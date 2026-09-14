Fortnite: Sora kommt endlich – Kingdom Hearts-Crossover bringt gleich vier Helden mit

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Fortnite bekommt einen weiteren Charakter, auf den Fans schon länger gewartet haben. Sora aus Kingdom Hearts kommt offiziell ins Battle Royale. Epic Games hat den Helden mit seinem Schlüsselschwert erstmals in seinem Fortnite-Design gezeigt und bestätigt, dass die Zusammenarbeit noch diese Woche startet.

Ganz überraschend kommt die Kooperation allerdings nicht. Epic hatte bereits zum Start von Kapitel 7 Saison 4 angekündigt, dass Kingdom Hearts später in der Saison Teil von Fortnite wird. Damals wurde bereits das berühmte „Kingdom Key“ als kommender Gegenstand genannt. Jetzt wird deutlich, dass hinter dem Crossover wesentlich mehr steckt.

Sora kommt offenbar nicht alleine

Epic veröffentlichte zunächst einen kurzen Teaser zu Sora. Danach folgten über den offiziellen Fortnite-Account auf X.com Hinweise auf weitere bekannte Kingdom-Hearts-Figuren. Dabei wurden Zitate beziehungsweise Anspielungen auf Riku, Kairi und Roxas veröffentlicht. Aktuelle Berichte gehen deshalb von insgesamt vier Charakter-Outfits aus: Sora, Riku, Kairi und Roxas.

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Damit würde Epic nicht nur den Hauptcharakter der Reihe übernehmen, sondern praktisch eine kleine Kingdom-Hearts-Gruppe zusammenstellen.

Das Schlüsselschwert kommt ebenfalls nach Fortnite

Dass Kingdom Hearts Teil der aktuellen Fortnite-Saison wird, ist bereits seit August offiziell bekannt. In der Ankündigung zu Fortnite Override nennt Epic ausdrücklich das Kingdom Key aus Kingdom Hearts als einen Gegenstand, der später während der Saison erscheint. Ob das Schlüsselschwert nur als Spitzhacke beziehungsweise kosmetischer Gegenstand erhältlich sein wird oder zusätzlich eine spielbare Waffe mit eigenen Fähigkeiten bekommt, wurde bislang nicht vollständig erklärt.

Gerade bei Fortnite wäre Letzteres allerdings keine Überraschung. Die aktuelle Override-Saison setzt stark auf bekannte Gaming-Gegenstände und Charaktere, wie auch Sonic.

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Wann erscheint Sora in Fortnite?

Epic Games hat offiziell bestätigt, dass Sora noch in dieser Woche nach Fortnite kommt. Mehrere Quellen nennen den 17. September 2026 im Zusammenhang mit dem großen Update v42.20. Bei der genauen Uhrzeit sollte man allerdings noch vorsichtig sein. Epic hat bislang keine vollständigen Shop-Details veröffentlicht. Auch Preise für Sora oder mögliche Kingdom-Hearts-Bundles sind noch nicht bekannt.

Die Kooperation ist Teil einer Saison, die sich ohnehin wie ein Rundgang durch die Videospielgeschichte liest. Sonic the Hedgehog steht im Mittelpunkt des Battle Pass, während Epic zusätzlich Kooperationen mit Mega Man, Persona 5, Pac-Man, Crash Bandicoot, Spyro, Cyberpunk: Edgerunners und weiteren bekannten Marken angekündigt hat.

Kingdom Hearts nimmt darin trotzdem eine besondere Position ein. Sora gehört inzwischen seit mehr als zwei Jahrzehnten zu den bekanntesten japanischen Videospielhelden und verbindet seit dem ersten Kingdom Hearts Welten von Square Enix und Disney.

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