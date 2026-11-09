Battlefield 6: Spieler verklagt EA wegen einer Sperre und gewinnt vor Gericht!

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Ein dauerhaft gesperrter Account, ein Cheating-Vorwurf und schließlich ein Gerichtsverfahren. Was für einen Battlefield 6-Spieler mit einer gewöhnlichen Fehlermeldung begann, endete offenbar mit einer Niederlage für Electronic Arts. Der Spieler zog in Brasilien vor Gericht und erreichte nach eigenen Angaben, dass EA seine Sperren aufheben musste. Inzwischen kann er wieder ganz normal spielen.

Die Geschichte machte der Reddit-Nutzer Rychadv am 08. November öffentlich. Bereits Monate zuvor hatte er berichtet, dass sein BF6-Account plötzlich dauerhaft gesperrt worden war. Er wollte nach einer längeren Pause wieder einsteigen, bekam beim Spielstart aber nur die entsprechende Meldung angezeigt.

EA wirft Spieler Cheating vor, doch der wehrt sich

Nach Angaben des Spielers hatte er weder Cheats noch Exploits verwendet. Auch im Chat habe er nicht gegen die Regeln verstoßen. Trotzdem blieb sein Account gesperrt. Besonders ärgerlich war für ihn die Kommunikation mit EA. Auf seinen Einspruch erhielt er zunächst keine nachvollziehbare Erklärung. Später soll ihm das Unternehmen mitgeteilt haben, dass die Sperre wegen Cheatens verhängt worden sei.

Der Spieler wollte das nicht akzeptieren und bis zum Release von Battlefield 7 warten. Statt weitere Support-Anfragen zu stellen, reichte er in Brasilien Klage gegen EA ein. Dabei kam ihm zugute, dass er nach eigenen Angaben selbst als Rechtsanwalt arbeitet und sich deshalb vor Gericht vertreten konnte. Das Verfahren lief über ein brasilianisches Gericht für einfachere Zivilstreitigkeiten. Laut dem Spieler entstanden ihm dadurch keine Gerichtskosten.

Gericht erklärt gleich zwei Battlefield 6-Sperren für ungültig

Wie MP1st anhand des veröffentlichten Urteilsauszuges berichtet, gab das Gericht dem Spieler teilweise recht. Demnach wurden zwei Sperren vom 28. Juli und 30. August 2026 für ungültig erklärt. EA Swiss Sàrl wurde außerdem angewiesen, den vollständigen Zugang zu Battlefield 6 und dem betroffenen EA-Konto aufrechtzuerhalten. Dazu gehören ausdrücklich sämtliche Spiellizenzen, Fortschritte und gekauften Inhalte.

Das heißt allerdings nicht, dass der Spieler künftig nicht mehr gesperrt werden darf. Sollte EA einen tatsächlichen Regelverstoß nachweisen können, sind weitere Sanktionen laut dem veröffentlichten Urteilsauszug weiterhin möglich. Auf Reddit bestätigte Rychadv inzwischen, dass sein Konto wieder freigeschaltet sei.

Jetzt soll EA auch Schadenersatz bezahlen

Damit ist die Angelegenheit möglicherweise noch nicht abgeschlossen. Der Spieler behauptet, dass er zusätzlich eine Entschädigung erhält und EA eine Geldstrafe beziehungsweise ein Ordnungsgeld zahlen muss. Insgesamt spricht er von einer Zahlung in Höhe des ungefähr vierfachen Kaufpreises von Battlefield 6, zuzüglich einer möglichen Strafe.

Die genaue Summe nennt er nicht. Zudem lässt sich diese finanzielle Forderung anhand des öffentlich gezeigten Urteilsauszuges nicht unabhängig bestätigen. Dort wird unter anderem auf eine spätere Entscheidung über mögliche Zwangsgelder verwiesen.

Der Fall wirft dennoch eine interessante Frage auf: Wie viel Kontrolle sollten Publisher über bereits gekaufte Spiele und digitale Konten besitzen?

Battlefield 6 verwendet das Anti-Cheat-System Javelin, um Betrüger zu erkennen und zu sperren. Solche Maßnahmen sind für einen fairen Multiplayer notwendig. Problematisch wird es allerdings, wenn ein Spieler behauptet, zu Unrecht ausgeschlossen worden zu sein, und keine nachvollziehbare Erklärung erhält.

EA hat den Fall bisher nicht öffentlich kommentiert.

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