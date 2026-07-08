Nintendo Switch Online: Drei Game-Boy-Klassiker ab sofort verfügbar

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Nintendo hat das Angebot von Nintendo Switch Online erneut erweitert. Abonnenten dürfen sich ab sofort über drei weitere Klassiker für den Game Boy freuen. Mit Wario Land: Super Mario Land 3, Fortified Zone und The Sword of Hope II stehen drei Spiele bereit, die unterschiedliche Genres bedienen und vor allem Retro-Fans ansprechen. Besitzer einer Nintendo Switch oder Nintendo Switch 2 können die Titel ohne zusätzliche Kosten herunterladen und direkt spielen.

Nintendo erweitert den Retro-Katalog seines Online-Dienstes regelmäßig um neue Spiele aus verschiedenen Konsolengenerationen. Diesmal liegt der Fokus vollständig auf dem Game Boy. Die drei Neuzugänge ergänzen die bereits umfangreiche Bibliothek klassischer Handheld-Titel und bieten sowohl Jump’n’Run-, Action- als auch Rollenspiel-Fans neue Unterhaltung.

Wario feiert seine Rückkehr

Das Highlight des Updates dürfte für viele Wario Land: Super Mario Land 3 sein. Das 1994 veröffentlichte Jump’n’Run war das erste große Solo-Abenteuer von Wario und legte den Grundstein für eine erfolgreiche Spielereihe. Anders als Mario sammelt Wario keine Sterne oder rettet Prinzessinnen, sondern ist auf der Jagd nach möglichst vielen Schätzen. Mit seinem unverwechselbaren Spielstil und zahlreichen Geheimnissen zählt der Titel bis heute zu den beliebtesten Game-Boy-Spielen überhaupt.

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Ebenfalls neu ist Fortified Zone. Der Action-Shooter erschien ursprünglich 1991 und lässt Spieler zwischen zwei unterschiedlichen Charakteren wählen, die sich gemeinsam durch feindliche Militäranlagen kämpfen. Für damalige Verhältnisse bot das Spiel sogar einen kooperativen Mehrspielermodus über das Link-Kabel – ein besonderes Feature auf dem Game Boy.

Komplettiert wird das Update durch The Sword of Hope II. Das klassische Rollenspiel setzt auf rundenbasierte Kämpfe, Rätsel und eine Fantasy-Geschichte. Der Titel gilt als Geheimtipp unter Game-Boy-Fans und dürfte vor allem Spieler ansprechen, die klassische JRPGs mögen.

Nintendo baut den Retro-Katalog weiter aus

Mit den drei Neuzugängen wächst die Bibliothek von Nintendo Switch Online erneut. Nintendo ergänzt den Service seit Jahren kontinuierlich um Klassiker aus der eigenen Geschichte und macht zahlreiche Spiele dadurch erstmals auf moderner Hardware verfügbar.

Zum Angebot gehören mittlerweile Titel für NES, SNES, Game Boy, Game Boy Color, Nintendo 64, Game Boy Advance, SEGA Mega Drive und – auf der Nintendo Switch 2 – auch erste GameCube-Spiele. Je nach Konsole ist dafür das Standard-Abo oder das Erweiterungspaket erforderlich. Laut Leaks können auch Nintendo DS-Titel folgen.

Mit Wario Land: Super Mario Land 3, Fortified Zone und The Sword of Hope II liefert Nintendo zwar keine riesigen Blockbuster, dafür aber drei Klassiker, die unterschiedliche Spielertypen ansprechen. Gerade Wario Land dürfte viele nostalgische Erinnerungen wecken und ist für zahlreiche Fans das Highlight des aktuellen Updates der Nintendo Switch Online Spiele.