Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Vor wenigen Monaten kündigte Warren Spector seinen Ruhestand an. Als Mastermind hinter Klassikern wie Deus Ex prägte er das RPG-Genre maßgeblich, insbesondere die sogenannten immersiven Simulationen. Jetzt äußerte er sich zum riesigen Erfolg von GTA 6 – wohl mit gemischten Gefühlen. “Es sieht so aus, als würde das Spiel eine Art Höhepunkt für unser Medium und unsere Branche darstellen”, gratulierte er Rockstar Games zuerst auf LinkedIn. Dann allerdings kommt das große “Aber”.

“Die Entwicklungskosten in Milliardenhöhe und ein zweifellos wahnsinniges Marketingbudget stellen kein Geschäftsmodell dar, das irgendjemand nachahmen kann oder wahrscheinlich nachahmen sollte”, warnt der Genre-Pionier. Besonders besorgt ihn, dass viele andere Entwickler zurzeit keine Arbeit hätten. “Persönlich würde ich lieber Hunderte von Spielen und Vollbeschäftigung haben als nur ein einziges Spiel, egal wie genial es ist”, so Spector.

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Warren Spector zwiegespalten beim neuen Open-World-Meilenstein GTA 6 von Rockstar Games

Gleichzeitig sei GTA 6 aber auch für ihn ein positives Beispiel. Es beweise nämlich, dass jeder Titel mit Potenzial nur ausreichend Zeit und Budget benötige. Wird ein Spiel unterfinanziert oder zu früh auf den Markt gebracht, ist ihm zufolge “der Misserfolg garantiert”. “Ehrgeiz und Innovation sind notwendig, damit das Medium sein Potenzial ausschöpfen kann”, schreibt er weiter in seinem Post. Trotzdem hoffe er, GTA 6 werde “das letzte Spiel dieser Art, auch wenn es das Beste ist, was wir zu bieten haben”.

Überhaupt zeigte sich Warren Spector zuletzt mit der Industrie nicht mehr zufrieden. Als einen Grund für seinen Rückzug nannte er, dass ihm die Branche keinen Spaß mehr mache. Womöglich hing das auch mit dem gescheiterten System Shock 3 zusammen. Eigentlich sollte er das große Sequel auf den Weg bringen, aber das Projekt geriet in Entwicklungsschwierigkeiten. Nachdem der chinesische Konzern Tencent das Projekt übernommen hatte, verlor er die Rechte an der Marke.

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