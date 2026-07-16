Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

EA Sports FC 27 könnte für viele Spieler deutlich spannender werden als gedacht. Nicht wegen neuer Stars, Ratings oder Ultimate-Team-Karten, sondern wegen einer einfachen Frage: Kommt der nächste Teil noch für alte Konsolen?

Genau dazu liefert das französische Magazin „Dealabs“ nun neue Hinweise. Laut dem Bericht soll EA Sports FC 27 weiterhin für PlayStation 4, Xbox One und die erste Nintendo Switch geplant sein. Damit würden Spieler ohne PS5, Xbox Series X/S oder Switch 2 offenbar noch nicht komplett abgehängt.

Das klingt zuerst nach einer guten Nachricht. Ganz so einfach ist es aber nicht. Denn der nächste große Schritt der Reihe soll ausgerechnet auf älterer Hardware eingeschränkt werden. Damit könnte EA Sports FC 27 zwar weiter breit erscheinen, aber nicht überall dasselbe Spielgefühl bieten.

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EA Sports FC 27 soll Ende September erscheinen

Laut mehreren Händler- und Insider-Hinweisen wird EA Sports FC 27 voraussichtlich am 25. September 2026 erscheinen. Offiziell angekündigt hat EA Sports den neuen Teil bisher aber noch nicht.

Besonders interessant ist der Plattform-Mix. Neben PS5, Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch 2 sollen laut Dealabs.com auch die alten Systeme weiter bedient werden. Für EA ergibt das wirtschaftlich Sinn. Die PS4 ist noch immer stark verbreitet, die Xbox One hat weiter eine aktive Basis und die erste Switch steht in Millionen Haushalten.

Für Spieler ist das zunächst beruhigend. Nicht jeder will oder kann sofort auf neue Hardware wechseln. Gerade Sportspiele leben davon, jedes Jahr eine möglichst breite Masse zu erreichen. EA weiß das natürlich auch.

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Der Haken heißt offenbar „The Grounds“

Der große Knackpunkt könnte der neue Modus FC The Grounds werden. Dieser soll laut bisherigen Gerüchten eine Art offener sozialer Fußballmodus sein, in dem Spieler mit eigenen Avataren unterwegs sind, Minispiele absolvieren, Herausforderungen starten und sich freier bewegen können. Genau dieser Modus soll auf den alten Konsolen aber fehlen. Auch Pro Clubs könnte auf älteren Plattformen betroffen sein, falls der Modus tatsächlich enger mit The Grounds verbunden wird.

Damit würde EA einen Mittelweg gehen: Das Spiel erscheint zwar noch für alte Hardware, aber nicht mit allen großen Neuerungen. Für viele Spieler wäre das verschmerzbar, wenn Karriere, Ultimate Team, Anstoß und klassische Online-Partien weiter funktionieren. Wer aber genau wegen den neuen Modis neugierig ist, müsste wohl auf die aktuelle Hardware wechseln.

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Switch-Spieler kennen solche Einschränkungen bereits

Gerade Nintendo-Spieler kennen dieses Problem nur zu gut. Über Jahre waren FIFA- und später EA-Sports-FC-Versionen auf Switch technisch schwächer oder inhaltlich eingeschränkt. Zwar wurde die Situation zuletzt besser, aber die erste Switch bleibt eben alte Hardware.

Mit der Nintendo Switch 2 könnte EA eine Version anbieten, die näher an PS5 und Xbox Series X/S liegt. Bei PS4 und Xbox One wäre es etwas heikler. Diese Versionen waren bisher näher an den modernen Konsolen dran als die Switch-Fassungen. Sollte EA nun zentrale neue Modi streichen, wäre das ein klares Signal: Die alte Generation wird noch mitgenommen, aber nicht mehr voll unterstützt.

Wichtig bleibt: EA Sports hat EA Sports FC 27 noch nicht offiziell vorgestellt. Plattformen, Modi, Preise und Editionen sind daher weiterhin nicht final bestätigt. „Dealabs.com“ gilt durch billbil-kun zwar als starke Quelle für frühe Store- und Release-Informationen, trotzdem sollte man diese Angaben noch mit Vorsicht behandeln.

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