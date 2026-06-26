Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Bei GTA 6 reichen oft wenige Sätze, um die Community in Bewegung zu setzen. Genau das passiert jetzt mit einer Produktbeschreibung von Amazon Brasilien. Dort sollen mehrere Details zu Grand Theft Auto VI genannt worden sein, die Rockstar Games selbst bisher noch nicht ausführlich erklärt hat.

GamesRadar.com berichtet über die Amazon-Produktseite und nennt unter anderem wechselbare Protagonisten, Missionen mit Jason und Lucia sowie Ingame-Social-Media als auffällige Punkte. Wichtig ist dabei: Das sind keine neuen offiziellen Rockstar-Aussagen. Es handelt sich um Angaben einer Händlerseite. Deshalb sollte man sie vorsichtig behandeln. Trotzdem ist der Fund spannend, weil viele dieser Details gut zu dem passen, was Rockstar bisher in den Trailern gezeigt hat.

Jason und Lucia könnten stärker zusammen spielbar sein

GTA 6 stellt Lucia und Jason in den Mittelpunkt. Die Beziehung der Figuren ist klar ein zentraler Bestandteil der Geschichte. Die Amazon-Beschreibung soll nun andeuten, dass Spieler in Missionen zwischen beiden Charakteren wechseln können. Das erinnert natürlich sofort an Grand Theft Auto V. Dort wechselte man zwischen Michael, Franklin und Trevor, manchmal frei in der offenen Welt, manchmal gezielt innerhalb von Missionen. Bei Grand Theft Auto VI könnte dieses System intimer wirken, weil nur zwei Hauptfiguren im Fokus stehen und ihre Beziehung offenbar enger mit der Handlung verbunden ist.

Wenn Rockstar den Charakterwechsel stärker an gemeinsame Aktionen koppelt, könnte GTA 6 dadurch einen anderen Rhythmus bekommen. Nicht drei lose verbundene Lebenswege wie in GTA 5, sondern ein kriminelles Duo, das Missionen gemeinsam durchzieht.

Ingame-Social-Media könnte eine größere Rolle spielen

Noch interessanter ist der Hinweis auf „Social Media“ im Spiel. Die Händlerseite beschreibt, dass Spieler Videos ansehen, Influencern folgen und über das Smartphone Hinweise auf Aktivitäten in der Spielwelt bekommen könnten. Das würde perfekt zu dem passen, was Rockstar bereits in den Trailern angedeutet hat. Grand Theft Auto VI wirkt stark wie eine Satire auf das moderne Florida, auf virale Clips, Livestreams, Handyvideos, Influencer-Kultur und die ständige Jagd nach Aufmerksamkeit. Schon der erste Trailer war voll mit kurzen Social-Media-artigen Szenen.

Doch das Internet ist nicht neu für GTA-Fans. Es spielte auch in vorherigen Teilen eine wichtige Rolle. GTA 4 hatte Internetcafés und Webseiten. GTA 5 verlegte viele Funktionen aufs Smartphone, darunter Kontakte, Apps, Aktienmarkt und Online-Käufe. GTA 6 könnte diesen Ansatz weiterdrehen und Social Media stärker als Teil der offenen Welt nutzen. Das klingt plausibel.

Rockstar hat diese Features noch nicht offiziell bestätigt

Genau hier muss man aber aufpassen. Eine Händlerbeschreibung ist keine Rockstar-Ankündigung. Händler bekommen Produkttexte, Marketingmaterial oder Platzhalter. Manchmal sind solche Informationen korrekt, manchmal allgemein formuliert oder ungenau.

Gerade weil Rockstar so kontrolliert kommuniziert, werden externe Produktseiten interessant. Sie zeigen manchmal Formulierungen, die später auch in offiziellen Store-Texten auftauchen. Bei GTA 6 könnte das bedeuten, dass Rockstar bald genauer erklärt, wie Charakterwechsel, Smartphone, Social Media und offene Welt zusammenspielen. Ein Gameplay-Trailer würde schon reichen. Und der fehlt noch.

Für den Moment bleibt es ein Händler-Hinweis.

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