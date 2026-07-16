Mario Tennis Fever: Gratis-Update bringt Galaxy-Inhalte und neue Features

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Nintendo hat das erste große kostenlose Update für Mario Tennis Fever veröffentlicht. Mit Version 1.1.0 erhält das Switch-2-exklusive Sportspiel nicht nur zahlreiche Gameplay-Verbesserungen, sondern auch neue Inhalte im Stil von Super Mario Galaxy. Spieler dürfen sich auf einen neuen Court, einen besonderen Schläger und praktische Multiplayer-Funktionen freuen.

Das Highlight des Updates ist der neue Galaxy Court. Die Tennisarena orientiert sich optisch und spielerisch an Super Mario Galaxy (hier zur unserer Game Review) und bringt eine besondere Mechanik mit: Schwarze Löcher können während eines Matches Bälle – oder sogar Spieler – einsaugen und so den Spielverlauf komplett auf den Kopf stellen. Dadurch werden Partien deutlich unberechenbarer und sorgen für frischen Wind im Online- und Offline-Modus.

Neuer Black Hole Racket und GameShare

Passend zum neuen Court führt Nintendo außerdem den Black Hole Racket als neuen Fever-Schläger ein. Seine Spezialfähigkeit erzeugt ein schwarzes Loch, das gegnerische Schläge beeinflussen und den Gegner aus der Position bringen kann. Zusätzlich erhalten Luma neue Farbvarianten zur individuellen Anpassung.

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Eine der wichtigsten Neuerungen betrifft den Multiplayer. Ab sofort unterstützt Mario Tennis Fever GameShare über GameChat. Dadurch können Freunde gemeinsam spielen, selbst wenn nicht jeder eine eigene Version des Spiels besitzt. Unterstützt werden sowohl klassische Partien mit Tastensteuerung als auch Matches mit Bewegungssteuerung. Für die Nutzung ist allerdings eine Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online erforderlich.

Umfangreiche Balance-Änderungen

Neben den neuen Inhalten hat Camelot auch zahlreiche Balance-Anpassungen vorgenommen. Mehrere Charaktere wurden verstärkt oder abgeschwächt, darunter Diddy Kong, Dry Bones, Rosalina, Donkey Kong und Blooper. Zusätzlich wurden verschiedene Fever-Schläger überarbeitet und zahlreiche Fehler behoben, die von der Community seit dem Launch gemeldet worden waren. Auch das allgemeine Ballverhalten und die Präzision einiger Schläge wurden leicht angepasst.

Community zeigt sich begeistert

Die ersten Reaktionen fallen überwiegend positiv aus. Vor allem der neue Galaxy Court wird in den sozialen Netzwerken gefeiert, da er nicht nur optisch überzeugt, sondern durch seine ungewöhnlichen Spielelemente für deutlich mehr Abwechslung sorgt. Auch die Einführung von GameShare wird von vielen Spielern begrüßt, da sie das gemeinsame Spielen erheblich einfacher macht.

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