Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Grand Theft Auto VI ist gerade erst erschienen, da sorgt ein gewaltiger Leak für neue Aufregung. Die Gruppe Cyberleek behauptet, rund 209 GB einer aktuellen Xbox-Version von GTA 6 im Internet veröffentlicht zu haben. Für PC-Spieler klingt das zunächst nach einer Sensation. Angeblich könnte Rockstars neues Open-World-Spiel damit deutlich früher auf Windows laufen als erwartet. Doch die Geschichte hat gleich mehrere Haken. Die wichtigste Datei fehlt weiterhin. Und während Fans auf einen möglichen PC-Port hoffen, verbreiten Betrüger bereits gefährliche Schadsoftware unter dem Namen GTA 6.

Wie ein aktueller Reddit-Beitrag vom 22. November zusammenfasst, ist die vermeintliche Xbox-Version bisher nicht spielbar. Auch Rockstar Games und Take-Two haben die Echtheit des vollständigen Datenpakets nicht bestätigt.

GTA 6: Fast 209 GB veröffentlicht, aber eine wichtige Datei fehlt

Hinter dem angeblichen Leak steckt Cyberleek. Unter diesem Namen waren bereits vor dem GTA 6-Release zahlreiche Gameplay-Aufnahmen aufgetaucht. Am 19. November behauptete die Gruppe, eine nahezu vollständige Xbox-Version des Spiels aus dem November 2026 zu besitzen. Diese soll die Versionsnummer 1.0.2.1 tragen und rund 209 GB umfassen.

Werbung

Wie Video Games Chronicle berichtet, deuten veröffentlichte Aufnahmen tatsächlich auf Dateien aus einer Xbox-Fassung hin. Allerdings fehlt ausgerechnet die ausführbare Hauptdatei. Ohne sie lässt sich das vermeintlich geleakte Spiel nicht einfach starten. Cyberleek hatte zunächst angekündigt, diese Datei morgen, am 23. November freizugeben. Eine frühere Veröffentlichung wurde an eine ungewöhnliche Bedingung geknüpft: Die eigene Kryptowährung sollte einen Marktwert von 15 Millionen US-Dollar erreichen.

Inzwischen gibt es widersprüchliche Aussagen darüber, ob der angekündigte Termin noch gilt.

Werbung

GTA 6 auf PC spielen? So einfach ist es nicht

Besonders viel Aufmerksamkeit bekommt die Behauptung, dass Modder aus der Xbox-Version innerhalb weniger Tage eine spielbare PC-Fassung erstellen könnten. Tatsächlich gibt es technische Gemeinsamkeiten zwischen modernen Xbox-Spielen und Windows-Anwendungen. Das bedeutet jedoch nicht, dass sich eine Konsolenversion ohne Weiteres auf einem gewöhnlichen Gaming-PC ausführen lässt.

Auch mit der fehlenden Hauptdatei wären zusätzliche technische Hürden zu überwinden. Dazu gehören plattformspezifische Systemfunktionen und die Anpassung der Spielsoftware. Ein allgemein verfügbarer Emulator, der GTA 6 von der Xbox Series X/S zuverlässig auf Windows ausführen kann, wurde bislang nicht nachgewiesen.

Dass in sozialen Netzwerken bereits über einen angeblichen PC-Port am 25. November spekuliert wird, ändert daran nichts. Hinter dieser Behauptung steht bisher keine überprüfbare Veröffentlichung. Eine offizielle PC-Version von GTA 6 hat Rockstar weiterhin nicht angekündigt.

Werbung

Sicherheitsforscher warnen vor gefälschten GTA 6-Downloads

Noch problematischer ist eine andere Entwicklung. Betrüger nutzen die Diskussionen rund um den Leak, um vermeintliche PC-Versionen von GTA 6 anzubieten. Auch wenn man sich diese mehr als wünscht (so auch ich), bei Betrugssoftware hört sich der Spaß auf!

Die Sicherheitsexperten von Bitdefender haben eine entsprechende Betrugsmasche untersucht. Eine Webseite versprach, GTA 6 über einen speziellen Client auf Windows spielbar zu machen. Statt eines funktionierenden Spiels sollten Besucher allerdings einen Befehl kopieren und über die Windows-Ausführen-Funktion starten.

Hinter dieser sogenannten „ClickFix-Methode“ steckt ein gefährlicher Trick: Die Nutzer führen selbst einen Befehl aus, der Schadsoftware nachladen kann. Die Forscher konnten einen entsprechenden schädlichen Installationsablauf nachweisen. Auch andere Sicherheitsunternehmen warnen vor angeblichen GTA 6-Installationsdateien und gefälschten Aktivierungsprogrammen. Solche Angebote können Zugangsdaten, Spielerkonten oder Informationen aus Kryptowährungs-Wallets gefährden.

Werbung

Wichtig ist dabei: Die untersuchten Betrugsseiten sind nicht automatisch Teil der „Cyberleek-Aktion“. Sie nutzen allerdings denselben Hype um angeblich verfügbare PC-Versionen aus.

Was bedeutet der Leak für Rockstar Games?

Für Rockstar Games kommt die neue Entwicklung zu einem unangenehmen Zeitpunkt. GTA 6 ist seit dem 19. November für PS5 und Xbox Series X/S erhältlich. Eine Windows-Version fehlt weiterhin. Das sorgt bei PC-Spielern für besonders großes Interesse an möglichen Alternativen. Gleichzeitig hat Rockstar bereits seit Monaten mit unerlaubt veröffentlichtem Material zu kämpfen.

Ob die neue Veröffentlichung von Cyberleek tatsächlich eine spielbare Version ermöglichen wird, bleibt abzuwarten.

Werbung

Für Spieler ist die Situation dagegen eindeutig: Wer jetzt einen angeblichen GTA 6-PC-Download findet, sollte besonders vorsichtig sein. Selbst eine große Dateigröße oder vermeintlich authentische Screenshots beweisen nicht, dass sich dahinter eine funktionierende Spielversion verbirgt. Illegal ist es zudem auch.

GTA 6 ist offiziell weiterhin nur für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich. Für mich als PC-Spieler, der schnelle Ego-Shooter liebt, war es eine sehr eigenartige „Reise“.