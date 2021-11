Amazon arbeitet daran eine Mass Effect TV-Serie zu starten

Aktuell wird über einen Deal für eine Mass Effect TV-Serie bei Amazon Prime Video verhandelt. - (C) EA, BioWare, Amazon - Bildmontage DG

Videospiele in Filmen und TV-Serien war eine Zeit lang ziemlich öde. Wir erinnern uns an Super Mario-Adaptionen und Uwe Boll-Filme. Doch dann kamen Resident Evil (für eine große Fangemeinde), Detektive Pikachu, Sonic, und viele mehr, die durchaus überzeugen konnten. Auch an der Kinokasse. Aktuell sind einige Videospiel-Adaptionen auch als Serie geplant, wie The Last of Us (HBO) und Fallout (Amazon). Nun möchte man auch Mass Effect als TV-Serie umsetzen.

Kann Mass Effect als TV-Serie genauso erfolgreich werden wie The Witcher von Netflix? Amazon bemüht sich um das Franchise von EA/BioWare redlich, wie Deadline.com berichtet.

Advertisment

Mass Effect startete 2007 mit seinem ersten Spiel, bei dem der legendäre Commander Shepard gegen eine uralte Maschinenrasse kämpfen muss, die versucht, die Milchstraße zu erobern. Es gab auch einen zweiten und drittel Teil sowie verschiedene Spin-Offs, darunter auch ein Handyspiel. Allerdings gibt es zur TV-Serie zum aktuellen Zeitpunkt nicht viele Informationen. Abgesehen von der Enthüllung, dass Amazon und EA kurz davor sind, einen Deal für die TV-Rechte von Mass Effect auszuhandeln, wurde nicht viel mehr erwähnt.

An einer Fallout-TV-Serie in den Amazon Studios wird bereits gearbeitet, wobei die Macher der erfolgreichen HBO-Serie Westworld das Projekt leiten.

Mass Effect hatte 2021 großen Erfolg

Mit dem Release der Legendary Edition, die aus den ersten drei Spiele, die überarbeitet und neu veröffentlicht wurden, konnte Mass Effect wieder bei vielen Spielern von damals punkten und eine neue Fanbase gewinnen.

Unser Redakteur Lukas testete Mass Effect Legendary Edition für euch und hatte eine klare Meinung:

“Aufgefrischte Optik und verbessertes Gameplay lassen vor allem Teil 1 neu erstrahlen, wodurch jedoch auch die ganze Reihe einheitlicher wirkt. Die beste Version um die Trilogie zu erleben!”

Es wird spannend ob sich EA/BioWare und Amazon über eine Mass Effect TV-Serie einig werden. Hoffentlich sind auch die Franchise-Erfinder Casey Hudson, Drew Karpyshyn und Preston Watamaniuk mit an Bord.

Neues Mass Effect-Spiel: Erst kürzlich neckte BioWare am N7-Tag ein brandneues Teaser-Poster für das neue Videospiel.