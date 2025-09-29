EA wird für 55 Milliarden Dollar übernommen – was das für dich bedeutet

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Electronic Arts (EA) hat den Verkauf bestätigt: Ein Konsortium aus dem saudischen Staatsfonds PIF, dem Tech-Investor Silver Lake und Affinity Partners übernimmt den US-Publisher. Der Deal bewertet EA mit rund 55 Milliarden US-Dollar und nimmt das Unternehmen von der Börse. Kurz gesagt: EA wird privat geführt und ist künftig nicht mehr als Aktie handelbar.

Aktionärinnen und Aktionäre sollen 210 US-Dollar pro Aktie in bar erhalten. Das entspricht etwa 25 % Aufschlag auf den Schlusskurs vom 25. September 2025 (168,32 $). EA bleibt am Standort Redwood City in Kalifornien. Auch an der Spitze ändert sich zunächst nichts: CEO Andrew Wilson führt das Unternehmen weiter, wie EA mitteilt. Der Abschluss ist – wenn die Behörden zustimmen – für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 geplant.

Wer kauft EA – und warum jetzt?

Am Kauf sind drei bekannte Geldgeber beteiligt: PIF als Staatsfonds Saudi-Arabiens, Silver Lake als Technologie-Investor und Affinity Partners, 2021 von Jared Kushner (Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump) gegründet. Zusammen stemmen sie einen der größten Private-Equity-Deals überhaupt – größer als der TXU-Buyout von 2007. Das Ziel ist klar: EA soll ohne den ständigen Druck der Börse langfristiger planen können. Große Marken wie EA Sports FC, Battlefield oder Die Sims können so über Jahre weiterentwickelt und besser skaliert werden.

Warum bietet sich der Zeitpunkt an? In den vergangenen Jahren lief bei EA nicht alles perfekt. Es gab Verschiebungen, gestrichene Projekte und ein wechselhaftes Börsenjahr. Ein privates Setup gibt dem Management mehr Spielraum: weniger Quartalszahlen-Fokus, mehr Strategie. Gleichzeitig bleibt offen, wie stark die neuen Eigentümer in Inhalte und Prioritäten eingreifen.

Was bedeutet das für dich als Spieler?

Kurzfristig ändert sich wenig. Deine Spiele, Accounts und Abos laufen weiter. Mittel- bis langfristig könnten Budgets, Release-Rhythmen und Abo-Modelle (z. B. EA Play) neu sortiert werden. Das kann positiv sein, wenn mehr Geld in stabile Server, bessere Live-Updates und neue Inhalte fließt.

Es kann aber auch strenger wirken, wenn Renditeziele stärker im Vordergrund stehen. Wichtig: Verträge mit Ligen und Partnern – etwa für EA Sports FC – gelten unabhängig davon, ob EA börsennotiert ist oder privat.

Und die kommenden Spiele?

Reihen wie EA Sports FC, Battlefield, Die Sims und Dragon Age laufen weiter. Änderungen dürften eher in den Roadmaps liegen: Vielleicht weniger Experimente und mehr Fokus auf sichere Hits. Oder genau umgekehrt: Das neue Umfeld erlaubt „Moonshots“, also mutige Projekte mit längerem Atem. Offiziell spricht EA von einer „starken Anerkennung“ seiner Marken – das deutet darauf hin, dass das Portfolio als wertvoller Kern gesehen wird.

Die Übernahme von Electronic Arts ist ein Paukenschlag für die Spielebranche. Sie ist eine Wette darauf, dass bekannte Marken unter privater Führung noch besser wachsen können. Für dich heißt das: Erst einmal weiterspielen. Spannend wird, wie EA die zusätzliche Freiheit nutzt – ob für stabilere Live-Services, mehr Inhalte und neue Ideen. Die nächsten Jahre zeigen, ob der Milliarden-Deal am Ende vor allem den Spielerinnen und Spielern zugutekommt.

