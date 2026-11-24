Sinan Huemer Ich bin der Beweis, dass man durch zu viel Fernsehen und Videospiele nicht brutal wird. Man wird nervig. Fragt jeden der mir zuhören muss.

In GTA 6 gibt es ein dickes Easter Egg zu entdecken. Oder sollte ich besser sagen: ein waschechtes Osterei?

Denn hoch über den Straßen von Vice-Dale County wartet ein ziemlich kurioses Geheimnis. Alles, was ihr dafür braucht, ist etwas Ausdauer, Schwindelfreiheit und die Bereitschaft, verdammt viele Leitern hinaufzuklettern.

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Ich bin zufällig über das Osterei in GTA 6 gestolpert

Während meiner Erkundungstour entdeckte ich in der Ferne einen gigantischen Metallturm. Offenbar irgendeine Art Sendeturm mit zahlreichen Antennen.

Mein erster Gedanke? Hey, da klettere ich rauf! Was sonst? Gerade in Rockstar Games sollte man einfach überall mal rauf klettern. Und ich hatte ja mit dem Turm und dem Scharfschützengewehr auch Glück.

Gesagt, getan.

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So ging es Stufen über Stufen über Stufen nach oben. Dazwischen immer wieder Leitern, Metallplattformen und noch mehr Leitern. Irgendwann erreichte ich schließlich einen der vermutlich höchsten begehbaren Punkte der gesamten Spielwelt. Zumindest glaube ich das.

Und was finde ich dort? Ein Vogelnest mit einem Osterei!

Kein gewöhnliches Vogelei, sondern ein bunt bemaltes dickes Osterei, das sich tatsächlich aufheben lässt.

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Was passiert, wenn ihr das Osterei vom Turm werft?

Nachdem ich das Ei eingesammelt hatte, stellte sich natürlich die Frage, WAS mach ich jetzt damit?

Da ich es nicht verlieren wollte und nicht wusste ob ich es beim Klettern in der Hand behalten kann, wollte ich es in Richtung meines Autos werfen.

Warum auch nicht?

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Kaum hatte ich das Ei losgelassen, startete plötzlich eine Cutscene! Das Osterei segelte durch die Luft und landete zielgenau auf der Windschutzscheibe eines vorbeifahrenden Cabrios.

Ein unerwartetes und absurdes Easter Egg, wie es eigentlich nur Rockstar hinbekommt.

Noch höher wartet eine nervtötende Influencerin

Wer glaubt, damit wäre der Aufstieg beendet, irrt sich übrigens. Über dem Nest führen weitere Leitern noch höher hinauf, bis ganz zur Spitze des Turms.

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Und dort sitzt tatsächlich eine Influencerin! Mitten in schwindelerregender Höhe macht sie Selfies und produziert Beiträge für ihren Social-Media-Feed.

Eine ausgesprochen nervtötende Person, wie ihr selbst merken werdet. Im Nachhinein fragte ich mich, ob ich sie wohl mit dem Osterei hätte bewerfen können, wenn ich es behalten hätte. Vielleicht kann jemand von euch das testen.

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Und möglicherweise ging mir die Influencerin irgendwann dermaßen auf die Nerven, dass ich sie vom Turm geschossen habe.

Möglicherweise. Aber das sind nur Gerüchte…