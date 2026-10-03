Fortnite-Übernahme von Disney? Chefin räumt mit Epic Games-Gerücht auf

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Disney plant derzeit keine komplette Übernahme von Epic Games. Damit reagiert der Unterhaltungskonzern erstmals ziemlich eindeutig auf die Spekulationen, die seit Monaten rund um den Fortnite-Entwickler kursieren. Disney-Präsidentin und Chief Creative Officer Dana Walden bestätigte in einem aktuellen Bloomberg-Interview (via Bloomberg Live auf YouTube), dass eine vollständige Übernahme momentan nicht Teil der Gespräche zwischen beiden Unternehmen ist.

Ganz zufällig entstanden die Gerüchte allerdings nicht. Disney und Epic Games sind inzwischen deutlich enger miteinander verbunden als bei den üblichen Fortnite-Kooperationen. Bereits 2024 kündigte Disney eine Investition von 1,5 Milliarden US-Dollar in Epic Games an. Gleichzeitig starteten beide Unternehmen die Entwicklung eines neuen, dauerhaften Entertainment-Universums, das eng mit Fortnite verbunden werden soll.

Auf die Frage nach einer möglichen Komplettübernahme verwies Walden nun genau auf diese bestehende Beziehung. Man habe damals sehr ernsthaft über die Investition und eine Beteiligung gesprochen. Eine Übernahme sei aber „derzeit“ nicht das Thema.

Disney hält inzwischen mehr als zehn Prozent an Epic Games

Wie groß Disneys Einfluss inzwischen tatsächlich ist, zeigt ein interessantes Detail aus diesem Jahr. In einem offiziellen Gerichtsdokument erklärte Epic Games im April 2026, dass sowohl Tencent als auch The Walt Disney Company jeweils mehr als zehn Prozent der Epic-Aktien besitzen. Disney ist damit längst nicht mehr nur ein gewöhnlicher Lizenzpartner.

Für Disney hat Epic außerdem eine strategische Bedeutung, die weit über einzelne Skins in Fortnite hinausgeht. Bei der Präsentation der Quartalszahlen im Mai bezeichnete der Konzern Epic sinngemäß als interaktiven Arm des eigenen Ökosystems. Während Disney+ die zentrale Plattform bleiben soll, erreicht Epic vor allem ein jüngeres Publikum, das Disney über klassische Streaming-Angebote deutlich schwieriger erreicht.

Genau daraus soll in den kommenden Jahren mehr entstehen. Walden spricht von mehreren neuen Veröffentlichungen innerhalb der nächsten zwei Jahre, die den Wert der Partnerschaft sichtbar machen sollen. Was konkret dazugehört, verriet sie allerdings nicht.

Fortnite soll Teil eines riesigen Disney-Universums werden

Die grundlegende Richtung steht bereits seit 2024 fest. Disney und Epic wollen eine dauerhaft bestehende Welt erschaffen, in der Spieler Inhalte aus Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und Avatar erleben können. Dabei soll es nicht nur um Spiele gehen. Disney sprach bereits bei der ursprünglichen Ankündigung davon, dass Nutzer dort spielen, Inhalte ansehen, einkaufen und miteinander interagieren können.

Auf DailyGame haben wir schon über die virtuellen Disney-Welten innerhalb von Fortnite berichtet. Das Projekt zeigt ziemlich gut, warum Disney Epic Games nicht unbedingt besitzen muss, um Fortnite als wichtigen Teil seiner digitalen Zukunft zu verwenden.

Eine Übernahme ist damit vorerst vom Tisch. Das entscheidende Wort bleibt allerdings „derzeit“. Walden hat nicht erklärt, dass Disney Epic Games niemals kaufen möchte. Sie stellt lediglich klar, dass genau diese Gespräche aktuell nicht stattfinden. Die bestehende Beteiligung und die gemeinsamen Projekte werden dagegen weiter ausgebaut.