Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Hierzulande ist Dragon Quest eher ein Nischenthema. In Japan allerdings zählt das traditionsreiche JRPG von Square Enix zu den absoluten Verkaufsschlagern – seit rund 40 Jahren stürmt nahezu jeder neue Ableger die Charts. Trotzdem äußerte sich nun JRPG-Urgestein Yasunori Mitsuda kritisch zum weiteren Verlauf der Serie. Denn ein Eckpfeiler der Spiele waren von Beginn an die Illustrationen von Akira Toriyama, auch für die Kultserie Dragon Ball bekannt. Im Jahr 2024 starb Toriyama überraschend im Alter von 68 Jahren.

“Nachdem es nicht mehr möglich ist, etwas Neues zu schaffen, egal wie sehr man sich auch bemüht, ist es vielleicht an der Zeit, die Dragon Quest-Reihe zu beenden”, schreibt Mitsuda in einem Blog. Der Komponist selbst lieferte unter anderem den legendären Soundtrack für Chrono Trigger, das ebenfalls von Akira Toriyama illustriert wurde. Danach war seine Musik in anderen JRPGs wie Xenoblade zu hören.

Werbung

Seinem Blogpost gingen Debatten rund um das neue Spin-off namens Dragon Quest RPG für Mobilgeräte voraus. Fans spekulieren, dass das Design des Hauptcharakters mithilfe von KI generiert worden sein könnte, das den Stil von Toriyama lediglich nachahmt (via Powerupgaming). “Die Illustration im Stil von Akira Toriyama für Dragon Quest RPG ist zu einem viel diskutierten Thema geworden”, schreibt Mitsuda weiter. Er halte das “weder für Fans von Akira Toriyama noch für den inzwischen verstorbenen Toriyama selbst” für eine gute Entwicklung.

Dragon Quest 12 und weitere Ableger in der Zwickmühle?

Von Serienproduzent Yuji Horii wünscht sich der Spielekomponist nun eine neue RPG-Serie. Tatsächlich könnte sich das Erfolgsrezept von Dragon Quest in Bredouille befinden. Denn besonders die nummerierten Hauptableger wichen fast nie von der etablierten Formel der Serie ab. Dazu zählen neben rundenbasierten Kämpfe und bekannten Jingles auch die Zeichnungen von Toriyama. Der für die Musik von Dragon Quest zuständige Koichi Sugiyama starb ebenfalls bereits 2021.

Werbung

Für Dragon Quest XII kündigten die Entwickler eigentlich eine stilistische Weiterentwicklung an, aber dürften diese Pläne verworfen haben. Die Entwicklung von Dragon Quest XII startete laut Square Enix zuletzt komplett neu, damit der nächste Titel wieder einen klassischen Ansatz verfolgen kann.