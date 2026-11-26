Sinan Huemer Ich bin der Beweis, dass man durch zu viel Fernsehen und Videospiele nicht brutal wird. Man wird nervig. Fragt jeden der mir zuhören muss.

Ich habe in GTA 6 mittlerweile meine bevorzugte Art zu reisen gefunden, die Schnellreise. Und nein, es ist weder ein Sportwagen noch ein Helikopter (obwohl ich schon einige Spawns dafür entdecken konnte). Es ist tatsächlich der gute alte Linienbus!

Warum? Ganz einfach: Weil ich ständig meine Autos schrotte wenn ich von A nach B fahre und mir dann ein neues klauen muss.

Denn seien wir ehrlich… ich bin nicht gerade der geschickteste Autofahrer in GTA 6. Meistens ist mein Fahrzeug schon nach einem Drittel der Strecke dermaßen demoliert, dass ich mir irgendwo ein neues organisieren muss. Motor hin oder der Sprit ist alle. Japp… schon 2 Mal liegen geblieben mit leerem Tank.

Anfangs habe ich deshalb gerne die cinematische Fahrfunktion genutzt. Beim Autopilot übernimmt Jason das Steuer und fährt selbstständig zum markierten Ziel, während ich gemütlich mein Handy checke oder mir sogar mal was zu Essen gemacht hab. Und wer schon einmal von einem Ende der Karte ans andere gefahren ist, weiß, dass das eine halbe Ewigkeit dauern kann. Insbesondere wenn Jason sich an den Verkehr hält. Kochen ging sich da aus.

So funktioniert die Schnellreise mit dem Bus in GTA 6

Deutlich schneller geht es mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Sucht euch einfach eine Bushaltestelle und wartet dort auf den nächsten Bus. Am Fahrplan könnt ihr sehen, wann dieser eintreffen soll. Steigt ein und öffnet anschließend die Karte. Macht nicht den Fehler den Bus zu übernehmen.

Es werden euch unzählige Bushaltestellen angezeigt, die ihr als Reiseziel auswählen könnt. Sofern ihr diese bereits bei euren Erkundungen entdeckt habt. Gerade im Stadtgebiet von Vice City gibt es davon jede Menge. Aber auch weiter entfernte Orte wie Port Gellhorn lassen sich bequem erreichen.

Wählt einfach eure gewünschte Haltestelle aus und nutzt die Option, die Fahrt zu überspringen. In meinem Fall wurden für die Schnellreise gerade einmal 15 Dollar verlangt.

Und schon seid ihr am Ziel!

Allerdings vergeht währenddessen auch Spielzeit. Bei meiner Fahrt nach Port Gellhorn waren es ungefähr drei Stunden Ingame Zeit.Für mich persönlich dauerte die ganze Reise allerdings kaum länger als ein Augenblinzeln. Die paar Dollar sind mir das absolut wert.

Mittlerweile nutze ich den Bus sogar deutlich häufiger als Jasons automatische Fahrfunktion. Keine Unfälle, keine demolierten Autos und endlich keine endlosen Fahrten mehr.

Einzig Timing ist noch so ein Ding. Denn ich hasse es in der Nacht bzw Dunkelheit über die Map zu irren. Ich muss also meine Busreisen so timen, dass ich nicht in der Dunkelheit dort ankomme wo ich dann erkunden will.