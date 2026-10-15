Sony bringt eine schwarze PS5 für rund 310 Euro, bei uns kostet sie fast 600 Euro

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Sony bringt am 19. November 2026 eine schwarze PlayStation 5 Digital Edition für 55.000 Yen auf den Markt. Umgerechnet sind das aktuell rund 310 Euro. Zum Vergleich: Die normale PS5 Digital Edition kostet in Österreich offiziell 599,99 Euro. Technisch steckt in der neuen Midnight-Black-Version trotzdem eine ganz normale PS5 mit Zen-2-Prozessor, 10-TFLOPS-GPU, 16 GB GDDR6 und 825-GB-SSD. Der niedrige Preis hat einen anderen Grund: Diese Konsole ist ausschließlich für Japan gedacht.

Sony hat das neue Modell über den japanischen PlayStation Blog angekündigt. Die Vorbestellungen beginnen dort am 20. Oktober, der Verkauf startet am 19. November. Genau an diesem Tag erscheint übrigens auch Grand Theft Auto VI (GTA 6) für PS5 und Xbox Series X/S. Sony erwähnt den Rockstar-Blockbuster sogar ausdrücklich in der eigenen Ankündigung.

Warum kostet diese PS5 nur rund 310 Euro?

Die Antwort steckt im Namen des Modells: „Console Language: Japanese only“. Sony hat die Konsole speziell für den japanischen Markt entwickelt. Die Systemsprache muss auf Japanisch eingestellt werden und genutzt werden kann sie ausschließlich mit einem PlayStation-Konto, dessen Land beziehungsweise Region auf Japan eingestellt ist.

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Damit eignet sich das Modell praktisch nicht als günstiger Import für unsere Breiten. Wer einfach eine schwarze PS5 in Japan bestellt und anschließend sein österreichisches oder deutsches PlayStation-Konto verwenden möchte, dürfte an genau dieser Beschränkung scheitern.

Der Preisunterschied fällt trotzdem enorm auf. Seit der letzten PS5-Preiserhöhung im April 2026 kostet die Digital Edition in Europa offiziell 599,99 Euro. Sony verlangt in Japan für das normale internationale Digital-Modell inzwischen 89.980 Yen. Die günstigere japanische Variante liegt dagegen weiterhin bei 55.000 Yen.

Die schwarze PS5 ist eigentlich gar kein neues günstiges Modell

Sony führt nicht plötzlich eine neue PS5 für 55.000 Yen ein. Eine weiße „PS5 Digital Edition Japanese Language Only“ gibt es bereits seit Ende 2025 zum gleichen Preis. Neu ist diesmal die Farbe. Das komplette Gehäuse und der beiliegende DualSense erscheinen in Midnight Black. Damit passt die Konsole zu bereits erhältlichem Zubehör wie PlayStation Portal, DualSense und Headsets in derselben Farbserie.

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Wer später doch Spiele auf Disc verwenden möchte, kann außerdem ein separates Midnight Black Disc Drive montieren. Das Laufwerk erscheint ebenfalls am 19. November und kostet 11.980 Yen.

Technisch bleibt es eine normale PS5 Digital Edition

Wer auf eine heimliche Hardware-Revision mit mehr Leistung gehofft hat, wird enttäuscht. Die neue Variante verwendet weiterhin einen AMD-Zen-2-Prozessor mit acht Kernen und 16 Threads sowie eine RDNA-basierte GPU mit 10 TFLOPS. Dazu kommen 16 GB GDDR6 und eine 825 GB große Custom-SSD.

PS5 Digital Edition Midnight Black Daten CPU AMD Zen 2, 8 Kerne / 16 Threads GPU AMD RDNA, 10 TFLOPS Arbeitsspeicher 16 GB GDDR6 SSD 825 GB Preis 55.000 Yen Release 19. November 2026 Region Japan

Der vertikale Standfuß gehört weiterhin nicht zum Lieferumfang. Für die horizontale Aufstellung liefert Sony zwei Füße mit. Astro’s Playroom ist ebenfalls vorinstalliert.

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Ein schwarzes Disc-Laufwerk, obwohl Sony ab 2028 keine neuen Discs mehr produziert

Ein kleines Kuriosum gibt es ebenfalls. Sony veröffentlicht passend zur Konsole ein komplett neues schwarzes Disc-Laufwerk und erinnert im selben Blogbeitrag daran, dass ab Januar 2028 keine neu erscheinenden PlayStation-Spiele mehr auf Disc produziert werden sollen.

Bereits veröffentlichte Disc-Spiele bleiben davon unberührt. Das Laufwerk wird also nicht plötzlich nutzlos. Trotzdem zeigt die Kombination ziemlich gut, in welcher Übergangsphase PlayStation gerade steckt: Sony verkauft weiterhin Hardware für physische Spiele, während die eigene Softwarestrategie immer stärker in Richtung Download geht.

Kommt die schwarze PS5 auch nach Europa?

Bislang nicht. Sony hat die PS5 Digital Edition Midnight Black ausschließlich für Japan angekündigt. Einen europäischen oder amerikanischen Release nennt das Unternehmen nicht.

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Das heißt allerdings nicht zwingend, dass eine schwarze PS5 niemals international erscheint. Sony verkauft bereits seit Jahren Midnight-Black-Zubehör und unterschiedliche Konsolen-Cover. Ob daraus irgendwann auch ein reguläres schwarzes PS5-Modell für Europa wird, ist derzeit aber reine Spekulation.

Für europäische Spieler bleibt deshalb vorerst vor allem der Preisvergleich bemerkenswert: Japan bekommt eine schwarze PS5 Digital Edition für rund 310 Euro, während Sony für das normale europäische Modell offiziell 599,99 Euro verlangt. Ein Schnäppchen zum Importieren ist die japanische Version wegen ihrer Regionalbeschränkung trotzdem nicht.