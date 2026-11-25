Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Einfach einen Cheat eingeben, sich 250.000 Dollar sichern oder mit unendlich Munition durch Vice City ziehen? Das funktioniert auch in Grand Theft Auto VI (GTA 6). Allerdings hat Rockstar Games das bekannte Cheat-System aus früheren GTA-Spielen deutlich verändert. Denn bevor du überhaupt schummeln darfst, musst du die komplette Hauptgeschichte abschließen. Und selbst danach stehen dir nicht automatisch alle Codes zur Verfügung.

Wie PCGamer.com berichtet, gibt es insgesamt 61 freischaltbare Cheats. Darunter befinden sich klassische Hilfen wie unendlich Munition, aber auch ungewöhnliche Effekte für Fahrzeuge, Wetter und die gesamte Spielwelt. Viele Tastenkombinationen sind allerdings noch nicht bekannt. Wir zeigen dir die bisher veröffentlichten Codes und erklären, wie du sie aktivierst.

GTA 6 Cheats aktivieren: So funktioniert es auf PS5 und Xbox

Anders als in GTA 5 kannst du die Cheats nicht einfach jederzeit eingeben. Zunächst musst du alle 91 Hauptmissionen von GTA 6 abschließen. Erst danach wird im Fortschrittsmenü der entsprechende Cheat-Bereich freigeschaltet.

Zusätzlich besitzt jeder Cheat eine eigene Freischaltbedingung. Manche erfordern bestimmte Herausforderungen, andere werden durch Aktivitäten wie Rennen, Schießübungen oder das Sammeln von Gegenständen freigeschaltet. Bereits während der Geschichte erfüllte Bedingungen werden berücksichtigt.

Hast du den gewünschten Cheat freigeschaltet, gehst du folgendermaßen vor:

Öffne mit der Steuerkreuz-Taste nach oben das Smartphone von Lucia oder Jason. Halte auf der PS5 gleichzeitig L1 und R1 gedrückt. Auf Xbox Series X/S verwendest du LB und RB. Gib die entsprechende Tastenkombination über das Steuerkreuz ein, während du die Schultertasten gedrückt hältst.

Die Richtungskombinationen sind auf beiden Konsolen identisch. Nur die Bezeichnungen der Schultertasten unterscheiden sich.

Alle bekannten GTA 6 Cheat-Codes für Geld, Fahndungslevel und Gesundheit

Zu den interessantesten Cheats gehört die Möglichkeit, sofort 250.000 Dollar zu erhalten. Auch ein dauerhaft gefüllter Fokus und eine zusätzliche Körperpanzerung sind möglich.

Cheat Tastenkombination 250.000 Dollar erhalten ↑ → ↓ ← ↑ ← ↓ → Betrunken werden ↑ ← → ↑ ↑ ← → ↑ ← → Fahndungsintensität erhöhen ← ↓ → ↓ ↑ ↓ ↑ Fahndungssterne erhöhen ← ↓ → ↓ ↑ → ↑ Unendlich Fokus ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ → Körperpanzerung erhalten ↓ ↑ ← ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓

Beim Geld-Cheat gibt es allerdings einen entscheidenden Haken. Zwar erhältst du laut den veröffentlichten Guides sofort 250.000 Dollar, doch mit aktivierten Cheats lässt sich das Spiel nicht speichern. Der zusätzliche Reichtum ist damit nur für die laufende Spielsitzung gedacht. Nach dem Laden eines normalen Spielstands ist das Geld wieder verschwunden.

Weitere Cheats besitzen besondere Voraussetzungen. Für den Betrunken-Effekt musst du beispielsweise 2.500 Dollar für Alkohol ausgeben. Die zusätzliche Körperpanzerung wird nach 100 Trainingseinheiten freigeschaltet.

GTA 6 Waffen-Cheats: Unendlich Munition und nie wieder nachladen

Wer lieber Chaos in Leonida anrichtet, dürfte sich besonders für die Waffen-Cheats interessieren. Neben unbegrenzter Munition gibt es einen Effekt, der Gegner durch Treffer regelrecht durch die Luft schleudert. Sogar explodierende Sportbälle sind möglich.

Cheat Tastenkombination Maximale Munition ↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↑ ↓ ← Unendlich Munition ↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↓ ↓ ↓ Nie nachladen ↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↓ ↓ ↑ Angriffe schleudern Gegner weg ↓ ↑ ← ← → ↓ ↓ ↑ ↓ Explodierende Sportbälle ↓ ↑ ← ← → ↓ ↓ ↑ → Fahrzeugkollisionen schleudern Gegner weg ↓ ↑ ← ← → ↓ ← ↑ ↓

Die Munitions-Cheats werden über Herausforderungen am Schießstand freigeschaltet. Für unendlich Munition sind beispielsweise 25 Silbermedaillen erforderlich. Wer niemals nachladen möchte, muss 25 Goldmedaillen erreichen.

Daneben existieren laut den bisherigen Cheat-Listen weitere Effekte für Brandmunition, explosive Schrotflinten und zusätzliche Sprengwaffen. Die dazugehörigen Tastenkombinationen sind allerdings noch nicht vollständig dokumentiert.

GTA 6 Fahrzeug-Cheats: Autos und Spezialfahrzeuge erscheinen lassen

Natürlich dürfen in einem Grand Theft Auto auch Fahrzeug-Cheats nicht fehlen. Allerdings sind die meisten Kombinationen noch unbekannt. Drei Fahrzeuge lassen sich laut den bisher veröffentlichten Listen bereits mit konkreten Codes herbeirufen.

Fahrzeug Tastenkombination Maibatsu Boomazoom ← ↑ → ↓ ← ← ↑ ← MTL Pumper (Feuerwehrfahrzeug) ← ↑ → ↓ ← → → ↑ HVY Bulldozer ← ↑ → ↓ ← → → ↓

Weitere freischaltbare Fahrzeuge sind unter anderem der Bravado Banshee, der Progen Emerus, das Tuff BMX und der Hauners Rhino-Panzer. Auch ein Kampfjet vom Typ Hauners P-996 Lazer gehört zu den möglichen Fahrzeug-Cheats.

Die Freischaltung ist teilweise aufwendig. Für den Rhino-Panzer musst du beispielsweise sämtliche Überlebensherausforderungen abschließen. Der Kampfjet erfordert sogar den Abschluss aller Herausforderungen. Die jeweiligen Eingabekombinationen sind noch nicht für jedes Fahrzeug bekannt.

Wetter verändern und ungewöhnliche Grafikfilter verwenden

Rockstar hat auch einige ungewöhnliche Cheats eingebaut, die weniger auf spielerische Vorteile als auf besondere Effekte setzen. So kannst du beispielsweise das Wetter verändern oder die gesamte Spielwelt mit unterschiedlichen Bildfiltern darstellen.

Der bisher bekannte Wetter-Cheat lautet:

Wetter wechseln: ↓ → ↑ ↓ → ↑ →

Zusätzlich gibt es Cheats, mit denen sich die Tageszeit vorspulen oder vollständig anhalten lässt. Dafür müssen zunächst bestimmte Sammelaufgaben abgeschlossen werden.

Auch verschiedene Bildschirmfilter können freigeschaltet werden. Dazu gehören beispielsweise ein alter Videokassetten-Look, veränderte Farben und besonders düstere Darstellungen.

Grafikfilter Tastenkombination Cataclysm ↓ ↓ ↑ → → ↑ ← ← → → Videotape ↓ ↓ ↑ → → ↑ ← ← → ↓ Dark Mirror ↓ ↓ ↑ → → ↑ ← ← → ← Dollhouse ↓ ↓ ↑ → → ↑ ← ← ↓ → Faded Glory ↓ ↓ ↑ → → ↑ ← ← ← →

Bei einigen dieser Grafikfilter ist die Quellenlage noch dünn. Die Kombinationen für Videotape und Dark Mirror wurden erst nachträglich von weiteren Guides ergänzt. Nicht alle veröffentlichten Tastenkombinationen sind bereits unabhängig überprüft worden.

GTA 6 Cheats deaktivieren Trophäen und verhindern das Speichern

Bevor du mit den Codes experimentierst, solltest du unbedingt deinen Spielstand sichern. Die Aktivierung eines Cheats deaktiviert nämlich das Speichern und den Fortschritt bei Trophäen beziehungsweise Xbox-Erfolgen für die laufende Spielsitzung.

Wenn du nach dem Experimentieren wieder normal weiterspielen möchtest, musst du einen Spielstand laden, der vor der Aktivierung der Cheats erstellt wurde. Danach kannst du wieder speichern und Trophäen verdienen. Die Einschränkung macht besonders den Geld-Cheat weniger attraktiv. Denn wer sich 250.000 Dollar ercheatet, kann das Geld nicht einfach in einen dauerhaft gespeicherten Spielfortschritt übernehmen.

Gibt es einen Unsterblichkeits-Cheat (Godmode) in GTA 6?

Einen zuverlässig dokumentierten Unsterblichkeits-Cheat gibt es bislang nicht. Allerdings sind andere Hilfen bekannt, beispielsweise zusätzliche Körperpanzerung oder ein Cheat, der Fallschaden verhindern soll. Auch ein klassischer Cheat zum sofortigen Entfernen des Fahndungslevels ist in den bisherigen Listen nicht enthalten. Stattdessen kannst du die Intensität der Polizeifahndung sogar gezielt erhöhen.

Unser Tipp: Wenn du die GTA 6 Cheats nutzen möchtest, konzentriere dich zunächst auf die Hauptgeschichte und erledige nebenbei möglichst viele Herausforderungen. Nach dem Abschluss kannst du die freigeschalteten Codes ausprobieren, ohne deinen regulären Spielfortschritt zu gefährden.

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