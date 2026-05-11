Dragon Quest 12: The Flames of Fate wohl vor großer Enthüllung im Mai

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

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Um Dragon Quest 12: The Flames of Fate ist es in den vergangenen Jahren ungewöhnlich still geworden. Seit der ersten Ankündigung warteten Fans fast komplett vergeblich auf neues Gameplay oder konkrete Informationen. Jetzt könnte sich das allerdings bald ändern.

Der Grund dafür ist ein neuer Livestream von Square Enix, der für Mai angekündigt wurde. Rund um das Event rechnen mittlerweile viele Beobachter damit, dass dort endlich neue Szenen oder sogar erste Gameplay-Ausschnitte aus Dragon Quest 12 gezeigt werden könnten.

Die lange Funkstille sorgte zuletzt für viele Fragen

Seit der Enthüllung im Jahr 2021 gab es praktisch kaum neue Informationen zum Spiel. Bekannt ist bisher lediglich, dass Dragon Quest 12 deutlich düsterer werden soll als frühere Teile der Reihe. Außerdem arbeitet Square Enix erstmals mit der Unreal Engine 5 an einem Hauptteil der Serie.

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Gerade deshalb wurde die lange Stille zuletzt immer auffälliger. Viele Fans fragten sich bereits, ob die Entwicklung möglicherweise schwieriger verläuft als geplant. Offiziell sprach Square Enix allerdings mehrfach davon, dass die Arbeiten weiterhin laufen.

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Der Mai-Livestream könnte mehrere Überraschungen enthalten

Aktuell ist noch unklar, welche Spiele im Mittelpunkt des Streams stehen werden. Trotzdem gilt Dragon Quest 12 als einer der wahrscheinlichsten Kandidaten für eine größere Präsentation. Schließlich gehört das Spiel zu den wichtigsten kommenden Projekten von Square Enix.

Zusätzlich könnte der Publisher die Gelegenheit nutzen, um erstmals konkreter über das Kampfsystem und die neue Spielwelt zu sprechen. Gerade die angekündigte düstere Atmosphäre sorgt seit Jahren für enormes Interesse, weil sich die Reihe damit stärker verändern könnte als jemals zuvor.

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Für Square Enix wird das Spiel besonders wichtig

Die Erwartungen an Dragon Quest 12 sind mittlerweile enorm hoch. Nach den Erfolgen von Dragon Quest 11 und mehreren Spin-offs gilt der nächste Hauptteil als eines der wichtigsten Rollenspiele der kommenden Jahre.

Gleichzeitig steht Square Enix aktuell unter Druck, wieder größere Hits im RPG-Bereich zu liefern. Genau deshalb dürfte der Publisher sehr genau darauf achten, wann und wie das Spiel erneut vorgestellt wird.

Hier geht es zu unserer Game Review von Dragon Quest I & II HD-2D Remake.

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