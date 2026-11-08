GTA 6: 55 Trophäen entdeckt! Eine mysteriöse Auszeichnung sorgt für Rätsel

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nur elf Tage vor dem Release von Grand Theft Auto VI sind offenbar die ersten Informationen zu den Trophäen und Erfolgen aufgetaucht. Laut einem neuen Datamining-Fund sind für Rockstars Open-World-Spiel bereits 55 Achievements hinterlegt. Besonders auffällig ist ein einzelner Eintrag mit dem Wert 1.000. Dahinter könnte sich eine besondere Auszeichnung für Spieler verbergen, die wirklich alles in GTA 6 abschließen.

Die Informationen stammen vom Dataminer TexFunz2 und wurden über iGrandTheftAuto verbreitet. Demnach besitzen 54 der gefundenen Einträge Werte zwischen 1 und 54. Der letzte trägt dagegen die Zahl 1.000. Was diese Werte genau bedeuten, ist noch nicht geklärt. Es könnte sich auch um interne Kennzeichnungen handeln, die nichts mit den späteren Gamerscore-Punkten zu tun haben.

Bekommt GTA 6 eine besondere Xbox-Auszeichnung?

Eine mögliche Erklärung ist das sogenannte Mythic Achievement. Microsoft hat diese besondere Erfolgskategorie eingeführt, um Spielerinnen und Spieler auszuzeichnen, die sämtliche ursprünglichen Erfolge eines Spiels freischalten. Sie erfüllt damit eine ähnliche Funktion wie die Platin-Trophäe auf PlayStation. Ob Rockstar eine solche Auszeichnung tatsächlich für GTA 6 vorgesehen hat, ist allerdings nicht bestätigt. Ebenso könnte der ungewöhnliche Eintrag schlicht ein Platzhalter sein, der vor der Veröffentlichung noch angepasst wird.

Auch die PS5-Version soll insgesamt 55 Trophäen enthalten. Der bekannte Dataminer PlayStation Game Size hat dieselbe Anzahl in den PlayStation-Daten gefunden.

Interessant ist der Vergleich mit früheren Rockstar-Spielen. GTA 5 startete auf PS3 mit 50 Trophäen, während Red Dead Redemption 2 auf PS4 insgesamt 52 Trophäen bot. Sollte sich der neue Fund bestätigen, hätte GTA 6 bereits zum Verkaufsstart eine etwas umfangreichere Liste.

GTA 6 könnte Trophäenjäger lange beschäftigen

Noch interessanter als die bloße Anzahl sind die möglichen Anforderungen. Laut den bisherigen Datamining-Berichten sollen sich die gefundenen Erfolge nur auf den Einzelspielermodus beziehen. Damit kannst du Trophäen sammeln, ohne dafür zwingend einen Online-Modus spielen zu müssen.

Bei GTA 5 und Red Dead Redemption 2 war das anders. Dort waren bestimmte Erfolge an den Multiplayer gebunden. Ob Rockstar Games dieses Konzept bei GTA 6 tatsächlich verändert, lässt sich erst anhand der vollständigen Trophäenliste bestätigen.

Konkrete Aufgaben oder Namen der 55 Erfolge wurden bislang nicht veröffentlicht. Damit ist auch offen, ob du für die Platin-Trophäe die komplette Spielwelt erkunden, sämtliche Nebenmissionen abschließen oder besonders schwierige Herausforderungen bestehen musst.

Angesichts der zahlreichen Aktivitäten und neuen Gameplay-Systeme in GTA 6 dürfte es jedenfalls genügend Möglichkeiten für umfangreiche Herausforderungen geben. Aus der Anzahl der Trophäen allein lässt sich die benötigte Spielzeit allerdings nicht ableiten.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Der Preload startet bereits am 10. November. Spätestens mit der Veröffentlichung dürfte klar werden, was sich hinter dem mysteriösen Eintrag tatsächlich verbirgt.

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