Adnan Siddiqi Mitgründer von DailyGame, Comics- und Movie-Nerd, Retro-Liebhaber, Gitarrenspieler und Sammler von Mega Drive Games. Leidenschaftlicher Gamer seit den 90ern, immer auf der Suche nach spannenden Geschichten hinter Spielen und Filmen. Schreibt über Klassiker ebenso wie über aktuelle Trends und liebt es, Hintergründe aus der Gaming- und Entertainment-Welt verständlich aufzubereiten. Begeistert sich für kultige Soundtracks, japanische Rollenspiele und alles, was einen Hauch Nostalgie versprüht.

Wer in Grand Theft Auto VI (GTA 6) die Platin-Trophäe holen möchte, sollte viel Zeit einplanen. Laut Gaming-Insider Tom Henderson könnte es mehr als 200 Stunden dauern, bis wirklich alle Trophäen freigeschaltet sind. Besonders eine Aufgabe dürfte Spielerinnen und Spieler lange beschäftigen. Und die hat ausgerechnet mit den Tieren in Leonida zu tun.

Henderson veröffentlichte seine Einschätzung auf X.com. Er schreibt, dass die Platin-Trophäe im Durchschnitt vermutlich problemlos über 200 Stunden beanspruchen werde. Dazu gibt er einen ungewöhnlichen Hinweis:

Ich hoffe, ihr mögt Tiere!

Ob Henderson bereits konkrete Trophäenbedingungen kennt oder die Spielzeit auf Grundlage seiner Informationen schätzt, geht aus dem Beitrag nicht hervor.

GTA 6 könnte die Tierwelt zur größten Geduldsprobe machen

Der Hinweis erinnert sofort an Red Dead Redemption 2. Dort mussten Spieler für bestimmte Trophäen zahlreiche Tierarten entdecken, untersuchen und häuten. Gerade seltene Vögel konnten die Suche erheblich verlängern. In GTA 6 soll die Tierwelt ähnlich umfangreich ausfallen. In bisherigen Berichten ist von mehr als 170 Tierarten die Rede. Darunter befinden sich zahlreiche Vögel, Säugetiere und Reptilien.

Sollte Rockstar Games verlangen, dass du einen Großteil dieser Tiere findest und dokumentierst, könnte allein diese Aufgabe viele Stunden beanspruchen. Vor allem dann, wenn bestimmte Arten nur zu bestimmten Tageszeiten oder an seltenen Orten auftauchen. Welche Tieraufgaben tatsächlich mit einer Trophäe verbunden sind, ist allerdings noch nicht offiziell bekannt. Hendersons Bemerkung deutet eine solche Herausforderung an, bestätigt aber keine vollständige Tierliste als Voraussetzung für Platin.

55 Trophäen für GTA 6 bereits entdeckt

Erst vor wenigen Tagen wurden in den Spieldaten von GTA 6 angeblich 55 Trophäen und Achievements entdeckt. Besonders ein ungewöhnlicher Eintrag mit dem Wert 1.000 sorgte für Spekulationen über eine besondere Abschluss-Auszeichnung.

Konkrete Namen und Anforderungen der Trophäen wurden damals nicht bekannt. Hendersons neue Einschätzung liefert nun zumindest einen Hinweis darauf, wie umfangreich die Jagd nach allen Auszeichnungen ausfallen könnte.

Dabei sollte man die Zahl von 200 Stunden nicht mit der Länge der Hauptgeschichte verwechseln. Die Platin-Trophäe umfasst normalerweise zusätzliche Aktivitäten, Sammelaufgaben und Herausforderungen, die weit über die eigentlichen Story-Missionen hinausgehen.

Wie lange dauert die Geschichte von Grand Theft Auto VI?

Aktuell kursieren rund 50 Stunden Spielzeit für die Hauptgeschichte. Demnach soll GTA 6 annähernd 100 Missionen bieten, die sich auf fünf Kapitel verteilen. Auch diese Angaben sind bislang nicht von Rockstar Games bestätigt. Sie passen allerdings zu der Vermutung, dass der Großteil der möglichen 200 Stunden durch Nebenaktivitäten und zusätzliche Trophäenbedingungen entsteht.

Gerade für Spieler, die jeden Winkel von Leonida erkunden möchten, könnte Grand Theft Auto VI damit über Monate hinweg Beschäftigung bieten. Erst mit der offiziellen Trophäenliste wird sich zeigen, ob die Tierwelt tatsächlich zu den zeitaufwendigsten Herausforderungen gehört.

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