • Xbox One
  • PC
  • Nintendo Switch
  • Nintendo Switch 2
  • Amazon Luna

Inhalte der kostenlosen FC 26 Showcase-Version:

  • Learn to Play
  • Kick-Off (mit begrenzter Clubauswahl)
  • Clubs Rush (mit eingeschränktem Fortschritt)
  • Classic XI-Teams ist KEIN Teil in FC 26 Showcase!

Alle erspielten Fortschritte können beim Upgrade auf die Vollversion übernommen werden, sofern dieselbe Plattform und das gleiche EA-Konto genutzt werden.

Mit den neuen Classic XI-Teams hast du als Fußball-Fan die perfekte Gelegenheit, legendäre Spieler wie Beckenbauer, Müller, Hazard oder Matthäus erneut in ihrer Prime über den Rasen laufen zu lassen.

