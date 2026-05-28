Schock für Fans: Entwicklung von „Dragon Quest XII“ startet komplett neu

Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Fans von JRPGs müssen jetzt stark sein. Denn das bereits vor fünf Jahren angekündigte Dragon Quest XII dürfte noch deutlich länger in Entwicklung bleiben als bisher angenommen. In einem Stream zum 40. Jubiläum der in Japan enorm erfolgreichen Marke gaben Produzent Yosuke Saito und Serienschöpfer Yuji Hori ein überraschendes Update: Die Entwicklung des zwölften Ablegers wurde komplett neu gestartet. „Die Arbeit an der Originalversion stieß im Laufe der Zeit auf zahlreiche Hindernisse“, erklärte Saito. Die neue Variante soll nun eine breite Fanschicht ansprechen.

Im Jahr 2021 kündigte Square Enix „Dragon Quest XII: The Flames of Fate“ mit einem brennenden Logo an. Man versprach ein düsteres Spiel, das mit Konventionen brechen sollte. Daraus wird nun nichts. Das umgestaltete „Dragon Quest XII: Beyond Dreams“ gibt sich nun gewohnt bunt und schlägt in dieselbe Kerbe wie der beliebte Vorgänger „Dragon Quest XI“. „Als wir uns weiter mit Herrn Horii unterhielten und genau festlegten, wie ein Hauptspiel der Dragon Quest-Reihe aussehen sollte, beschlossen wir, alles umzukrempeln und von Grund auf neu anzufangen“, so Saito weiter. Ein konkreter Release-Zeitraum wurde nicht genannt.

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Worum geht es in Dragon Quest XII: Beyond Dreams?

Im rund einminütigen Teaser-Trailer sind vier Charaktere und malerische Comic-Landschaften zu sehen. Die Designs sollen allesamt noch aus der Feder des verstorbenen Akira Toriyama stammen, hierzulande vor allem für Dragon Ball bekannt. Ob es sich um Gameplay handelt, ist unklar. In der Story soll es nun um einen jungen Helden gehen, der in seinem Schlaf mysteriöse Visionen sieht.

Hierzulande erfreut sich Dragon Quest durchaus an Beliebtheit bei eingefleischten Fans. Allerdings schaffte die Serie nie den großen Durchbruch wie einst Final Fantasy oder andere JRPGs wie Persona 5. In Japan wiederum zählt das traditionelle, rundenbasierte Rollenspiel zu den größten Videospielmarken überhaupt und ist ein kontinuierlicher Millionenerfolg.