Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Die Final Fantasy-Reihe ist bekannt für ihre umfangreichen Fantasy-Welten, ungewöhnlichen Charaktere und zahlreichen Anspielungen auf andere Werke der Popkultur. Dass sich darunter auch Einflüsse aus Star Wars befinden, ist für aufmerksame Fans vermutlich keine große Überraschung. Jetzt hat Produzent Yoshinori Kitase offiziell bestätigt, dass zwei besonders bekannte Charaktere der Reihe tatsächlich eine direkte Hommage an George Lucas‘ Science-Fiction-Saga darstellen.

Im Rahmen eines Interviews mit IGN während des Lucca Comics & Games Festivals 2026 in Italien sprach Kitase über seine persönlichen Inspirationsquellen und die Bedeutung von Star Wars für seine Arbeit an Final Fantasy. Dabei bestätigte er unter anderem die Hintergründe zu Biggs und Wedge, die seit mehreren Jahrzehnten immer wieder in unterschiedlichen Teilen der Rollenspielreihe auftauchen.

Biggs und Wedge sind eine Hommage an Star Wars

Wer Final Fantasy 7 gespielt hat, dürfte den Namen Biggs und Wedge kennen. Die beiden Charaktere gehören zu den wiederkehrenden Figuren innerhalb der Reihe und haben im Laufe der Jahre in unterschiedlichen Final Fantasy-Spielen Auftritte erhalten.

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Dass ihre Namen nicht zufällig gewählt wurden, hat Yoshinori Kitase nun bestätigt. Beide Figuren sind nach den Rebellenpiloten Biggs Darklighter und Wedge Antilles aus dem Star Wars-Universum benannt.

Biggs Darklighter und Wedge Antilles gehören zur Rebellenallianz und sind insbesondere durch ihre Einsätze gegen das Galaktische Imperium bekannt. Die beiden Namen wurden damit bewusst in die Final Fantasy-Reihe übernommen.

Kitase erklärte im Interview, dass seine Begeisterung für Star Wars bereits in seiner Kindheit begann. Damals sah er die ursprüngliche Filmtrilogie und entwickelte eine besondere Verbindung zu George Lucas‘ Universum. Die späteren Anspielungen in seinen Spielen seien daher vor allem Ausdruck seiner persönlichen Wertschätzung für das Franchise.

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Dabei habe er darauf geachtet, nicht zu viele offensichtliche Referenzen einzubauen. Dennoch finden sich in seinen Projekten einige Elemente, die auf seine Begeisterung für die Science-Fiction-Reihe zurückzuführen sind.

Auch Blitzball in Final Fantasy 10 wurde von Star Wars inspiriert

Die Verbindung zwischen Final Fantasy und Star Wars beschränkt sich allerdings nicht auf die Namen zweier wiederkehrender Charaktere. Kitase bestätigte im selben Interview auch eine weitere interessante Inspirationsquelle: das Blitzball-Minispiel aus Final Fantasy 10.

Die Unterwassersportart wurde direkt von der Podracing-Sequenz aus Star Wars: Episode I inspiriert.

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Kitase beschrieb die Idee dahinter als Möglichkeit, eine Zuschauersportart in eine Fantasy-Welt zu integrieren. Dadurch sollte die Spielwelt glaubwürdiger und lebendiger wirken. Die Sportart ist nicht nur ein Gameplay-Element, sondern vermittelt gleichzeitig etwas über die Kultur und den Alltag der Bewohner von Spira.

Blitzball verbindet Elemente aus Fußball, Hockey und Polo. Gespielt wird innerhalb einer magischen Unterwasserarena, die als Spherepool bezeichnet wird.

Auch für die Handlung von Final Fantasy 10 besitzt der Sport eine besondere Bedeutung. Die beiden Hauptcharaktere Tidus und Wakka sind eng mit Blitzball verbunden. Während Tidus als talentierter Spieler bekannt ist, nutzt Wakka sogar Blitzbälle als seine bevorzugte Waffe im Kampf.

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Die Inspiration durch Star Wars zeigt damit, dass Kitase nicht ausschließlich einzelne Namen oder Figuren aus anderen Werken übernimmt. Vielmehr können auch grundlegende Ideen für die Gestaltung einer Spielwelt aus ganz unterschiedlichen Medien stammen.

Weitere Anspielungen auf bekannte Science-Fiction-Franchises

Biggs und Wedge sowie Blitzball sind nicht die einzigen Beispiele für Referenzen innerhalb der Final Fantasy-Reihe. Auch verschiedene Luftschiffe tragen Namen, die an bekannte Science-Fiction-Werke erinnern.

Dazu gehören unter anderem die Namen Falcon und Enterprise. Während Falcon eine Anspielung auf den Millennium Falcon aus Star Wars darstellt, erinnert Enterprise an das bekannte Raumschiff aus Star Trek.

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Darüber hinaus haben Fans schon seit längerer Zeit Parallelen zwischen der Handlung von Final Fantasy 12 und der ursprünglichen Star Wars-Trilogie gezogen.

Beide Geschichten greifen unter anderem das Motiv einer Rebellion gegen ein tyrannisches Imperium auf. Im Mittelpunkt steht dabei auch eine Prinzessin, die eine wichtige Rolle im Widerstand gegen die herrschende Macht übernimmt.

Diese Gemeinsamkeiten sind allerdings nicht mit einer direkten Bestätigung durch Kitase gleichzusetzen. Vielmehr handelt es sich um Vergleiche, die Spieler aufgrund ähnlicher erzählerischer Motive gezogen haben.

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Yoshinori Kitase begrüßt den gegenseitigen Einfluss von JRPGs und westlichen Spielen

Interessant ist auch der Kontext, in dem Kitase über seine Inspirationen gesprochen hat. Im Interview wurde er zunächst nach Clair Obscur: Expedition 33 gefragt, dessen Entwickler sich wiederum von Final Fantasy und anderen Rollenspielen inspirieren ließen.

Kitase zeigte sich erfreut über diesen gegenseitigen Austausch zwischen japanischen und westlichen Entwicklern.

Die Entwicklung von Videospielen ist schließlich längst keine Einbahnstraße mehr. Während japanische Rollenspiele zahlreiche westliche Entwickler beeinflusst haben, greifen auch japanische Studios immer wieder Ideen aus internationalen Filmen, Spielen und anderen Medien auf.

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Gerade Final Fantasy ist dafür ein gutes Beispiel. Die Reihe verbindet seit Jahrzehnten unterschiedliche Einflüsse mit eigenen Welten, Charakteren und Spielmechaniken. Dass Kitase dabei auch seine persönliche Begeisterung für Star Wars eingebracht hat, macht die nun bestätigten Hintergründe besonders interessant.

Final Fantasy 7 Revelation soll die Remake-Trilogie abschließen

Neben seinen Aufgaben als Markenverantwortlicher für Final Fantasy und seiner Tätigkeit im Vorstand von Square Enix arbeitet Kitase weiterhin an der Zukunft der Reihe.

Aktuell ist er auch als Produzent für Final Fantasy 7 Revelation tätig. Das Spiel soll den abschließenden Teil der Final Fantasy 7 Remake-Trilogie darstellen.

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Die Veröffentlichung ist für den 8. April 2027 auf aktuellen Plattformen vorgesehen.

Mit seinen Aussagen über Star Wars liefert Kitase einen interessanten Einblick in die Entstehungsgeschichte einer der bekanntesten Rollenspielreihen überhaupt. Besonders die Bestätigung rund um Biggs und Wedge dürfte langjährige Fans freuen, schließlich gehören die beiden Namen bereits seit Jahrzehnten zum festen Bestandteil des Franchise.