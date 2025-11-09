Mass Effect 5: N7-Artwork deutet Krogan-Krieg an – BioWare bestätigt Fortschritte

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Der diesjährige N7 Day hat für Mass Effect-Fans gleich mehrere bedeutende Hinweise geliefert. Einerseits veröffentlichte BioWare ein neues Artwork, das offenbar direkt aus der Entwicklungsphase von Mass Effect 5 stammt und potenzielle Story-Details verrät. Andererseits bestätigte das Studio offiziell, dass das nächste Spiel sich tief in der aktiven Entwicklung befindet und parallel eine Mass Effect-TV-Serie bei Prime Video (seit 2021 bekannt) entsteht. Zusammen ergeben diese Informationen ein deutlich klareres Bild davon, wohin BioWare die Reihe erzählerisch führen möchte.

Das zentrale Artwork des N7 Day 2025 trägt den Titel „Civil War“. Es zeigt einen schwer bewaffneten Krogan-Krieger, der eine gewaltige Schlacht anführt. Explosionen, brennende Landschaften und dicht gedrängte Kämpfer deuten darauf hin, dass es sich nicht um einen kleinen Streit zwischen Clans, sondern um einen groß angelegten Krieg handelt. Dieser visuelle Fokus legt die Vermutung nahe, dass Mass Effect 5 einen Krogan-Bürgerkrieg in den Mittelpunkt der Handlung stellen könnte.

Werbung

Mass Effect 5: Krogan-Bürgerkrieg als Hintergrundgeschichte?

Die Krogan besitzen eine der komplexesten Hintergrundgeschichten der gesamten Reihe. Einst fast zur galaktischen Bedrohung geworden, wurden sie durch die Genophage in ihrer Reproduktion massiv eingeschränkt. Im Laufe der Trilogie wurde dieser Zustand je nach Spielerentscheidung gelindert oder sogar geheilt. Die Frage, wie ein befreites Volk mit seiner Zukunft umgeht, war lange offen und könnte nun erzählerisch eskalieren.

Sollte ein Bürgerkrieg tatsächlich stattfinden, könnte er die gesamte galaktische Ordnung destabilisieren. Zwischen Reformern, die eine Zukunft jenseits von Kriegsruhm suchen, und Traditionalisten, die die alte Stärke zurückfordern wollen, könnten politische Bündnisse zerbrechen. Es wäre ein Konflikt, der weit über Tuchanka hinausreichen würde.

BioWare bestätigt Entwicklung und spricht über die Zukunft des Franchise

Parallel zur Veröffentlichung des Artworks meldete sich Executive Producer Mike Gamble direkt an die Community. Sein Statement machte deutlich, dass das neue Mass Effect-Spiel nicht nur aktiv entwickelt wird, sondern für BioWare weiterhin ein zentrales Projekt darstellt. Das Team arbeite konzentriert an Story, Gameplay und Charakteren und sehe das Spiel als eine der wichtigsten kreativen Aufgaben des Studios.

Werbung

Gamble betonte, dass man „viel Universum abzudecken“ habe und die emotionale Bindung sowie die Entscheidungsmöglichkeiten der Spieler im Mittelpunkt stehen sollen. Konkrete Gameplay-Details oder ein Release-Fenster wurden bewusst nicht genannt, was darauf hindeutet, dass das Spiel sich weiterhin in einer sensiblen Entwicklungsphase befindet. Immerhin wurde das Entwicklerstudio erst kürzlich deutlich „geschrumpft“.

Mass Effect-TV-Serie nimmt Form an

Ebenfalls bestätigt wurde, dass die geplante Prime Video-TV-Serie aktiv vorangetrieben wird. Laut Gamble befindet sich das Projekt bereits in einer stabil laufenden Schreibphase. Die Serie wird jedoch nicht die Geschichte von Commander Shepard nacherzählen.

Stattdessen soll sie eine neue Geschichte erzählen, die nach den Ereignissen der Original-Trilogie angesiedelt ist und im bestehenden Kanon verankert bleibt. BioWare arbeitet eng mit den Serienautoren zusammen, um sicherzustellen, dass Mass Effect auch als Serienformat glaubwürdig und emotional funktioniert. Da sind wir schon gespannt. Erfahrungsgemäß sollte man hier als Videospiele-Fan etwas weniger Erwartungshaltung haben. Immerhin hab ich noch stark die Serien-Adaption von Halo im Kopf.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!