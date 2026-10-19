Star Wars Battlefront 3 lebt plötzlich wieder: Disney spricht angeblich mit DICE und Bungie

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Star Wars Battlefront 3 könnte nach Jahren doch noch eine Chance bekommen. Disney soll aktuell nach einem Entwickler für einen neuen Teil suchen und dabei Gespräche mit gleich zwei großen Shooter-Studios führen: DICE und Bungie. Noch ist nichts unterschrieben oder offiziell angekündigt, doch allein die Namen machen das Gerücht ziemlich interessant.

Die neue Information stammt von Journalist und Insider Jeff Grubb, der darüber in einer aktuellen Ausgabe seines Game-Mess-Formats gesprochen hat. Demnach sucht Disney derzeit nach einem Entwicklungspartner für Star Wars Battlefront 3. Sowohl DICE als auch Bungie sollen zu den Studios gehören, mit denen Gespräche geführt werden. Über einen endgültigen Zuschlag ist bislang nichts bekannt.

DICE kennt Battlefront bereits ziemlich gut

Bei DICE wäre die Verbindung offensichtlich. Das schwedische Studio entwickelte sowohl Star Wars Battlefront von 2015 als auch Star Wars Battlefront 2 von 2017.

Ein (abermaliger) dritter Teil war sogar schon einmal Thema. DICE soll Battlefront 3 vor einigen Jahren bei Electronic Arts vorgeschlagen haben. Laut einem damaligen Bericht von Tom Henderson wurde das Projekt allerdings wegen der hohen Lizenzkosten abgelehnt. Ein ehemaliger Entwickler beschrieb das Problem damals ziemlich deutlich (via VGC):

Es wurde abgelehnt, weil man 20 Prozent mehr verkaufen müsste, um gleich viel Geld zu verdienen.

Seitdem hat sich die Situation rund um Star Wars-Videospiele verändert. Electronic Arts besitzt keine exklusive Lizenz mehr und Lucasfilm arbeitet inzwischen mit verschiedenen Publishern und Entwicklern zusammen. Zuletzt bei Galactic Racer, dass wesentlich besser bewertet wurde als jedes Battlefront vorher.

Battlefront 3 von Bungie wäre die eigentliche Überraschung

Deutlich unerwarteter ist Bungie. Das Studio, einst hinter Halo und heute für Destiny 2 und Marathon bekannt, kann große Sci-Fi-Shooter zwar besser als fast jeder andere Entwickler, hat mit Battlefront bislang nichts zu tun. Ein Star Wars-Shooter von Bungie wäre deshalb eine ziemlich ungewöhnliche Kombination.

Gerade das Gunplay von Destiny würde zu einem großen Star Wars-Shooter passen. Daraus lässt sich allerdings noch nicht ableiten, wie Bungies Version eines Battlefront überhaupt aussehen würde. Nach Grubbs Angaben geht es derzeit offenbar erst darum, überhaupt einen Entwicklungspartner zu finden.

Dass Interesse an der Reihe vorhanden ist, zeigte sich zuletzt eindrucksvoll. Star Wars Battlefront 2 erlebte Jahre nach dem Ende des Supports noch einmal einen massiven Spieleranstieg im letzten Jahr.

Battlefront 3 ist damit noch lange nicht bestätigt. Sollte Disney aber tatsächlich bereits mit DICE und Bungie über die Entwicklung sprechen, wäre das zum ersten Mal seit Jahren ein ernstzunehmendes Lebenszeichen für einen neuen großen Battlefront-Teil.