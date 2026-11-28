Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

GTA 6 ist gerade einmal eine Woche erhältlich und könnte bereits zu den 15 meistverkauften Videospielen aller Zeiten gehören. Laut einer neuen Hochrechnung wurden 53 Millionen Exemplare in den ersten sieben Tagen verkauft. Damit hätte Rockstar Games bereits Cyberpunk 2077, Animal Crossing: New Horizons und sogar die ursprünglichen Pokémon-Spiele überholt. Und das, obwohl Grand Theft Auto VI bislang ausschließlich für PS5 und Xbox Series X/S erhältlich ist.

Die beeindruckenden Zahlen stammen von Rhys Elliott, dem leitenden Marktanalysten von Alinea Analytics. Er veröffentlichte seine neue Schätzung am 27. November auf X.com. Demnach soll GTA 6 innerhalb seiner ersten Verkaufswoche einen Umsatz von rund 4,7 Milliarden US-Dollar erzielt haben.

Wichtig: Die 53 Millionen Verkäufe sind noch keine offiziell bestätigte Zahl von Rockstar Games oder Take-Two. Es handelt sich um eine Hochrechnung des Marktforschungsunternehmens. Dennoch zeigt sie, welche gewaltigen Dimensionen der Launch inzwischen erreicht haben könnte.

GTA 6 könnte bereits das 13. meistverkaufte Spiel aller Zeiten sein

GTA 6 mit 53 Millionen verkauften Exemplaren bereits auf Platz 14 der meistverkauften Videospiele aller Zeiten landen. Eine bemerkenswerte Leistung nach nur sieben Tagen. Nochmals: Wenn die Zahlen stimmen!

Damit würde der neueste Titel von Rockstar bereits Spiele wie Pokémon Red/Blue/Green/Yellow, Overwatch, Cyberpunk 2077 und Animal Crossing: New Horizons nach nur einer Woche übertrumpfen.

Die Auswertung von Alinea Analytics liefert auch interessante Einblicke in die Verteilung der Verkäufe. Demnach entfallen 75,7 Prozent aller verkauften Exemplare auf die PlayStation 5. Das wären rund 40 Millionen Verkäufe allein auf Sonys Konsole. Die Xbox Series X/S kommt laut der Schätzung auf ungefähr 13 Millionen Exemplare. Damit verkauft sich GTA 6 auf PlayStation mehr als dreimal so häufig wie auf Microsofts Konsolen.

Besonders interessant: Allein die USA sollen für 33,5 Prozent der weltweiten GTA 6-Verkäufe auf PS5 verantwortlich sein.

250.000 Spieler haben bereits über 100 Stunden in GTA 6 verbracht

Doch nicht nur die Verkaufszahlen sind außergewöhnlich. Laut Alinea Analytics haben bereits rund sieben Millionen Spieler mehr als 50 Stunden in Leonida verbracht. Noch beeindruckender ist eine andere Zahl. Etwa 250.000 Spieler sollen bereits mehr als 100 Stunden in GTA 6 investiert haben. Und das innerhalb der ersten Woche nach Veröffentlichung. Da bleiben nur noch rund 10 Stunden am Tag für andere Dinge.

Auch hier gilt: Die Angaben stammen aus den Schätzungen von Alinea Analytics und wurden von Rockstar bislang nicht unabhängig bestätigt.

Und GTA 6 ist noch nicht einmal für PC erschienen

Was die Verkaufszahlen besonders bemerkenswert macht: Rockstar hat noch längst nicht alle potenziellen Käufer erreicht. GTA 6 ist derzeit ausschließlich für PlayStation 5 und Xbox Series X/S verfügbar. Eine offizielle PC-Version wurde bislang nicht mit einem Veröffentlichungstermin angekündigt.

Hinzu kommt der noch ausstehende Online-Modus. Dieser könnte den Titel über Jahre hinweg zusätzliche Einnahmen und eine dauerhaft aktive Community bescheren. Schon GTA 5 hat gezeigt, wie erfolgreich dieses Geschäftsmodell sein kann.

Zum Vergleich: Der direkte Vorgänger hat seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2013 mehr als 230 Millionen Exemplare verkauft. Von dieser Größenordnung ist GTA 6 noch weit entfernt. Doch der Start deutet darauf hin, dass Rockstar erneut einen außergewöhnlichen Langzeiterfolg erzielen könnte.