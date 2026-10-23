Mass Effect: Fans starten Petition nach BioWare-Aus

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Für Fans von Mass Effect ist es eine besonders bittere Woche. Nachdem Electronic Arts die Schließung von BioWare und das Ende der Entwicklung des nächsten Serienteils bekannt gegeben hat, formiert sich Widerstand in der Community. Mit der Petition #SaveMassEffect wollen Spieler den Publisher zum Umdenken bewegen.

Die Forderungen sind deutlich: EA soll die Entwicklung wieder aufnehmen, dem Projekt ausreichend Ressourcen zur Verfügung stellen oder die Lizenz an ein anderes Studio vergeben. Innerhalb weniger Stunden sammelte die Initiative laut aktuellen Berichten bereits Zehntausende Unterschriften.

Warum die Community um Mass Effect kämpft

Die Reihe gehört zu den bekanntesten Science-Fiction-Rollenspielen überhaupt. Vor allem die ursprüngliche Trilogie begeisterte mit Entscheidungen, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen, unvergesslichen Figuren und einer weitreichenden Handlung rund um Commander Shepard. Genau diese Mischung wollen die Fans nicht aufgeben. In der Petition wird betont, dass Mass Effect mehr als nur eine Spieleserie sei und eine besondere Bedeutung für das Genre habe.

Die Enttäuschung fällt auch deshalb so groß aus, weil der nächste Teil bereits seit Jahren angekündigt war. Konkrete Informationen zum fertigen Spiel gab es zwar kaum, doch viele Fans hofften auf eine Rückkehr zu den Stärken der ursprünglichen Trilogie.

Petition fordert EA zum Umdenken auf

Die Kampagne richtet sich direkt an Electronic Arts, das die Rechte an der Marke besitzt. Neben einer Wiederaufnahme der Entwicklung steht auch die Möglichkeit im Raum, die Lizenz an ein anderes Studio zu vergeben.

Damit ist allerdings nicht gesagt, dass EA tatsächlich reagieren wird. Eine Petition kann öffentlichen Druck erzeugen, verpflichtet den Publisher aber zu nichts. Bislang gibt es keine bestätigten Hinweise darauf, dass die Entscheidung rückgängig gemacht wird.

Ein geleakter Trailer macht die Enttäuschung noch größer

Zusätzlichen Gesprächsstoff liefert ein Trailer des eingestellten Projekts, der im Internet aufgetaucht ist. Das Material wurde als echtes Video aus der Vorproduktion bestätigt und zeigt unter anderem eine Begegnung mit Liara T’Soni.

Für viele Fans macht der Einblick besonders deutlich, welches Potenzial in dem Projekt steckte. Ob die Petition etwas bewirken kann, bleibt offen. Eines zeigt die Reaktion jedoch: Mass Effect ist für seine Community noch lange nicht Geschichte.