Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Seit dem Launch der Nintendo Switch 2 hoffen viele Spieler auf eine Version mit OLED-Display. Schließlich spendierte Nintendo bereits der ersten Switch einige Jahre nach ihrer Veröffentlichung ein entsprechendes Upgrade. Nun deutet ein neuer Bericht darauf hin, dass ein Nintendo Switch 2 OLED-Modell tatsächlich in Planung sein könnte – sicher ist das aber noch lange nicht.

Laut der koreanischen Website ZDNet prüft Nintendo derzeit, ob eine OLED-Version der Konsole wirtschaftlich sinnvoll ist. Dem Bericht zufolge könnte die Massenproduktion frühestens Ende 2027 oder Anfang 2028 beginnen. Das bedeutet allerdings nicht automatisch, dass das Modell auch tatsächlich erscheint. Insider berichten, dass intern noch keine endgültige Entscheidung gefallen sei.

Höhere Kosten könnten Nintendo ausbremsen

Der größte Knackpunkt sollen die Produktionskosten sein. Ein OLED-Display würde die Herstellung der Konsole deutlich verteuern. Da Nintendo die Preise der Switch 2 in einigen Märkten bereits angehoben hat, könnte ein weiteres Premium-Modell für viele Käufer schlicht zu teuer werden. Genau deshalb soll das Unternehmen derzeit abwägen, ob sich die Investition überhaupt lohnt.

Dabei hätte ein OLED-Bildschirm durchaus Vorteile. Kräftigere Farben, tiefere Schwarztöne und ein höherer Kontrast würden vor allem im Handheld-Modus für ein sichtbar besseres Spielerlebnis sorgen. Gerüchten zufolge könnte das Display zudem erstmals eine Full-HD-Auflösung bieten. Offiziell bestätigt wurde davon bislang allerdings nichts.

Fans warten auf das nächste Upgrade

In der Community stößt das Gerücht auf großes Interesse. Viele Spieler fragen sich, ob sie jetzt zur aktuellen Switch 2 greifen oder lieber auf ein mögliches OLED-Modell warten sollten. Andere weisen darauf hin, dass Nintendo bereits bei der ersten Switch rund viereinhalb Jahre nach dem Marktstart eine OLED-Version veröffentlichte. Ein ähnlicher Zeitplan wäre daher durchaus denkbar.

Noch handelt es sich jedoch ausschließlich um ein Gerücht. Nintendo selbst hat sich bislang weder zu einer Nintendo Switch 2 OLED noch zu einer möglichen Veröffentlichung geäußert. Wer auf das bessere Display hofft, dürfte also noch etwas Geduld brauchen – und muss damit rechnen, dass eine Premium-Version deutlich teurer ausfallen könnte als das aktuelle Modell.

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