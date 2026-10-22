BioWare ist Geschichte: EA schließt das Studio und stellt Mass Effect 5 ein

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

BioWare wird geschlossen. Nach mehr als drei Jahrzehnten endet damit eines der bekanntesten Rollenspielstudios der Videospielgeschichte. Gleichzeitig bestätigt Electronic Arts, dass die Entwicklung des nächsten Mass Effect eingestellt wird. Baldur’s Gate, Dragon Age, Mass Effect und Star Wars: Knights of the Old Republic machten BioWare einst zu einem der wichtigsten Namen für westliche Rollenspiele. Jetzt ist Schluss.

BioWare selbst bestätigte die Nachricht in einem offiziellen Statement. Darin verabschiedet sich das Studio von seinen Spielern und nennt auch das Schicksal des nächsten Mass Effect unmissverständlich.

BioWare wird geschlossen und die frühe Entwicklung des nächsten Mass-Effect-Projekts endet.

Noch vor weniger als einem Jahr klang das komplett anders. Zum N7 Day 2025 erklärte Executive Producer Mike Gamble ausdrücklich, dass das nächste Mass Effect weiterhin entwickelt werde und sich das Team vollständig auf das Projekt konzentriere. Jetzt wird aus all diesen Plänen nichts mehr.

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EA beendet Mass Effect 5 bereits in der frühen Entwicklung

EA bestätigt die Entscheidung ebenfalls. Laut dem Publisher arbeitete zuletzt nur noch ein kleines Team bei BioWare an der frühen Entwicklung des nächsten Mass Effect. EA habe sich nun entschieden, das Projekt nicht weiterzuführen und gleichzeitig das Studio sowie den Standort in Edmonton zu schließen.

Wir haben entschieden, diese Entwicklung nicht fortzuführen.

Damit endet Mass Effect 5 deutlich früher, als viele Fans vermutlich erwartet hatten. Einen Release-Termin hatte BioWare nie genannt. Das Spiel befand sich trotz jahrelanger Teaser offenbar weiterhin in einer frühen Produktionsphase. Bereits Anfang 2025 hatte BioWare das Studio verkleinert und Mitarbeiter auf andere EA-Projekte verteilt. Damals hieß es noch, dadurch könne sich das verbleibende Kernteam vollständig auf Mass Effect konzentrieren.

Parallel zur Schließung baut EA laut einem Bericht von Bloomberg rund 400 Stellen im gesamten Unternehmen ab. Etwa 50 davon sollen BioWare betreffen. EA selbst nennt in seiner öffentlichen Mitteilung keine konkrete Zahl, bestätigt aber weitere Umstrukturierungen und Personalmaßnahmen.

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Von Baldur’s Gate bis Mass Effect: Mehr als 30 Jahre BioWare enden

BioWare wurde 1995 gegründet und prägte das Rollenspielgenre über Jahrzehnte. Baldur’s Gate, Neverwinter Nights, Star Wars: Knights of the Old Republic, Dragon Age und vor allem Mass Effect machten das kanadische Studio weltbekannt. 2007 wurde der Rollenspiel-Entwickler von Electronic Arts übernommen.

Die letzten Jahre verliefen allerdings wesentlich schwieriger. Mass Effect: Andromeda konnte 2017 nicht an den Erfolg der ursprünglichen Trilogie anknüpfen. Anthem sollte 2019 zum großen Live-Service-Projekt werden, scheiterte jedoch und ist seit 2026 überhaupt nicht mehr spielbar. Auch Dragon Age: The Veilguard brachte den Traditions-Entwickler nicht zurück zu alter Stärke.

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Dass Mass Effect 5 trotzdem gestrichen wird, dürfte für viele Fans der härteste Teil der Nachricht sein. BioWare hatte das Projekt bereits 2020 angekündigt und in den folgenden Jahren immer wieder kleinere Hinweise, Artworks und Teaser veröffentlicht. Noch im November 2025 versicherte das Studio, EA und BioWare seien weiterhin fest entschlossen, neue Geschichten im Mass-Effect-Universum zu erzählen.

Ein Jahr später existiert dieses Versprechen nicht mehr. BioWare verabschiedet sich nach mehr als 30 Jahren im Gaming-Geschäft. Vielen Dank an viele Spielmomente.